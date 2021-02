Sociální demokraté lákají stoupence Grety Thunbergové do koalice. Názor

Růže, oranžáda, červený svetr. A teď meloun. Meloun by se mohl stát novým symbolem sociálních demokratů. ČSSD se chce několik měsíců před volbami co nejvíc vzdálit od hnutí ANO Andreje Babiše. Jako nového partnera si vybrala Zelené.

ČSSD může jen těžko po volbách spolupracovat s hnutím ANO, se kterým aktuálně tvoří vládní koalici. To jsou slova ministra zahraničí a místopředsedy ČSSD Tomáše Petříčka. ANO podle něj opouští témata, která si jeho společná vláda s ČSSD vytkla a která do programového prohlášení prosadili sociální demokraté.

Petříček řekl, že formulování povolební strategie a přístupu k pravicovým stranám by mělo být důležitou součástí případné dohody se Zelenými. „Projekt by se měl zavázat, že neumožní pravicovou vládu. ANO a ODS se k sobě v uplynulých měsících přibližují a pokukují po možné spolupráci,“ vysvětlil.

Námluvy už začaly. Šéf ČSSD Jan Hamáček na nedávném on-line sjedu Zelených řekl , že strana je pro ČSSD nejbližším politickým partnerem. Mezi subjekty jsou podle něj rozdíly, ale i překvapivé programové shody. Sjezd poté pověřil vedení Zelených k jednání s možnými partnery o spolupráci v podzimních volbách. Do společného předvolebního projektu půjdou Zelení jen tehdy, pokud bude jasně vyloučena jakákoli spolupráce s hnutím ANO. Zelení zároveň odmítli spolupráci s SPD a KSČM.

Zelení a ČSSD debatují o styčných programových bodech. Vznikne programová skupina, jež se bude snažit sladit priority subjektů. Na zahraniční politice se shodnou, o tom není pochyb. Obě strany vyznávají její pravdoláskařské pojetí. Velká mela bude o uhlí a jádro. Staromileckému křídlu ČSSD sotva budou vonět novoty a příklon k myšlení Grety Thunbergové.

Člověk se nemůže oprostit od dojmu, že sociální demokraté jdou do koalice, protože je to módní. Koalice mají lepšolidi z řad pravicové opozice. A v Lidovém domě si asi řekli, že do toho také skočí. Jenže na ně nikdo nezbyl. Jen pidistrana, která má pidišanci se dostat do Poslanecké sněmovny.

Pokud se sociální demokracie dostane v říjnu do Poslanecké sněmovny, a to není vůbec jisté, tak stejně neodolá případnému mámení Andreje Babiše. Na to vemte jed.

O koalici červených svetrů s ekology Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„ČSSD nebude spolupracovat po volbách s nikým, protože jsem přesvědčená, že nebude ve Sněmovně. Nicméně slova pana Petříčka ukazují, že začala volební kampaň. Takže je třeba se vymezit. Ale korýtka si do voleb necháme, v tom zase tak zásadoví, abychom přestali spolupracovat s tou strašnou pravicovou stranou ANO, nejsme,“ míní politička.

Sociální demokracie chce vyměnit ANO za Zelené. Pomůže to zvýšit popularitu ČSSD?

„Tedy abychom si připomněli za ty Zelené, kteří byli v pravicovější vládě s ODS, než je celé ANO. Tak tomu říkám zásadovost. Ne globalisty, gay prideisty, nadšené probruselské lokaje opravdový volič sociální demokracie nechce a nemá rád,“ říká paní Volfová.

Neztratí při spolupráci se Zelenými ČSSD na své autenticitě?

„Ne neztratí, ona už žádnou nemá. Takže ztratit není co,“ říká politická matadorka.

Jaká koalice by ČSSD prospěla, aby zůstala v Poslanecké sněmovně a mohla prosazovat svůj program?

„To opravdu nevím. Snad s ANO, snad s KDU-ČSL. Ale myslím si, že než tvořit koalice, měli by si přečíst knihu Komu zvoní hrana,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

