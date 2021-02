Babiš jako Paroubek? Premiérovi v říjnu bouchnou saze. Názor

Babišovi funí na záda. Jsou už těsně za ním. Tasí šavle a mávají řetězy. Myslíte, že jsme vám popsali noční můru českého premiéra? Kdepak. Tohle není sen, je to politická realita.

O co jde? Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše si drží svou slušnou popularitu. Podle posledního průzkumu agentury Median by vládní strana získala 26,5 procenta hlasů. Slušné a na vítězství to stačí. Ale ne bohatě. Jen těsně.

Podle stejného průzkumu, který poprvé zohlednil vzniklé koalice stran lepšolidí, ANO dohání spojenectví Pirátů a Starostů a nezávislých. Volilo by je 25 procent lidí. A to je právě ta temná politická realita. Piráti už vztyčili černou vlajku, Starostové mávají svými insigniemi.

Jak by vypadala Poslanecká sněmovna dál? Koalice SPOLU zastřešující ODS, KDU-ČSL a TOP 09 získala ve volebním modelu 18,5 procenta hlasů. SPD by se mohla pochlubit devítiprocentním ziskem, ČSSD a KSČM obdržely shodně sedm procent hlasů.

Do říjnových voleb je ještě daleko, ale situace pro ANO nevypadá příznivě. Nelze se zbavit dojmu, že se nám zopakuje situace z roku 2010. Sociální demokraté vedení Jiřím Paroubkem sice volby vyhráli, ale vládu sestavit nemohli. Paroubkův povolební projev plný zášti a zloby je legendární. Letos v říjnu uvidíme repete. Pokud Piráti a STAN porazí ANO, v panu Babišovi stoprocentně bouchnou saze.

Může Andrej Babiš zachránit nepříznivou situaci? Na to se Sputnik zeptal známého sociologa a politického analytika Jana Klána.

„Popravdě řečeno jsem nebyl moc překvapený. Tato věc se dala očekávat, protože když sečteme preference Pirátů a STAN, tak se dostaneme někam na 20 %. Problém nyní bude v tom, jak se změní volební zákon, který částečně zrušil Ústavní soud. Zákonodárci musí totiž najít jinou metodu přepočítávání hlasů, než jak se to dělalo doposud. Když si to shrneme, tak zrušení Ústavního soudu přilepšuje menším stranám. To může teoreticky koalicím ublížit, když budou mít vysoký zisk hlasů, protože není zvýhodněn vítěz nebo nejsilnější uskupení.

Navíc je zrušena i načítací klauzule pro koalice, která je nyní 5 % a bude platná pro všechny. To určitým způsobem narovnává deformovaný volební systém, který byl pozůstatkem z doby Opoziční smlouvy. Ústavní soud tedy svým rozhodnutím trochu zavařil i vniklým volebním koalicím, kdy mohou přijít o mandáty a ty budou rozděleny stranám menším, které překročí 5 %. Teoreticky se může stát, že volby vyhraje nějaká volební koalice, a i když vyhraje hnutí ANO, tak již nemusí najít žádného spojence a sestavovat vládu bude někdo úplně jiný. Otázkou jen zůstává, jakým způsobem do celého procesu zasáhne prezident Miloš Zeman, který samozřejmě může pověřit vítěze voleb nebo i někoho jiného.

Musíme si uvědomit, že Miloš Zeman je velký hráč a když si to vše dáme dohromady, tak zjistíme, že má druhé volební období a poslední volby do Sněmovny , které může nějakým způsobem ovlivnit," říká expert.

Znamená to, že vláda Andreje Babiše je ve vážném ohrožení a na podzim nás čeká politické překvapení?

„Určitě je vláda ve vážném ohrožení a troufnu si tvrdit, že současné rozhodnutí Ústavního soudu je docela účelové. Přeci mohl rozhodnout před rokem a ne až několik měsíců před volbami, když dávno věděl, že určité pasáže volebního zákona jsou problematické a protiústavní. Z logiky věci plyne, že doposud jsme tedy žili v systému neústavních voleb. Je to docela paradox, když 20 let se jede podle nějakých regulí a poté se před volbami zruší? Podle mého názoru soudci rozhodovali s politickou inklinací, kdy jim není po chuti Andrej Babiš a Miloš Zeman, kteří tvoří tandem. Tím nechci říci, že se tak rozhodovali všichni soudci, ale navenek to evokuje určité rozpory, které se projeví při volbách.

Můžeme se tak v nich dočkat toho, že Babiš nebude mít většinu a že se do Sněmovny nemusí některé strany vůbec dostat. Na druhou stranu ale změna volebního systému (přepočtu hlasů na mandáty) může výrazně nahrát menším stranám, které se budou pohybovat těsně nad uzavírací klauzulí 5 %. Můj osobní tip je ten, že Andrej Babiš sice volby vyhraje, ale nebude mít s kým vytvořit vládu," míní pan Klán.

„Asi doufat v to, že uspějí levicové strany a neútočit na ně a nepřetahovat jim voliče. Jedině tak lze asi uspět. Všichni ostatní se totiž spojili v rámci antibabiše a i když Babiš vyhraje, tak to automaticky neznamená, že bude vládnout," říká sociolog.

Co může Andrej Babiš udělat, aby zvrátil volební neúspěch?

Odkud se bere podpora koalice Pirátů a STAN?

„Zde musíme rozklíčovat dvě věci. Podpora Pirátů jde od mladých voličů, kteří jsou docela levicově naladění, takže Piráti přebírají hodně voličů levicovým stranám. Navíc si musíme uvědomit, že nám každým rokem přibývají další a další prvovoliči, kteří jsou často rebelští a rebelie je ztělesněna Piráty. Pokud jde o STAN, tak podpora se nachází jinde a to zase v pravicovém spektru. Svoji slávu nesou na vlně úspěchů v krajských volbách, kde často kandidují slavní starostové. Lidé jim dávají podporu z toho důvodu, že vidí za jejich kandidáty nějaké výsledky v reálu. Můžeme tedy tvrdit, že koalice Pirátů a STAN je široce rozkročená kolem středu a stahuje voliče jak levice, tak pravice, případně přelétavé voliče.

Otázkou jen bude, jak se tyto dvě strany snesou a jak budou vystupovat navenek a posléze v Poslanecké sněmovně, pokud se tam ovšem dostanou. To asi určitě nastane, protože Ústavní soud načítací klauzuli pro koalice stran zrušil," říká politický analytik Jan Klán.

