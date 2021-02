ODS chce frnknout z koalice? Přispěl k tomu hlavní soud

Ústavní soud drcl do domina a kostky začínají padat. V ODS si uvědomili, že předvolební koalice není to pravé ořechové. Vydrží jim to s lidovci a TOP 09 do švestek?

Přestřelil vážený soud? Ústavní soud svým verdiktem pomohl protibabišovským koalicím, jenže! Koalice mají na mále. V ODS brousí kudlu, kterou chtějí vrazit lidovcům a TOP 09 do zad. A pro Zelené už nejsou sociální demokraté tak přitažliví.

O co tady jde? Tak za prvé o malou politickou revoluci. Jak drazí čtenáři víte, osm měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny zrušil Ústavní soud část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů stejně jako samostatně kandidujícím uskupením.

Ústavní soudci zastavili rozjetý vlak. Do Poslanecké sněmovny se hrnou dvě oficiální koalice a jedna nepodepsaná. Jde o spolčení Pirátů a Starostů a nezávislých, kteří podle nedávného průzkumu dotahují hnutí Andreje Babiše. O tom jsme konec konců psali. Ti problém nemají.

A pak je tu druhé uskupení. Širší. Navrch huj, ale vespod se to nemusí. Jde o koalici ODS, TOP 09 a lidovců. Říkají si SPOLU. Jenže jejich popularita není tak vysoká, jak by si zejména občanští demokraté představovali. Modří ptáci si mysleli, že posílí pozici druhé nejpopulárnější strany českého politického Olympu. To se nestalo. A proto začínají přemýšlet nahlas.

„Na výkonné radě ODS se vždy říkalo, že spojení je výhodnější při přepočítávání, že dosáhneme více mandátů, ale tento hlavní argument nyní padá," přiznal barvu vlivný jihočeský hejtman ODS Martin Kuba. Co tím Kuba chce říct? Že rozhodnutím Ústavního soudu padl hlavní argument pro společnou cestu k volbám s lidovci a TOP 09 pod značkou SPOLU.

Nakonec zmiňme námluvy sociálních demokratů a Zelených. Zelení do toho šli, protože měli pocit, že společná kandidátka s ČSSD jim pomůže protáhnout do Sněmovny jednoho nebo dokonce dva kandidáty. Po rozhodnutí Ústavního soudu tato koalice nedává moc smysl. Zelení můžou jít do chomoutu s kýmkoli, třeba s pěti názorově bližšími stranami.

Na novou stranickou realitu se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.

„Už nyní lze ovšem říci, že nález Ústavního soudu volebním procesem zamíchal velmi negativně v tom smyslu, že do něj vnesl ohromnou nejistotu a chaos, když stará, dvacet let fungující, pravidla roztrhal a na napsání nových dal zákonodárců pouze několik týdnů času. To samozřejmě rozkolísá i vnitřní život v politických stranách apod. V každém případě dle prvních výstupů parlamentních stran platí, že určitá omezení pro kandidující koalice budou ve volebním zákoně i po jeho novele.

Byť ne třeba tak tvrdá jako dosud, ale například na úrovni 7 % pro dvoučlenné koalice, 9 % pro tříčlenné a 11 % pro čtyř a vícečlenné. Dovoluji si vyloučit variantu, že by v zákoně zůstalo pouze kvorum 5 % pro všechny typy kandidujících subjektů,“ říká expert.

Z ODS zaznívají pochyby o účelnosti koalice s lidovci a TOP 09. Jihočeský hejtman z ODS Martin Kuba si není jistý, jestli se nyní občanským demokratům vyplatí koaliční hra kvůli ztrátě mandátů. Odtrhne se ODS?

„Uvidíme, zcela vyloučit to nelze, v minulých dnech vznesla tento požadavek i regionální zlínská organizace ODS. A samozřejmě bude záležet i na vývoji jednotlivých volebních preferencí a zejména na podobě nového volebního systému, který může být klidně pro ODS, pokud by byla subjektem předvolební koalice, méně výhodný než ten dosavadní.

A nemalou roli hraje i vnitřní pnutí v ODS, reprezentované na „opoziční“ straně např. právě zdravě ambiciózním hejtmanem Kubou a silnou stranickou pražskou organizací a na straně druhé předsedou Petrem Fialou a jeho okolím.

Důležitým faktorem v této hře bude i vývoj vzájemných vztahů mezi třemi složkami této koalice – ODS, KDU-ČSL a TOP 09, který zdaleka nemusí být idylický,“ míní pan Doležal.

Padá tím pádem smysl koalice ČSSD a Zelených?

„Opět, závisí na finální podobě nového volebního systému. Například kvorum 7 % pro dvoučlenné koalice by pro tuto případnou alianci bylo velice riskantní, ne-li nepřekonatelné. Nelze ani vyloučit, že stranu Zelených osloví i koalice Piráti-STAN k nějaké formě podpory či společné kandidatury, protože z hlediska utváření možných vládních většin půjde doslova o každý mandát či o každý hlas. A tato koalice má vstup do Sněmovny jistý, i kdyby případně byla tříčlenná, za jakýchkoli okolností.

A nezapomeňme, že společná kandidatura více subjektů nemusí probíhat pouze formou čisté přiznané koalice. Představitelná je i varianta jakési společné kandidátky jedné politické strany a osobnosti z jiné strany – či z jiných stran. Takový subjekt by musel překonat pouze pětiprocentní uzavírací klauzuli.

Anebo vznik ad hoc nové volební strany „na jedno použití“ složené z více politických subjektů, jako tomu bylo v minulosti na Slovensku, když se takto spojila „protimečiarovská“ opozice, aby ve volbách v roce 1998 obešla pro koalice velmi přísný slovenský volební zákon.

V takovém případě by pro vstup do Sněmovny taktéž stačilo celostátně překonat pouze pětiprocentní laťku,“ říká politolog.

Ústavní soud zrušil omezení pro koalice. Dá se očekávat, že na podzim uvidíme na hlasovacích lístcích roztodivné koalice pidistran?

„S největší pravděpodobností ano. Protože i když se do zákona vrátí určitá, ovšem nikoli tak přísná jako dříve, omezení pro kandidující koalice, z matematického i psychologického hlediska 7 % není totéž co 10 %, již to není tak nepřekonatelná výzva – a některé subjekty ji určitě přijmou. Ostatně, již to vidíme na příkladu vznikající stranické aliance okolo Trikolóry anebo v rámci malých subjektů reprezentovaných Janou Volfovou,“ říká politolog Tomáš Doležal.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.