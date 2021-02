Co má společného ministryně a starosta Řeporyjí Novotný? Drzost. Názor

Paní Venezuela zase plácla, až to mlasklo. Nejde o stát v Latinské Americe, na který útočí USA. Venezuela je přezdívka od parlamentní opozice ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. A to plácnutí? Jde o zlehčování 2. světové války.

Paní ministryně si ráda nebere servítky. Pamatujete drazí čtenáři ten skandál, když Maláčová označila premiéra Andreje Babiše za debila a Česká televize to s gustem a proti novinářské etice odvysílala? Tak teď je to horší.

O co jde? Jen si to předčtete. „Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol,“ řekla Maláčová v televizní debatě na CNN Prima News. Nerozvážný příměr ministryně vyvolal skandál. ČSSD to zase vymňoukla.

Proti výroku se vymezili někteří politici nebo ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Připomněl, že židovským dětem bylo za války znemožněno studovat ve všech školách. Vyjádření také vzbudilo kritiku novinářů, kteří jí vyčítali neúctu k obětem války a utrpení milionů dalších.

„Vůči obětem šoa i přeživším je vyjádření ministryně Maláčové krajně necitlivé,“ prohlásil Pavlát. „Po okupaci českých zemí bylo Židům znemožněno studovat v německých školách a v českých školách byl jejich počet omezen čtyřprocentní kvótou,“ dodal ředitel Židovského muzea v Praze.

Sluší se dodat, že ministryně Maláčová se omluvila. „Vůbec jsem se nechtěla nikoho dotknout, a pokud se to někoho dotklo, tak se omlouvám,“ řekla místopředsedkyně ČSSD. Bude to stačit a přestane vypouštět toxické větičky?

Výrok ministryně Maláčové má dvě roviny. Neúcta k obětem 2. světové války. Neuvědomuje si, jak naši předci trpěli pod německou okupací. Zapomněla na oběť Jana Opletala a jeho druhů, kteří 17. listopadu 1939 byli odvlečeni do koncentráku.

Ale možná, že všechno je jen politický marketing sociálních demokratů. Možná má paní ministryně svým humpoláctvím přilákat ke straně pozornost. Popularita ČSSD je nízká, hrozí, že se po volbách nedostane do Poslanecké sněmovny. TOP 09 měla pankáče Schwarzenberga, socdemáci mají Venezuelu Maláčovou.

Paní ministryně je také punk, ale v tom nejhorším smyslu. Jde proti paměti naší země, špiní naše dějiny a má tím hodně blízko ke kontroverznímu starostovi Řeporyjí Novotnému.

O skandálních výrocích ministryně Maláčové Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Není mi jasné, jak vlastně své srovnání paní ministryně myslela. Do hlavy jí nevidím a zjevně máme každá zcela jiný způsob uvažování. Díky Bohu. Mohu se pouze domýšlet, ale i s tím mám trochu problém. Pravděpodobně chtěla dnešní situaci srovnat se zavřením vysokých škol německou okupační správou v roce 1939. Při demonstracích na připomínku 28. října tehdy jednotky SS a pořádkové policie použily proti demonstrujícím českým vlastencům střelbu, po níž přišli o život dva Češi.

Pohřeb jednoho z nich, moravského studenta medicíny Jana Opletala, přerostl v otevřený protinacistický protest, za který se českému národu nacisté pomstili uzavřením českých vysokých škol trvajícím až do konce války, tedy bezmála šest let. Studentští vůdci byli popraveni, přes tisíc dalších bylo odvlečeno do koncentračních táborů, kde mnozí z nich zahynuli. Můžeme si o zavření škol kvůli epidemii covid-19 myslet co chceme, ale tento výrok Jany Maláčové považuji za minimálně velmi nešťastný,“ říká politička.

Na slova Maláčové reagovalo například Židovské muzeum, zkrátka je z toho skandál. Myslíte, že šlo o záměr, nebo si ministryně nechtěně pustila ústa na špacír, jako když nazvala Babiše debilem?

„Pokud se dobře pamatuji, je paní Maláčová absolventkou snad rovnou dvou relativně prestižních západních univerzit. Nechce se mi věřit, že by nedokázala vnímat rozdíly mezi dnešní epidemií koronaviru a světovou válkou. Zatímco tehdy Němcům šlo o to zbavit český národ jejich elit a co nejvíce jej poškodit, dnes je přechod k on-line formám výuky veden snahou o ochranu zdraví občanů, byť se jedná možná o snahu velmi naivní.

Sama mám vážné pochybnosti, zda je takový způsob boje s nemocí efektivní a ospravedlňuje tak škody způsobené na vzdělání dětí a ekonomice republiky. Nehledě na to, mám-li použít slovník paní ministryně, paralelu jakou použila mezi zavíráním českých škol za války a současností pokládám za debilní. Přesto si nemyslím, že jde o záměr, spíše to vypovídá něco o úrovni naší vlády. A asi ani ta úroveň prestižních západních universit už není tím, čím bývala,“ míní paní Marková.

Dá se čekat, že před volbami ministryně Maláčová ještě zaperlí? A pomohou její výroky ČSSD u voličů?

„Jako vystudovaná politoložka paní Maláčová jistě ví, že v politickém marketingu je vždycky lepší být na očích, než upadnout v zapomnění a to bohužel i tehdy, pokud se voličům politik připomene v ne zcela pozitivním světle. Takže ano, čím víc se o ní bude mluvit a psát, tím známější mezi voliči bude a tím větší šanci na zvolení možná bude mít,“ říká politička.

Proč je dneska v módě zlehčování 2. světové války? Navzdory covidu se máme lépe než za německé okupace.

„Zatímco u výroku paní Maláčové bych velké záměry nehledala, trend zlehčování druhé světové války je podle mého názoru naneštěstí záměrnou snahou s cílem postupně erodovat její výsledky. Naše veřejnoprávní televize vkládá peníze koncesionářů do výroby dokumentů a filmů, které vykreslují Čechy jako bestie a Němce jako jejich oběti, v evropském kontextu je patrná snaha svalovat (https://cz.sputniknews.com/svet/2020050811911832-putin-oznacil-za-blbosti-pokusy-obvinit-sssr-z-rozpoutani-druhe-svetove-valky/) vinu za druhou světovou válku na Rusko nebo připisovat oběti fašismu na vrub Poláků. Libovolně dochází k zaměňování příčiny a následku. Tak, jako minulý režim nepřipomínal podíl Američanů na osvobození Československa, snaží se vlivná část českých médií, opět včetně veřejnoprávní televize, přesvědčit národ, že jsme se od Němců osvobodili sami s pomocí Američanů, nebo že se dokonce Němci z našeho území stáhli dobrovolně.

Ráda bych se mýlila, ale obávám se, že se to neděje náhodně, že nejde jen o nějakou módu, která brzy pomine, že tohle přepisování dějin má svůj cíl a že za napsanými knihami, natočenými filmy a odstraněnými pomníky budou následovat velmi nepříjemné politické a právní kroky, které nás mají podřídit kulturně a politicky silnějšímu sousedovi na kterém jsme již nyní závislí ekonomicky. Ostatně stačí se podívat na včerejší Twitter pana Teličky, který by nás poslal pod německou správu nejraději hned," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.