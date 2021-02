„Vláda z nás dělá pokusné králíky.“ Starosta obce na Slovensku oslovil kolegy a vládu kvůli zastavení plošných testů

Začátkem týdne starosta zmíněné obce v okresu Nové Zámky na jihu Slovenska pan Ing. Becík informoval na svém facebookovém profilu, že jeho obec končí se screeningovým testováním občanů. Dle získaných dat necelých 1,5 % obyvatelů z testovaných 1578 mělo pozitivní výsledek. Podle Becíka se obec bude nyní věnovat nezbytným místním záležitostem, které byly opomíjené za dobu tříměsíčního testování, zejména spuštění rekonstrukcí cest, či přestavby mateřské školy. Sputnik se obrátil na starostu s dotazem, co ho motivovalo učinit tak razantní rozhodnutí.

„Vláda během testování už spolupracovala se samosprávami a vyzkoušela to na přelomu října-listopadu minulého roku. Samosprávy to musely připravit během pěti pracovních dnů. Paradoxní a úsměvné je, že samospráva dokáže někdy i nemožné. Provedení je na starostech a primátorech obcí (v současné době je na Slovensku kolem 2900 samospráv, pozn.red.). Jsme se vzepjali a udělali to pro dobro vlády. Za sebe můžu s čistým svědomím vyhlásit, že jsem vládě pomohl. Jenže dnes vidíme zkoušky, které na nás současná vláda vymýšlí, z nás (vláda, pozn red.) dělá nějaké pokusné králíky,“ uvedl Becík.

Starosta také poznamenal, že screeningové testování se ve světě nevyužívá. Kdyby podle něho bylo testování průlomové a zamezovalo stoupající křivce onemocnění, neřekl by k tomu ani slovo. Po třech měsících dle starosty i lidí i vláda zjistila, že tento krok nikam nevede, přitom však zkouší sms zprávy, aby občanům schválila vycházky k doktorovi a do práce. Politik konstatoval, že situace byla vypjatá. Jeho krok nicméně podpořily i další obce, které hodlají navrhnout vládě zrušení testování.

Obce by měly vystupovat společně a zároveň pomáhat vládě

„Přiznám se, mně už ruply nervy. Všimli si toho rupnutí na mých sociálních sítích, kde se k mému činu připojují různé mikro ZMOSy (sdružení měst a obcí Slovenska, pozn.red.). Zastřešuje je velký ZMOS, který komunikuje s vládou. Tyto mikro ZMOSy se připojují k mé výzvě a už se rozšiřují a chtějí, aby velký ZMOS naše opatření komunikoval s vládou. Testování, to jsou prostředky vyhozené do vzduchu. Radši za tyto peníze lidem nakoupíme respirátory nebo vitamíny C,“ argumentoval Becík.

Svou výzvu k ostatním kolegům a starostům politik zveřejnil před několika hodinami na své stránce na Facebooku.

Ve svém prohlášení apeloval na hlavní ZMOS, aby komunikoval s vládou o navýšení mobilních odběrových míst ve spádových obcích a městech a tím odlehčil samosprávám od testování a usnadnil již komplikovanou situaci.

Branislav Becík také uvedl, že v prosinci pomohl zřídit mobilní odběrové místo ve Dvorech nad Žitavou. Soukromá firma má smlouvu s ministerstvem zdravotnictví a průběžně testuje občany. Z tohoto pohledu je vedení obce partner vlády a jakýsi mezičlánek mezi nespokojenými občany a státem, domnívá se politik. Starosta navíc předsedá dalším 15 obcím, a má na starosti mikroregion. Ve svém komentáři připomněl, že vláda po samosprávách chtěla, aby vytvářely testovací místnosti. Nicméně podle Becíka by vládu stálo podstatně méně provozovat testování přes soukromé společnosti, než víkendové testování, které zastřešuje samospráva.

„Samosprávy jsou tady pro něco úplně jiného, než filtrovat nebo opravovat chyby současné vlády. Tři měsíce jsme pomáhali, jak to jen šlo. Zaměstnanci už řekli, že to dělat odmítají, protože se bojí a vidí to na svých kolezích. Jestli to chce vláda dělat, prosím pěkně. I tak to nikam nevede. Ať je tady odběrové mobilní místo,“ řekl politik.

Celoplošné testování očima odborníků

Před dvěma dny ministr hospodářství a šéf strany Sas Richard Sulík informoval, že další kolo testování na Slovensku se odehrávat nebude. Odůvodnil to tím, že výsledky posledního kola testů nejsou jednoznačné. Podpořila rozhodnutí jak pandemická komise, tak i koaliční rada. Pro zastavení testování se strana SaS vyslovovala i dříve, stejně jako mnozí další politici a odborná veřejnost.

V listopadu loňského roku Komise odborníků epidemiologie a infektologové nedoporučili vládě pokračovat s testování, a to mimo jiné z důvodu vyčerpání již unavených zdravotníků. Informoval o tom i resort ministra zdravotnictví Mareka Krajčího (OĽaNO). Navíc v půlce ledna Slovenská lékařská komora doporučovala, aby se testování realizovalo pouze v ohniscích nákazy, případně ve velkých firmách, domovech pro seniory nebo školských zařízeních.

Na názor odborníků ze zdravotnictví upozornil i starosta Becík. Navíc samotný proces testování v obcích vedl k onemocnění kolegů z úřadu. „Naši špičkoví odborníci od začátku tvrdili, že plošné testování nikam nevede. Po vlastní zkušenosti o víkendu můžu říct, že vystavujeme riziku vlastní lidi. Po prvním testování na přelomu října-listopadu mi hned onemocněli čtyři zaměstnanci úřadu. Po posledním testování onemocněli tři další zaměstnanci a řekl jsem dost. Jsme malá samospráva, máme přes 5000 obyvatelů. Tyto tři měsíce muselo jít všechno bokem: veřejné obstarávání, investice, rozpracované projekty,“ upozornil politik samosprávy.

Podle něj by se také měla zohledňovat čísla statistik v jednotlivých regionech. Podotkl, že jeho obec se nenachází v kritické zóně, a proto nemůže nějakým způsobem ohrožovat lidi v okolí. Dle jeho názoru se lidé chovají zodpovědně, a přesto stát přitvrzuje v opatřeních: „Tento národ ví, co má dělat, ví, jaká jsou opatření. Mají to dennodenně v médiích nebo sociálních sítích. Mrzí mě, že tato vláda si o nich myslí, že jsou to nějaké ovce, které je třeba dennodenně poučovat a držet je v nějakém šachu, prodlužovat nouzový stav, aby lidé nemohli protestovat proti nim.“

Starosta obci Dvory nad Žitavou Branislav Becík ani nemá obavu, že jeho krok by mohl mít negativní důsledky pro obec. Dle jeho slov se v konečném důsledku proti opatřením vzepřely i asociace středních škol, restaurací, hotelů.

