Ministr Hamáček dováží Bělorusy do ČR. Co tím sleduje?

O co jde? Česká republika přijme další Bělorusy, kteří byli pronásledováni režimem Alexandra Lukašenka. Návrh ministerstva vnitra schválila vláda. Pomoc se bude týkat běloruských zdravotníků a jejich rodin. Česko už v minulosti přijalo 60 běloruských občanů kvůli zdravotní a rehabilitační péči.

„Situace v Bělorusku se bohužel nelepší a lidé jsou režimem stále perzekvováni. Díky programu Medevac máme účinný nástroj, jak je dopravit do Česka a pomoci jim. Tuto pomoc jsme se rozhodli opět aktivovat,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

Hamáčkovo vnitro zajistí dopravu zdravotníků a jejich rodin do Česka, bude se podílet na zařízení pobytového oprávnění a krátkodobého ubytování, Bělorusům bude také pomáhat při vstupu na trh práce. Zároveň bude garantovat plnění povinností souvisejících s opatřeními proti šíření nemoci covid-19, jako je testování nebo případná izolace.

Také jste si toho všimli. Běloruští zdravotníci budou dopraveni do naší republiky a stát jim bude pomáhat s prací. Do hlavy ministra Hamáčka nevidíme, ale není právě toto ten důvod, proč chce z Běloruska zdravotníky? Aby u nás pracovali?

Na jedné straně totiž máme nemocnici v Chebu, kde personál mele z posledního a je nedostatek volných lůžek na jednotce intenzivní péče. Situace tam je bez přehánění kritická. A na druhé straně tu je Hamáčkova operace na dovoz běloruských zdravotníků. To je zvláštní souhra náhod.

Anebo si ministr Hamáček hraje na velkého demokrata? Pomalu se blíží volby do Poslanecké sněmovny a ČSSD se musí nějak ukázat před voliči, jinak skončí na ulici před sněmovními vraty.

O situaci s dovozem běloruských zdravotníků do České republiky Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

„Nejsem proti odborníkům, kteří nám vypomůžou v této složité situaci, kdy potřebujeme zdravotníky, ale otázkou je, jestli to není spíše zneužívání situace v Bělorusku a zda se tito zdravotníci s pacienty vůbec domluví a budou tyto osoby odborně způsobilé, tak aby byly opravdu pomocí," říká politička.

Český stát slibuje, že zajistí dopravu zdravotníků a jejich rodin do Česka, bude se podílet na zařízení pobytového oprávnění a krátkodobého ubytování, Bělorusům bude také pomáhat při vstupu na trh práce. Klíčová může být poslední věta. Nejde o pokus zneužít situaci v Bělorusku k dovozu pracovní síly do ČR?

„Pokud by se jednalo o zdravotníky, pak by mělo být předem rozplánováno, o kolik zdravotníků jde, ať lékařů nebo nelékařů a mělo by být rozplánováno, kam půjdou pracovat. Z pomoci při vstupu na trh práce mám spíš dojem, že sem přijdou pracovníci různých profesí a bude se jim pomáhat najít pracovní uplatnění, pokud by tomu tak bylo, tak si nemyslím, že to je úplně šťastné, protože vzhledem k epidemiologické situaci je v některých regionech volné pracovní místo téměř nedostatkovým zbožím," míní paní Maříková.

Najde v Česku vůbec uplatnění zdravotník z Běloruska?

„Škoda, že ministr vnitra Hamáček nepřichází s návrhem přidat finanční prostředky našim lékařům a sestrám, aby se vrátili ze zahraničí nebo absolventi, aby neodcházeli jak mimo obor, tak do zahraničí. Nedostatek zdravotního personálu řešíme dlouhodobě, jen nyní díky současné situaci to mnohem více pociťujeme. Ve zdravotnictví určitě uplatnění najdou, ale jak jsem se zmínila, lékař nebo sestra bez znalosti jazyka a odborné způsobilosti nemůže samostatně pracovat a do té doby musí při sobě mít někoho, kdo bude mít nad nimi dohled, a to se jako pomoc zrovna nejeví,“ říká poslankyně.

Věříte humanitárnímu gestu ministra Hamáčka? Nejsou za tím podzimní volby, aby se ukázal jako velký demokrat?

„Ministrovi Hamáčkovi už nevěřím ani dobré gesto, protože se obávám, že se za ním skrývá stejně nějaká kulišárna. Než předvolební tah mi to přijde jako zbrojení proti Lukašenkovu režimu. Pokud by šlo o osoby, které jsou politicky pronásledované, pak mám pochopení pro politický azyl, ale měli bychom o tom vědět. Je-li v tom však snaha se míchat do vnitropolitické situace v Bělorusku, tak to odmítám," říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

