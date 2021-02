Klaus ml. dnes před MŠMT: Na co čekáte, ministře Plago. Konejte. Vraťte děti do škol

Poznámka: Akci před MŠMT pořádalo dne 8.2.2021 občanské sdružení (iniciativa) „Vraťte děti do školy“, dále Trikolóra a Strana soukromníků ČR.

Reportér Sputniku se dostavil na místo mezi MŠMT a Českým muzeem hudby, když z krychle, na níž řečníci četli svá vystoupení, znělo:

Vážení přítomní, děkuji, že jste se před ministerstvo přišli ukázat, že vám záleží na tom, jak a kde vaši potomci prožívají dětství a mládí. Izolace je největším trestem pro lidskou bytost. Nyní jsou v izolaci kvůli nařízení vlády statisíce žáků a studentů. Děti trpí zbytečně a senioři přesto efektivně chráněni nejsou. Mnozí navíc prožívají poslední část svého života ve strachu a žalu po svých blízkých. Jsme jednoznačně pro cílenou ochranu a profesionální pomoc lidem, zdravotně oslabeným, a tudíž ohroženým jakoukoli infekční chorobou, ale ne na úkor našich dětí. Odpírání kvalitního vzdělávání a kroužků žákům a studentům všech věkových kategorií nepovažujeme za nejlepší cestu k záchraně státu a jeho budoucnosti. Přijetím úmluvy o právech dítěte se náš stát zavázal, že všechny činnosti týkající se dětí budou uskutečňovány v jejich nejlepším zájmu a pro jejich blaho. Také uznal, že každé dítě má právo na vzdělání bez omezování. Iniciativa Vraťme děti do školy hovoří za rodiče, kteří žádají okamžitý návrat dětí do škol, a to bez podmínek.

Dav před Ministerstvem školství skandoval: "Vraťte děti do škol." © Sputnik / Vladimír Franta

Lidé demonstrují za návrat dětí do škol

Policie v civilu vše sleduje z protilehlé strany ulice. Demonstranti odtud jako na dlani... © Sputnik / Vladimír Franta

Václav Klaus ml. zahalasil ministrovi Plagovi do oken, až tabulky řinčely © Sputnik / Vladimír Franta

Zuzana Majerová odpověděla Sputniku na dotaz © Sputnik / Vladimír Franta

Václav Klaus zanechal ministru Plagovi menší školní tabuli © Sputnik / Vladimír Franta

Navzdory koroňáku nespokojení lidé odložili roušky a pozvedli hlas © Sputnik / Vladimír Franta

Jinde Praha dnes zela prázdnotou.... © Sputnik / Vladimír Franta

Bez kyslíku se nemůže dětský mozek vyvíjet

Právo na plnohodnotné vzdělávání nesmí být podmíněno povinností testů před vstupem do školy, několikahodinovým přidušováním dětí rouškami ani očkováním bez svobodného, informovaného souhlasu. Testováním bezpříznakových zdravých lidí hrajeme ruskou ruletu o to, komu připadne falešná pozitivita. Přitom negativní výsledek testu je hned druhý den prakticky bezcenný a vyvolává už jen mylný pocit bezpečí. Na testy (30 % chybně pozitivních) mrháme státními penězi, které už nikdy nemůžeme použít na skutečně potřebnou léčbu. Navíc se vůbec nikdo nezabývá dopadem na psychiku dětí. Žáci a studenti potřebují v životě jistoty. Přístup do škol, povinné vzdělávání nemohou být podmíněny zkouškou, jejíž výsledek nemohou žáci ovlivnit, který nemohou ani předvídat.

Jsme zásadně proti zakrývání dýchacích cest u nezletilých. Omezování množství vdechovaného kyslíku (rouškou, pozn. aut.) se projevuje u mnohých dětí okamžitými zdravotními problémy, jako je nevolnost, mdloby, bolest hlavy nebo horší soustředění. Dlouhodobě tu je i dopad na vývoj mozku a organismu vůbec. Ovlivněn je vývoj psychický, sociální, u malých dětí hovoříme o dopadu na vývoj řeči, u větších na schopnost učit se cizí jazyk. Opravdu potřebujeme vědecké důkazy, že pro život je potřebný dech, lidský úsměv, láska a objetí? Použitý kapesník patří do koše. Nebo do kapsy. Nikoli na ústa mých dětí. Ve středu 10. 2. 2021 ve 14:00 se bude rozhodovat o rouškách ve škole. V ulici Slezská bude probíhat ústní jednání o žalobě na roušky na základní škole. Děti, přineste svůj obrázek nebo dopis o tom, jak se v roušce cítíte. A pošlete prosím fotku i nám do (iniciativy) Vraťte děti do školy. Běžný dospělý člověk odpovídá za své zdraví sám sobě svým životním stylem (měl by dlouhodobě posilovat psychiku i imunitu). Naprosto odmítáme, aby naše děti byly tlačeny do pocitu viny, že navštěvováním školy a svých kroužků ohrožují život kohokoli z dospělých. Dnes často používanou formulací „on mě nakazil“ přehazujeme odpovědnost za naše nezdraví na někoho dalšího. Děti naslouchají a učí se pohledu na svět a na sebe. V tomto případě tragickým způsobem.

Odmítám propadat beznaději. Odmítám rezignovat. Vidím školní třídy plné usmívajících se dětí. Vidím učitele, kteří spolupracují s rodiči při výchově šťastných žáků a studentů. Vidím objímající se mladé a lásku v jejich očích. Vidím zářivou budoucnost pro své tři děti. My rodiče jsme dle občanského zákoníku zodpovědní za péči o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte a jeho ochranu. Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svých loutek sedících zde na MŠMT nám pohřbilo české školství zaživa. Je na nás občanech, abychom školství vyhrabali a vzkřísili k životu. Pane Plago, otevřete si okno, ať nás dobře slyšíte. Nahrajte si to a každý večer si to pouštějte před spaním. My matky a otcové vrátíme naše děti do škol, buď s vámi, nebo bez vás! A v sobotu se uvidíme před vaším domem v Brně.

Speech Václava Klause ml.: Dobré odpoledne, vážené maminky, vážené učitelky, vážení lékaři, vážení studenti, vážení občané. Jakožto jeden z pořadatelů tohoto protestního shromáždění bych rád na úvod řekl, abyste dodržovali veškerá opatření, protože my jsme nepřišli provokovat. My jsme chtěli říci ministru Plagovi, aby konal svou práci a zajistil dětem vzdělávání. Proto jsme se tady sešli. Doba se rychle mění. Rozhodli jsme se pro menší protestní shromáždění minulé úterý, v tu dobu vláda říkala, že školy určitě neotevře do Velikonoc. Tím, že jsme oznámili tuto demonstraci, nyní vidíte, že i další politické strany se přidávají, pomaličku začínají něco říkat o návratu dětí do škol. Dnes se o tom dokonce snad radila i vláda. Má to smysl, nesmíme obětovat mladou generaci na úkor čehokoli.

Řekněme si také jasně, my nemáme žádný nouzový stav v ČR . My máme toliko stav čekání a stav apatie. Kdyby byl nouzový výjimečný stav, že povoláváme brance, povoláváme úředníky do pečovatelských domů, na testování, to je něco jiného. Ale vláda nic nedělá, ministr Plaga čeká, přitom je jednoznačné, že jeho rolí je otevřít školy a zajistit dětem vzdělání, a to za každou cenu. Můžeme do toho (vládních opatření - pozn. aut.) vrazit miliardy, ale žádná společnost, která chce přežít, žádný živočišný druh na výchovu mladé generace nerezignuje. To je to poslední, co obětuje.

Řekněme si jasně, že nám vláda lže. Nejprve lhala, že má dostatek roušek, zhruba před rokem. Potom lhala o tom, že má připravenou chytrou karanténu, že dojde k chytrému trasování občanů. Nebyla to pravda. Pak nám lhali se PSEM. Copak víte, jaké dnes ukazuje číslo, není to již každému jedno? Vláda se podle toho neřídí, nikdo se dle toho neřídí. Okolo Vánoc bylo populární, že nás spasí rychlá vakcinace. Nyní už zase vidíme, že jsme vyzýváni, ať čekáme, až evropský úřad něco schválí, ať prý čekáme do dubna, do května. Lže nám, že virus se šíří z lyžařských středisek. Jsou to všechno neustálé dojmy, nikoliv realita. Vláda nemá solidní data o šíření covidu mezi žáky. Není žádný důvod školy neotevřít. Že covid-19 způsobuje u některých lidí velice těžký průběh nemoci, je jasné. Ale veškerému nebezpečí musí společnost čelit vitalitou. Nevěřím, že průběh epidemie řídí Hamáček: ani když epidemie roste, ani když klesá. Já tomu nevěřím. Na co čekáte, ministře Plago. Konejte, čekáte na konec svého funkčního období? Otevřete školy dětem a umožněte jim vzdělání. Umožněte dětem vzdělávat se, sportovat a žít. Děkuji vám.

Za Sputnik jsme se zeptali paní Zuzany Majerové: Počítá Trikolóra, že vnese do svého programu prvek psychologické pomoci rodinám, neboť děti mimo školy představují jistě stres pro rodiče, minimálně tím, že se jim zhoršují pracovní podmínky, musí-li dohlížet na děti doma? Nejprve však, co soudíte o tom, že děti jsou prý super přenašeči covidu?

Zuzana Majerová: Že by děti šířily více covid, pro to chybí tvrdá data. Dále, což se málo ví, nyní nebyla omezena výuka ve speciálních školách, praktických školách, mateřských školách, nic se nešíří. Ve světě mají sem tam omezení (třeba ve Finsku nezavřeli školy vůbec), z hlediska dlouhodobého, ano, ČR má nejdéle zavřené školy v Evropě.

Máte pocit, že máme ztracenou generaci prvňáků?

Zuzana Majerová: Spíše jde o psychosomatické problémy dětí. Linky důvěry jsou přetížené. Děti trpí sebepoškozováním, depresemi. Nejsou na tom dobře. Chybí jim smích, sociální kontakt. Jde-li o psychologickou péči, myslím, že to bude pro nás důležité. Jsme ve fázi, kdy cizelujeme náš program. Nebude se odlišovat příliš od našeho obecného programu, jde-li o školství, ale implementujeme nové prvky. Letošní volby budu o covidu, o všech pohledech, ať už jde o perspektivu školskou či ekonomickou.

Tutéž otázku jsme položili i Václavu Klausovi ml.

Václav Klaus ml.: Musíme nastavit ekonomiku, aby se lidi mohli vrátit do zaměstnání. Když tam nejsou, jsou na tom psychicky špatně. Žádný psycholog je nespasí. Ani kompenzace ne. Vraťme děti do školy, lidi do práce, tím pomůžeme psychice všech úplně nejvíce.

