Exministr Tlustý: Veřejnost neví, v jak hluboké covidové krizi kvůli vládě jsme. Brzy to praskne

„Z čeho budou placeny důchody, když část společnosti zkrachuje a nebude odvádět sociální pojištění? Z čeho bude pokračovat zdravotní péče, když nebude placena část zdravotního pojištění? Z čeho se budou platit nové úroky vzniklé z miliardových dluhů?“

(Ing. Vlastimil Tlustý, exministr financí)

„Nepatřím k těm, kteří nemoc [covid-19] bagatelizují. Nemoc je vážná, ale opatření jsou diletantská, ničí ekonomiku.“

(Ing. Vlastimil Tlustý, exministr financí)

V souvislosti s covidem-19 se hovoří o nutnosti restartovat ekonomiku. Až se epidemie přežene, je však otázka, k jaké normě se chceme vracet. Na Radiu + jsem zaslechl úvahu, že „normál“ je růstová ekonomika. Což znamená – neustálá nákupní horečka spotřebitelů. (Dříve lidem věci vydržely řadu let při vyšší výrobní kvalitě.) Je tedy žádoucí vrátit se k původnímu modelu? Nebo je třeba redefinovat systém?

Vlastimil Tlustý: Zatím je to takové předbíhání událostem. Jsme ve fázi, kdy se ještě neprojevily všechny důsledky postupu vlády. Veřejnost se mylně domnívá, že se skoro nic neděje. Teď se blíží doba, kdy se to veřejnost v plném rozsahu dozví, tedy jak v hluboké ekonomické krizi se ocitáme. Dříve nebo později veřejnost pochopí, že nezaměstnanost nemáme ani 3 % (dle Radiožurnálu 3,8 % /březen-září 2020/), ), ani 4 % (viz tweet Jany Maláčové 8. 1. 2020; 10:32). Odhaduju, že to bude ve skutečnosti více. (Dle iDNES.cz hrozí až 1,5 mil. lidí bez práce, pozn. aut.)

Tlustý: „Vím jistě, že vláda dělá dosud vše pro to, aby covidová krize byla ještě hlubší…“

Začíná období zjišťování hloubky krize, do které nás covid a vláda svým postupem dostaly. Současně s tím bude snaha zastavit ekonomický propad. Přemýšlet o „světlých zítřcích“ (nazval jste to redefinicí systému /restartem/) – na to je brzy, neb jde o dobu daleko před námi. Nejprve je nutné uhasit požár. Vrátím se do loňského března, dubna. To se mě ptal jeden redaktor, že prý jeden docela renomovaný ekonom tvrdil, jak od covidu očekává „světlé zítřky“, protože se bude muset přizpůsobit ekonomika, intelektuálně náročné obory a všechno tohle okolo. Odpověděl jsem mu obrazně: „Ano, na spáleništi vyroste krásná zelená travička, ale na spáleništi, kde stál původně les. Tam vyroste krásná zelená travička…“ Proto se do těchto diskuzí moc nechci zapojovat, protože mi zatím připadají mimo mísu.

Jedno vím jistě: zatím vláda dělá vše pro to, aby krize byla ještě hlubší. Napadají mne jiné otázky: z čeho budou placeny důchody, když část společnosti zkrachuje a nebude odvádět sociální pojištění? Z čeho bude pokračovat zdravotní péče, když nebude placena z jasných důvodů část zdravotního pojištění? Z čeho budou hrazeny úroky, které vznikají z astronomického státního dluhu? Jen úroky z dluhu činí ročně 50 miliard? Problém může trvat léta. Toto jsou otázky, které mě dnes zajímají a světlé zítřky nebo přilétající hejno holubů na střechu? To zatím nevidím. Proto vám k prognóze nic dalšího nepovím.

© Sputnik / Vladimír Franta Vlastimil Tlustý

KSČM podpořila vládní rozpočet s podmínkou, že Armáda ČR dostane 10 mld. korun do svého budgetu se zpožděním. Argumentovalo se tím, viz mediální úvahy s. Pavla Kováčika (Sputniku o tom již dříve řekl jeho spolustraník Jiří Dolejš, pozn. aut.), že tyto peníze lze prioritně použít na podporu podnikatelů, kterým byl byznys rozhodnutím vlády vynuceně přerušen. Najednou slyšíme, že se armádě již „vrátilo“ 5 mld. Jak tu jsou tedy rozestavěny priority?

Tlustý: „Vláda covid krizi zhoršuje. Dluh roste, o úsporách se nemluví, stavy úředníků neklesají“

Říkáte to úplně přesně, vláda dělá vše pro to, aby si část veřejnosti neuvědomila, co se tady vlastně děje. Proto se tváří, že vše běží dál, proto nakupuje vojenskou techniku, viz houfnice. Teď vám řeknu svou hypotézu. Jsem si jist, že zdravotní pojišťovny jsou teď v těžkém ekonomickém problému; vydávají astronomické částky, a ačkoli nás všichni ujišťují o tom, že pojišťovny měly rezervy – nepochybuju, že takové měly –, prosím nyní, ať nikdo nepochybuje, že jsou tyto dávno pryč. Ano, máte pravdu, teď by se nemělo mluvit o pokračování nákupu houfnic. Mělo by se mluvit o tom, kde se vezmou miliardy ve zdravotních pojišťovnách, ve státním rozpočtu. Všimněte si, že vláda nehovoří o žádných úsporách v souvislosti s těmito věcmi. Teď je na místě zredukovat část úřednictva. (Babišova vláda však úředníky nabírá, pozn. aut.) Ušetřit výdaje na ně. To je první krok, který by každého zodpovědného hospodáře napadl. Tato vláda však dokázala, že není žádný zodpovědný hospodář. Tak se o tom ani nemluví.

Vždy jsem si myslel, že na stav ekonomiky dobře ukazuje důchodová a daňová politika. Tyto záležitosti vyřešeny vůbec nebyly, a ještě do toho všeho jako z udělání přišla choroba covid-19. Před epidemií jsme řešili takové „marginálie“ jako zdanění piva například… Mohli jsme být lépe připraveni? Virů tady bylo za historii lidstva hodně.

Již jsem říkal – máme nezodpovědnou vládu. V době ekonomického růstu dělala dluhy, místo aby vytvářela rezervy. Nikdo to ani nepřipomíná, ale tahle vláda v době ekonomického růstu utratila peníze z privatizace, z té, kterou tak strašně kritizovala. Ty peníze z ní přečkaly pětadvacet let. Nikdo na ně nesáhl. Pak přišla tahle vláda, která privatizaci kritizovala, žila v éře ekonomického růstu a tuhle rezervu rozfofrovala. To je snad dostatečná charakteristika toho, že to jsou lidé absolutně nezodpovědní. Stačí chvíli poslouchat ministryni financí, ani se nevyjadřuje ke kardinálním otázkám, které jsem vám zmínil. Nic se od ní vlastně nedovíte. Přitom je tam od toho, aby hledala odpovědi na důležité otázky, které si paní ministryně nepřipouští.

Nicméně okolní země také přece řeší krizi… Někteří lidé dokonce říkají, že covid-19 je způsob, jak vybřednout z krize kapitalismu.

Asi by to chtělo samostatnou a podrobnou analýzu. Řešení, ke kterému sahají ostatní země, ta se mohou od našich lišit. Něco řeší různě. Příklad č. 1: Okolní země kompenzují poškozeným část jejich příjmů, nemají žádné desítky takzvaných antivirových programů, ve kterých žadatelům komplikují proces spoustami podmínek. Tam finanční úřady posílají část vypadlých příjmů těm, kterým vypadly – hotovo, vyřízeno. To je samozřejmě skutečná záchrana ohrožených. Kdežto naše programy, ve kterých někteří postižení na konci dostávají tři pět procent způsobených škod, ti samozřejmě ekonomicky umírají.

Nejde o žádnou záchranu: s 50 % se přežít dá (viz Německo 75 % kompenzace ztrát z loňského obratu a Rakousko 80 % kompenzace ztrát z loňského obratu ). S kompenzacemi o mnoho nižšími se přežít nedá.

Příklad č. 2: Okolní země přednostně uzavíraly velké obchody, tedy velká místa, kde se soustřeďuje hodně kupujících. U nás jsou přednostně zavírány malé provozovny. Resp. se zavřou malé obchůdky, kde se potkají dvě sousedky ve dveřích, možná ani to ne. To je jiný příklad, že to jinde dělají jinak. Že je z toho panika po celém světě, ano. Ta je oprávněná, řeknu rovnou. Nepatřím k těm, kteří nemoc bagatelizují. Nemoc je vážná, ale opatření jsou diletantská, ničí ekonomiku. Vládě se nedaří počty zemřelých snížit, jsme jedni z nejhorších na světě. (Přepočteno na 1 milión /nebo 100 tis./ obyvatel., pozn. aut.)

Ale ještě k tomu likviduje ekonomiku. Uvrhává tuto zemi do hluboké ekonomické krize. Říkám to již opakovaně. Počkejme si, půjde-li to takto dál, budeme „nejlepší“ (ironie) v Evropě v této krizi. Tak strašně špatně se to u nás dělá.

Tlustý: „Naše slavná česká vláda teď seje bodlák ve velkém“

Čtu teď životopis Lubomíra Štrougala, píše, že tehdejší ekonomika se dostala do skluzu kolem roku 1975. Pak už to byl „sešup“; režim později padl i pro důvody ekonomické. Je covid-19 spolupůsobící činitel současné krize, resp. bylo na současnou krizi v širším slova smyslu zaděláno již dříve?

Hluboký ekonomický propad, který pan Štrougal popisuje, ten začal opravdu v 70. letech. Byl zázračně zastaven v 90. letech, v (dnes) nejkritizovanějších dobách Klausových vlád. Úspěšné řešení vydrželo bohužel jen krátkou dobu – necelých 10 let. Pak už nastoupily levicové vlády, došlo na zadlužování a teď samozřejmě přichází velký vnější vliv, kterým je koronavirus. Je to virus, který odhaluje, že naše ekonomika není takový zázrak, jak nám ti levičáci tvrdili. Kam to dovedli s investičními pobídkami – to je úplná tragédie. Marně jsme to kritizovali.

To se to podniká zahraničním firmám, když tu 10 let nemají daně. Ti, co o tom rozhodli, se nezamysleli nad tím, že takovéto firmy po deseti letech sbalí krám a postaví si tu samou továrnu někde jinde, kde dostanou daňové prázdniny. Tohle byly krátkodobě účinné metody, které z České republiky udělaly montovnu. To neudělala devadesátá léta a Klausovy vlády. To udělali levičáci všeho druhu po roce 2000. Teď to zde po 20 letech sklízíme. Někdo by si třeba mohl myslet, že chyba je v tom, že nás řídí malí levičáci. Nikoli, řídí nás příliš velcí levičáci. O tom teď bude celospolečenská debata. Pokud se společnost zblázní a dá na podzim hlas zase levičákům, jen tím krach urychlí.

Vláda postavila polní nemocnici v Praze, teď ji v Letňanech demontují. Neléčil se tam ani jeden pacient, přitom tam měli fungovat lékaři z USA. Vláda tak utopila desítky milionů? Kde je covidová reciprocita? Snad se může vláda dohodnout s pronajímatelem na nějakých „výhodnějších“ pronájmech, když jde o život.

To je jen srozumitelná ilustrace toho, jak vláda postupuje. Nemáte lepší příklad. Napřed v panice z toho, že je malá kapacita nemocnic, se vynaloží tyto částky; teď zároveň říkají, že je situace dál katastrofální a do těchto proklamací se nemocnice zase ruší. Najděte v tom nějakou logiku. V tom jsou přinejmenším dvě „nelogiky“… a vyhozené desítky milionů korun. Jde-li o výši nájemného. Proč se nedohodlo nižší nájemné a proč se to tam zavírá? Asi podnikatel nedal zpětně nějakou provizi… To bude celé vysvětlení.

Jak se vám jeví otázka exekucí za času pandemie? Nemělo by se zde nějak občanům ulevit?

…A zlikvidovat ještě ty věřitele, myslíte? Tyhle nápady, tomu se říká vytloukání klínu klínem. To, že se lidi špatným hospodařením dostali do platební neschopnosti, to se netýká jen firem, týká se to i státu, to nevyřešíte tím, že věc odložíte. Někoho dokonce napadá, že by se dluhy měly odpustit. Víte, peníze budou někde chybět, to je ten zákon zachování hmoty. Společnost by si měla položit otázku: není lepší, aby peníze zůstaly v rukou těch zodpovědných, co s nimi dobře hospodaří? Nebo by se měly cpát těm, kteří prokázali, že je umí co nejrychleji rozfofrovat?

Zatím vítězí teorie, že nejlépe je dávat bankrotářům. Je to cesta do pekel. Problém je, že to trvá roky, než se to provalí. Lidé pak nechápou, kdo příslovečný bodlák zasel, kdo je autorem té hrůzy. Když nastane sklizeň bodláků, to už všichni vědí, že se nenají. Je těžké vysvětlit lidem, kdo ho sel. Naše slavná česká vláda teď seje ve velkém. K monokulturám přibývají bodlákové monokultury, ani jednoho se nenajíme.

Zdá se mi, že poměrně velkou názorovou evolucí prošel někdejší lídr ODS pan prezident Václav Klaus st... Sám Klaus říká, že byl označen za „jednoho ze dvou dezinformátorů“. Jak interpretovat vývoj společnosti, kde média pohlíží na bývalého prezidenta jako na dezinformátora, který přitom pomáhal vytvářet prostředí, ve kterém tato média dnes „svobodně“ fungují?

Je to zajímavý příklad. Ano, vím o tom. Je tu určitý názorový proud, který to tak chce vidět. Považuji to za kuriozitu. Pan prezident Klaus v dobách svého předsednictví vlády či parlamentu, dále za svého prezidentování, tak věřil volnému trhu a konkurenci a zdravému rozumu lidí, že nebránil vzniku ani takových médií, která dnes předvádí to, co vidíme. Klaus st. nechal věcem volný průběh. Nyní se trend obrací proti němu, asi to má za svou dobrotu. Nepochybuji o tom, že jsou média, která osobnost Klause st. ocení. Václav Klaus je jeden z mála, kdo zřetelně artikuluje, co by se nyní mělo dělat.

Měl byste pro naše čtenáře závěrem nějaké motto či motivující myšlenku?

Nevím, zda motto, ale můj dědeček mi říkával, že mám záchranu hledat ve vlastní hlavě a ve vlastních rukách…

Děkujeme moc za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.