Kníže poskytl rozhovor ruské tiskové agentuře, je pro obnovení vztahů s Ruskem

Schwarzenberg navrhuje, aby památníku Koněvovi bylo v Praze nalezeno důstojné místo, které by mohlo být na Olšanských hřbitovech. Bývalý český ministr zahraničí se domnívá, že neexistují mezi Ruskem a Českem spory, které by se nedaly překonat.

To, že podobné názory mají prezident a premiér, není překvapením. Ale souhlasí s panem Schwarzenbergem také přísný kritik Putina, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček? Pro vyřešení bolestivého problému s památníkem maršálu Koněvovi a obnovu vztahů s Ruskem je také starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Stejný názor jako Schwarzenberg má také bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra. Předseda komunistů Vojtěch Filip si chce Schwarzenbergův návrh prostudovat.

Vyplývá z toho, že památka ruských osvoboditelů Československa dnes spojila zástupce různých politických názorů v jejich přání obnovit vztahy s Ruskem? Sputnik se na to zeptal právníka, bývalého předsedy České strany národně sociální Jiřího Vyvadila:

Na první pohled je to tak. I když připouštím, že názor Karla Schwarzenberga mě překvapil, protože dosud patřil k vůdčím představitelům protiruské pravice v České republice a zřejmě překvapil i všechny ostatní, protože jsem nezaznamenal žádné ohlasy z politické scény. Nikdo neví, co tím sleduje. Nezapomínejme, že zastupitelé na Praze 6, kteří nechali pomník odstranit, byly z téže politické strany jako on, tj. TOP 09. Ať tak či onak, je to skvělý nápad

Není pochyb, že maršál Koněv měl významný podíl na osvobození Československa, ale i koncentračního tábora Osvětim. A patří mu od mnoha národů za to díky.

Karel Schwarzenberg tady nežil, je to rakouský šlechtic, jehož rod se neblaze podílel na vývoji Českého státu zejména v revolučním roce 1848, ale rozhodně je správná úvaha přemístit jej tam, kam patří, na Olšanské hřbitovy, kde je enkláva padlých rudoarmějců za naši vlast. Tam zcela určitě patří, po zásluze čestně a s hlubokou vděčností nás, kteří tyto události stále vnímáme.

Co by měli udělat čeští politici, aby zahájili konzultační proces, aby se situace rozběhla? Je realistické to provést do konce zimy, jak to navrhl Karel Schwarzenberg?

Pokud jde o obnovení kvalitních vztahů s Ruskem, byl největší překážkou donedávna xenofobní protiruský ministr zahraničních věcí Petříček. Prezident republiky v těchto dnech označil Petříčka za zcela nekompetentního ministra zahraničních věcí s jeho podporou Navalného a boje proti účasti Rusů a Číňanů na dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Babišova vláda se zmužila a zdá se, že Rosatom bude připuštěn. Je to geopolitická ale hlavně v Česku geoideologická otázka. Nuže, když Angela Merkelová, ať už je jaká je, udržela Nord Stream 2 přes odpor i nové Bidenovy administrativy, snad česká vláda zvládne i ten Rosatom.

Ale zpět k panu Schwarzenbergovi. Vím, jak krásně mluví o svých vzpomínkách na vojáky Rudé armády, se kterými se setkal během války. Karel Schwarzenberg dovede rozkošně vyprávět. Hrozně bych si přál i jako zakladatel skupiny Přátel Ruska v České republice, aby měl pravdu. Těžko říci, zda jeho prohlášení o přemístění pomníku Koněvovi na důstojné místo ovlivní proces rychlého obnovení vztahů s Ruskem.

Dlužno říci, že neúspěšný boj České republiky proti koronaviru ve vztahu k počtu nakažených i mrtvý na jeden milión obyvatel téměř s jistotou předurčuje, že Babišova vláda, možná ne ideální, ale pořád pragmatická, nebude po volbách v říjnu 2021 vládnout. Přijdou ostří chlapci a děvčata se silným protiruským a protičínským úmyslem, Piráti a fanatická koalice ODS a spol. To je ten pravý případ, kdy bych se chtěl mýlit…

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.