Bloger Kubásek: Pokud EU nedodá vakcíny, měla by zaplatit za ekonomické následky

Následující rozhovor je zkrácen. Interview v plném rozsahu vizte ve videu, které je obsahem tohoto článku.

Chtěl bych se zeptat na začátek, jak jste se uvolil pro interview pro Sputnik?

František Kubásek: Zjistil jsem, že na seznamu nepohodlných webů jsou i některé moje weby, takže jsme vlastně [se Sputnikem] kolegové. Sputnik se hlásí k tomu, že je to ruské médium – na nic si nehraje. Čtu-li něco na Sputniku, prověřím si to jinde. Sputnik je pro mě server jako každý jiný. Označovat web za dezinformační nelze do té doby, dokud se neprovede hlubinná analýza všech webů na světě…

A ještě na úvod něco o tom, z jaké perspektivy svět vidíte, kam se zařazujete, v rozhovoru říkáte, že jste na pravé straně politického spektra?

Stát je tady od toho, aby uhasil oheň, když se něco děje, zasáhl, když nás někdo/něco ohrožuje (viz covid), nebo poté, když nás někdo vykrade. Čili v režii státu: policie, hasiči, doktoři…Jinak by se měl každý o všechno postarat samostatně.

Covid nás teď hodně omezuje, nikdo jsme si něco takového neplánovali. Jak situaci vidíte v souvislostech?

Covid jsem prodělal, měl jsem relativně lehký průběh. Únava. Karanténa mě trochu štvala, ale říkal jsem si, že pokud nechci ohrožovat někoho staršího, který má pravděpodobnost těžšího průběhu, nezbývá než se tady zavřít do svého kamrlíku. Nebylo to dvakrát příjemné. Využil jsem služeb Rohlíku. Objednával jsem věci on-line (i dárky), obchodníci a dovozci velmi dobře věděli, co dělat. Vše bylo dobře nacvičené. Stonal jsem v prosinci 2020. Lidé po devíti měsících už byli sladění, stačilo, aby člověk řekl, že má koviďáka. Nechávali mi věci přede dveřmi, nebo tak, že pět vteřin po nich přijdu. V tomhle to pro mě nebylo tak nepříjemné jako spíše omezující. Vědu jsem z toho nedělal. Streamoval jsem, natáčel jsem, ačkoliv jsem musel mezi natáčením a stříháním více odpočívat, ale zvládl jsem to. Měl jsem únavový syndrom, jinak nic extra zvláštního.

Zahlédl jsem Vás na Staroměstském náměstí, kde se protestovalo proti postupu vlády při boji s covidem-19. Mainstreamová média mají apriori demonstranty za popírače viru.

Jde o způsob prezentace. Nezpochybňuji virus, ani to, že je nebezpečnější než chřipkový (myslím si), můj postoj je takový, za cože jsem kritizován, že se musí na čas zavřít hranice. Zároveň vidím, že jsou tu absurdity: člověk si nemůže jít ani zalyžovat, využívaje k tomu vlek (ten není puštěný), nemůžu se jít ubytovat do penzionu, přitom se může dovést do práce absolutně přeplněným metrem či tramvají. Štvou mě tyto paradoxy, proto jsem byl téměř na každé demonstraci. Ta poslední mi přišla na nejvyšší úrovni ze všech. Média však prezentují schválně demonstranty jako nezodpovědné lidi. Musím říci, že pokud si tam hrajeme na zodpovědnost, mělo tam od organizátorů zaznít něco o maskách (rouškách). Když vyfotím prvních pět řad a vidím tam lidi bez ochrany úst a nosu, vypadá to skoro tak, že se tam přišli promořit. Není to dobrá vizitka pro demonstranty. Demonstranti chtěli hlavně vyjádřit, že chtějí podnikat, že by uvítali i drastická opatření, ale aby jejich provozovnám nebyla vynuceně přerušována činnost, ať tam klidně stojí 50 kbelíků s dezinfekcí a ať se klidně udezinfikujeme, ale ať člověk proboha může provozovat svou činnost.

Mainstreamu účastníci nenošením masek nahrávali. Dnes je 7. 2. Přesně před pěti lety a jedním dnem zde byla největší čes. demonstrace proti islámu. Došlo tam k několika dílčím incidentům, které zkazily pověst celé demonstraci. Takže může vzniknout dojem, že jde o demonstrace za špatný názor, tedy z hlediska mainstreamu, který je v případě covidu pro nejtvrdší možná opatření (podobně byl tenkrát mainstream na straně islámu a zlikvidoval pověst protestujících kvůli jejich excesům). Díky tomu se nevěnuje nyní pozornost tomu, že na pódiu vystupovaly osobnosti jako profesor Jiří Beran, obrovská kapacita ve svém oboru, o tom se média nešíří. U mainstreamu jsme na manipulace zvyklí, nemáme mu proto nahrávat. Jako účastníci demonstrací proti opatřením vlády bychom měli vystupovat s rozumem.

S profesorem Beranem jsme dělali interview. On ale třeba dvakrát netvrdí, že by roušky byly vysoce efektivním nástrojem, který brání nákaze. Zeptám se jinak A) Proč organizátoři neinstruovali lépe demonstranty na Staromáku, aby přišli v roušce? B) Oproti předcházejícím demonstracím (takto zaměřeným) tam tentokráte nelétal vrtulník, nebyli připravení psovodi ani antony.

Ta první demonstrace, kde se spekulovalo o policejní brutalitě a provokaci, ta byla strážena daleko více proto, že hlavními účastníky, kteří tam dělali největší bordel, byli fotbaloví rowdies. S tou poslední se to nedá srovnávat, jelikož poslední demonstraci dominovaly plakáty svobodných, byli tam členové Trikolóry, soukromníci. Takže to bylo o mladých lidech zaměřených pravicově, kteří se snažili 1) zviditelnit se, 2) ukázat, že pravičáci preferují uvolněnou ekonomiku před absolutním uzavřením a strachem. K první části, nezodpovědný přístup je i na straně lidí, o tom jsem již hovořil.

Někteří lidé měli na baťůžcích odznáček Milion chvilek pro demokracii. Hranice skupin se prolínají?

Je to i naopak. Dříve názorově propojené skupiny se nyní rozdělují. Vidím to i na své bublině, která se rozdělila do absurdna. Člověk, pokud stojí v nějakém tom středu, nechce ani totálně otevírat, ani úplně zavírat, dostává facky z obou stran. Nerad vidí výsměch z jakékoli strany. Nemám rád nálepkování, i když ho sám na jednu stranu používám, ale jen vůči těm, kteří nálepkují léta mě. Nemám to rád už z toho pohledu, že jsou lidé, kteří byli spojenci ve spoustě témat a teď se zbytečně rozdělují; chápu, že jde o typ krize, již drtivá většina lidí nezažila. Tzn. Lidé, kteří neprožili 2. světovou válku, Vítězný únor a vykonstruované procesy komunistů, neviděli nic, co by se psychologicky mohlo na psychice závažněji podepisovat. Myslím, že bychom se neměli nechat tak totálně polarizovat.

Nehrajme si na chytré, vždyť ani vědci, ani lékaři se nemůžou dohodnout, co je zde správně. To, že lidé z Milionů chvilek se tam objevili, je logické, i přesto, že museli snášet přítomnost Daniela Landy na pódiu a v hledišti Václava Klause ml. Opatření vlády nemají lidé rádi proto, že je vymýšlí Babišova vláda. Na druhou stranu to budou méně radikální chvilkaři, kteří přišli na Staromák. Protože ti radikálnější podepisují petice proti Klausovi ml. a jeho spojencům. Jde o to, že lidi dotyčné procesy nejen promíchávají, ale i rozdělují. Vidíme rozkol mezi těmi, kteří dříve drželi spolu.

Asi jste člověk porevoluční, ve videích říkáte, že jste nežil v diktatuře. Za dřívějších časů republika měla Lékařskou fakultu hygienickou, měli jsme zde infekční oddělení. První – zrušeno, ostatní redukováno v letech nedávných. Stále tu máme řadu odborníků, přesto na covid vláda reaguje nesystémově. Copak by nestačilo apelovat na lidi, aby se chovali uvědoměle nějakou kampaní? Říkáte některé segmenty zavřít, ale co ekonomika v konečném součtu? Já jsem kdysi žil v neprodyšně uzavřeném ČSSR. Ještě starší generace potvrdí, příjemné to nebylo…

Jediné, co bych zavřel, by byly hranice. Možná bych i nechal lidi cestovat, ale až si uvědomí, že je to bude tentokrát stát trochu více času, trochu více peněz, protože karanténa bude muset být dodržována dle destinací (asi 90 % zemí, kam se dá jet). Při návratu z jakékoli země bych karanténu též zachoval, a to včetně několikanásobného testování, hlavně kvůli mutacím, které jsou problémem. Můžeme vycházet z toho, že vakcíny dodávané do ČR přes společný nákup EU, že tyto fungují. Otázka je, zda budou fungovat i proti novým mutacím ze zahraničí. Proto bych uzavřel hranice.

Domníváte se, že opatření ke covidu se dělají na bázi dostatečných a ověřených dat? Známe somatickou odezvu u vakcinovaných lidí dostatečně dobře?

Dat máme poskrovnu. Sleduji údaje z Izraele, a i tam jsou data rozporuplná. V Izraeli jsou hodně daleko s proočkovaností, přesto tam zaznamenávají stále velký nárůst infikovaných. Je to ale tím, že na základě paranoie určité části obyvatelstva tam dost lidí vakcíny odmítá. Ultraortodoxní tam také nevítají opatření, v jejich řadách se nemoc obstojně šíří. Nicméně díky očkování seniorů se právě v této vrstvě nejvíce snižují počty nově nakažených, snižuje se tam incidence covidu s těžkým průběhem. Vidíme, že očkování evidentně nějak funguje.

Až se začne více očkovat u nás, klidně bych řekl lidem, aby ten měsíc zavřených hranic prostě vydrželi: „Zatím cestujme po Česku a dezinfikujme si ruce, zkusme zatím necestovat mezi státy.“ Mezitím si tu propícháme nejslabší skupinu, což jsou 80+. Dále jde o klíčová zaměstnání typu učitelů a zdravotníků. Potom můžeme přemýšlet nad tím, co dál. Vidíme, že Británie či Izrael provádí urychlenou vakcinaci.

Za jejich tempem EU zaostává. Došlo k logistické chybě a EU zde musí převzít odpovědnost. O nekompetenci naší vlády víme dlouho, už tak asi od května. Čili hranice zavřeme, uvnitř republiky bych možnost přesunu zachoval. Získáme tak možnost se trochu ekonomicky nadechnout.

Díky za rozhovor, vaše další odpovědi nabízíme čtenářům ve videu.

Pozvánka ke zhlédnutí video rozhovoru s blogerem Františkem Kubáskem:

Ve videu František Kubásek odpovídá na další otázky Sputniku ČR. Ptali jsme se, proč z Kubáskových videí vyplývá, že bloger nedůvěřuje absolventům filozofických fakult, vytýká jim příklon k politickému levému křídlu. Bloger soudí, že humanitní obory v našich časech produkují lidi, kteří těžko naleznou práci a budou rádi, když získají uplatnění alespoň v administrativě neziskovek: „Někteří lidé neoplývají schopnostmi, pokud chtějí titul, vyberou si obor, který slibuje minimální úsilí, […] jediným jejich ‚přínosem‘ bude likvidace hodnot, na kterých stojí můj život,“ říká Kubásek. Fr. Kubásek připouští, že mezi humanitními obory nalezneme i ty „lepší“, které studují lidské kultury, rozhodně mezi světlé výjimky neřadí obory typu těch, které zkoumají evropské hodnoty: „Tyto obory nepotřebujeme; nepotřebovali jsme je v minulosti,“ uzavírá Kubásek, „spějeme do systému, kde hodně věcí bude řešeno přes internet, chápal bych absolutní posilování IT a příbuzných oborů. Psát pojednání o tom, jak se odráží v energetice genderová problematika, to nepovažuji za přínosné.“

Schválně jsme se pana Kubáska zeptali, absolventem jaké školy by měl být odborník, ke kterému si na život přijde stěžovat např. vyhořelý neurochirurg, zběhlý ve zdravotnických technologiích, případně i IT. Fr. Kubásek: „Podotkl jsem, že v humanitních oborech jsou ty, které potřeba jsou…Také jsem ale uvedl, že jsem proti titulům, které jsou ‚zadarmo‘ (bez úsilí) a ‚k ničemu‘.“ Zeptali jsme se, zda se bloger neobává, že lidi převálcuje matematicky (oploštěná) myslící umělá inteligence, zřekneme-li se humanitně-vědných reflexí. Fr. Kubásek: „Přijde mi, že to tak chodí na některých US univerzitách. Lidé tam vyjadřují emoce, až když se jim řekne, že je mají vyjádřit. (Viz nepokoje na univerzitě v Berkeley v Kalifornii .)“ Kubásek soudí, že dle nízkých preferencí KSČM je vidět, že levý směr je přežitý. Zároveň dodává, že ví, že režim v ČSSR „byl ve vztahu k Afroameričanům pokrokovější než tehdejší režim v USA “.

Ve videu klademe otázku, proč František Kubásek poskytl rozhovor Sputniku po určitém váhání. K tomu bloger říká: „Prohlédl jsem si web Sputniku, podíval jsem se na to, co se Sputniku vytýká. Zjistil jsem, že na seznamu nepohodlných webů jsou i některé moje weby, takže jsme vlastně kolegové. Sputnik se hlásí k tomu, že je to ruské médium – na nic si nehraje. Čtu-li něco na Sputniku, prověřím si to jinde. Sputnik je pro mě server jako každý jiný. Řekl jsem si – ‚Dobrý, nevidím problém poskytnout rozhovor ani Sputniku‘.“

Ve videu uslyšíte, s jakým zdůvodněním je František Kubásek proti odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6, že se nemá klást rovnítko mezi nacismus a komunismus – „Tohle je absurdní,“ říká závěrem bloger František Kubásek:

„Starosta Prahy 6 se asi rozhodl, že odstraněním sochy maršála vyvolá haló, aby nikdo dále nestudoval jiné [bizarní] projekty Prahy 6, viz záchodky za 3,5 milionu, či plastiku Marie Terezie ‚Člověče, nezlob se…‘. Odstranění Koněva bylo absurdní, nemělo to nic společného s demokracií. Nacistický režim má v ČSR na svědomí 300 000 lidí. Koněv tuto zemi od nacistů osvobodil.“

Na úplný závěr jsme se zeptali, zda pravicový ideál nekalí fakt, že zůstane-li role státu minimální, většinou se do hry vloží mafie. František Kubásek odpovídá, že v každém systému je díra a prostor pro levárnu. Ale že se nepovede opak, aby se o vše staral stát, že to je matematicky nemožné.

