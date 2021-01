Pro Sýrii a proti teroristům. Nač potřebuje Rusko nové letadlo palebné podpory

V Rusku se pracuje na novém gunshipu (letadle palebné podpory), není ale zatím jasné, jaký bude ten postrach pozemních sil, pěchotou počínaje a konče BVP (bojovými vozidly pěchoty). Není ostatně jasné ani to, jestli Rusko potřebuje takové letadlo nyní, kdy je veškerá pozornost připoutána k dronům.

Ministerstvo obrany RF zkorigovalo požadavky na letadlo přímé palebné podpory, které je vyvíjeno od roku 2016 na základě vojenského transportního letadla. Oznámila to ruská média s odvoláním na zdroj v obranném průmyslovém komplexu. Kromě 57milimetrového kanónu bude nést také vysoce přesné pumy a rakety. Oč vlastně jde, co je to za letadlo, a nač ho vojáci potřebují?

Úspěch ve Vietnamu

Myšlenku vytvoření poměrně těžkého letadla přímé palebné podpory pozemních vojsk realizovali poprvé Američané v době války ve Vietnamu. Letadla, která dostala název „gunship“ (ozbrojené transportní letadlo), byla vyvinuta na základě transportních letounů Douglas C-47 Skytrain a Lockheed C-130 Hercules. Na palubu takového letadla bylo namontováno několik velkorážních a obyčejných kulometů a dokonce i kanóny. Když se objevil na zemi nepřítel, vykonávalo letadlo zatáčku a střílelo na pozemní cíle ze všech hlavní. V podmínkách vietnamských džunglí zabezpečovalo takové letadlo pozemním silám vážnou palebnou podporu a působilo v úzkém kontaktu s vojsky. Bojová efektivita gunshipů v boji se severovietnamskými partyzány byla vysoká, a v roce 1965 dostala firma Air International objednávku na neodkladné přepracování 20 transportních letadel C-47 na bojovou variantu, která dostala označení Douglas AC-47 Spooky (AC-47D). Pak se objevily také modifikovaná transportní letadla C-130 Hercules, která dostala označení AC-130.

Na každý gunship se najde svůj MANPADS

V SSSR bylo analogem transportních Herculesů dost masové vojenské transportní letadlo An-12 vyvinuté v 50. letech. V době bojových akcí v Afghánistánu se užívalo letadel An-12 pro útočné bombardování – pumy se shazovaly přes nákladová dvířka pomocí speciálního pásového transportéru. Už koncem 80. let byly do výzbroje letectva pohraniční ochrany zařazeny transportní letouny An-72P s možností zavěšování zbraní pod křídla – mohly být vybaveny kontejnery s kanóny, pumami a rampami na odpalování neřízených střel. Jsou dokonce známy případy použití zbraní An-72P při zadržování lodí pašeráků a pytláků na Dálném východě.

Možná, že v sovětské době se propracovávaly také varianty vývoje analogů gunshipů na základě transportního letadla, autor tohoto článku ale podobné projekty nezná.

Použití podobných letadel proti pozemním silám je samozřejmě možné a oprávněné, jen pokud nemají žádné prostředky protivzdušné obrany. Například poté, co se objevily ve Vietnamu první přenosné protiletadlové raketové komplety Strela-2, gunshipy se pro ně staly snadnou kořistí a utrpěly ztráty.

Avšak například v podmínkách protiteroristických operací proti neregulérním vojskům nebo proti nepříteli, který nemá ve výzbroji prostředky PVO, může být zcela oprávněné použití moderních letadel podobného typu vybavených systémy pro rozvědku a radioelektronický boj a širokým arzenálem zbraní.

An-12: vyznamenal se v Afghánistánu, ale podle všeho už zastaral

Podobné bojové letadlo má řadu nesporných předností: může kontrolovat velké pozemní prostory po dost dlouhou dobu (díky možnosti dotankování ve vzduchu), může se dostavit velmi rychle k místu události a má velkou palebnou sílu. Může nést nejen kulomety a kanóny, ale také různé systémy na zachycení nepřítele: optické, opticko-elektronické a infračervené. Může užívat širokého spektra zavěšených zbraní: pum, mj. i řízených, zápalných nádrží a raket. Letadlo je vhodné také pro výsadek – například speciálních jednotek.

Projekt ruského gunshipu pod názvem Nočnoj ochotnik-1 (Noční lovec-1) byl zahájen již v roce 2016. O tři roky později se objevila informace o tom, že bude vyvinut na základě již zmíněného An-12 s jeho „afghánskou minulostí“, pak ale vyšlo najevo, že tento stroj neodpovídá požadavkům na podobnou techniku.

To je sice logické. An-12 se hodí jako prototyp pro vyjasnění některých zásadních věcí, týkajících se například rozmístění a použití zbraní adaptovaných zvlášť pro letadlo přímé palebné podpory. A nic více, protože An-12 je už dost staré letadlo, jemuž prostě nestačí životnost, zejména s ohledem na dost velké zatížení, které vzniká při použití rychlopalných dělostřeleckých systémů.

Il-276 je moderní ruský gunship?

Podle informace médií mají být na letadlo přímé palebné podpory namontovány dva nejnovější automatické kanóny ráže 57 milimetrů. Tato zbraň zajistí možnost zaručeného ničení jak živé síly, tak i mnoha druhů lehké obrněné techniky, obrněných transportérů a dokonce i bojových vozidel pěchoty na vzdálenost několika kilometrů. Kromě toho bylo oznámeno, že takové letadlo bude vybaveno i řízenými střelami.

Prototypem útočného letadla by mohl být perspektivní dvoumotorový tryskový transportní letoun Il-276, který má vystřídat An-12. Toto letadlo by se mohlo stát prvním a docela moderním ruským gunshipem.

Vítězství dronů

Jiná otázka je, jestli budou podobné letadlo potřebovat současné Vzdušně-kosmické síly RF? Hlavním úkolem takového stroje je, jak už bylo řečeno, boj s pozemními silami, které nemají ve výzbroji moderní prostředky PVO, tedy proti jakýmsi partyzánským nebo teroristickým útvarům působícím v rovinném nebo mírně členitém terénu. Moderní pozorovací prostředky včetně noktovizorů zajistí navádění letadla na cíl dokonce v podmínkách lesnaté krajiny nebo úkrytů. Otázka je spíše v efektivitě vynaložení prostředků na podobné dost drahé bojové systémy v podmínkách, kdy mohou být tyto úkoly vyřešeny jednodušeji a levněji pomocí moderního bezpilotního letectva. A navíc bez rizika ztráty kvalifikované posádky a drahé techniky. Místem použití podobného bojového letadla by mohla být například Sýrie, kde pokračuje boj s různými teroristickými skupinami, ale i tam by snad byly efektivnější útočné bezpilotní letouny.

Proto nevylučuji, že drony vytlačí v konečném důsledku projekty budoucího gunshipu z plánů rozvoje ruského letectva.

