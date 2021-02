Zastánci opatření jsou "mimozemštané"! Šéf Asociace lanových drah vybízí k okamžitému otevření skiareálů

Milovníci lyžování a sportovci si mohli sjezdovky vychutnat pouhý týden, mezi 18. až 26. prosincem minulého roku. Kvůli rostoucímu počtu nově nakažených občanů ministerstvo zdravotnictví znovu přitvrdilo a došlo i na venkovní sportoviště. Provozovatelé rekreačních zařízení se ocitli v nepříznivé situaci a jejich hlavní sezóna de facto nebyla ani zahájena.

Skiareál Kraličák pod záštitou prezidenta Asociace lanových drah (ALDR) Jakuba Juračky, připravil manifest „12 vět 2021“. Dokument v úvodu připomíná misi sportovně rekreačních zařízení, která směřuje k ozdravení a odpočinku občanů i za příznivých, i za krušných časů. Stejné poselství hodlají plnit i dnes.

„Domníváme se, že zákazy současnou situaci neřeší. Způsobují pouze nebezpečné situace v našich areálech a na sportovištích, které teď nemůžeme ovlivnit. Přitom se umíme o občany zodpovědně a bezpečně postarat i s respektem k přijatým provozním hygienickým opatřením. Proto žádáme vládu o rozumné rozhodnutí a spuštění areálů s regulačními opatřeními co nejdříve,“ uvádí manifest.

Otevření skiareálů podporoval ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Koncem ledna by podle něho mohlo dojít k uvolnění, pokud by se dodržovali povinné rozestupy a používali se respirátory ve frontách a na lanovkách. Návrh ministra podporu vlády ovšem nezískal. Dle ministra zdravotnictví Blatného je hlavním problémem v tomto případě kontrola dodržování opatření při ubytování lyžařů v hotelech.

Vládní pomoc se hodí

Svůj názor na nebezpečí front u lanovek má i šéf ALDR. Dle něho jsou zbytečná a vysvětlil důvod: „Nejsou to podporovatelé opatření , jsou to „mimozemšťani“, kteří nerozumí tomu, co se děje na venkovních sportovištích. A pokud nejsou schopni zabránit mobilitě obyvatelstva, směrem do hor, pak jsou opatření Uzavření venkovních sportovišť nesmyslná a já chci věřit, že ústavní soud nám dá zapravdu.“

I když je lyžařská sezóna téměř v půlce, všechny skiareály v České republice jsou současně mimo provoz. Tvrdá opatření ovlivňují hospodářské výsledky venkovních sportovišť. Vláda je však neopomněla ve svém programu na podporu podnikatelů.

Brzy tato zařízení obdrží státní podporu v rámci programu COVID sport III Lyžařská střediska. Dotace směřují ke zmírnění negativních dopadů na sportovní podniky, které čelí razantnímu snížení příjmů a likvidity. Vicepremiér Havlíček informoval, že zdroje ve výši jedné miliardy korun obdrží vlastníci a provozovatelé skiareálů. Výše podpory by činila maximálně 50 procent denního průměrného nákladu na provoz střediska za tři uplynulé sezóny.

Ptali jsme šéfa ALDR Jakuba Juračky na vládní pomoc malým a středním lyžařským střediskům. Potvrdil, že MPO dne 11. ledna schválilo program COVID-Hory, který je výsledkem tří týdnů jednání s MPO a měl by sanovat areálům část vzniklých škod.

„Vláda by mohla přispět jedině tím, že uzná chybu a okamžitě otevře venkovní sportoviště a malé obchody, protože jedna věc je jistá. Cestovní ruch v této zemi prakticky přestal existovat (jsme zavření od 13.3.2020) a pandemii to nevyřešilo, evidentně se tu zbytečně zlikvidoval jeden sektor služeb, který rozhodně nemá na šíření viru vliv a vláda by si to měla konečně přiznat,“ konstatoval Juračka.

I regionální turistika je v útlumu

Částečné uzavření hranic se citelně podepsalo na výsledcích cestovního ruchu. Dle údajů ČSÚ za poslední čtvrtletí roku 2020 počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních klesl o 81,3 % v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Meziroční snížení přenocování zahraničních hostů dosáhlo 95,7 %. Dle zprávy návštěvnost poklesla regionálně ve všech krajích republiky.

Ptali jsme se, nakolik se na českých lyžařských areálech v tomto a minulém roce podepsala absence zahraničních návštěvníků. Jakub Juračka uvedl, že v předčasném ukončení loňské sezóny mají odhad, že došlo k výpadku příjmů ve výši 500 mil. Kč, a v letošním roce je to asi 100 % minulých sezón. „ S tímto přístupem vlády to tak bude i bohužel nadále,“ politoval odborník.

V současné době je v České republice 450 lyžařských areálů, které zaměstnávají 45 000 lidí. Roční příjem do státního rozpočtu činí v průměru 13 miliard korun. Pokud by vláda vyšla vstříc požadavkům lyžařských areálů, jakýkoliv příjem pro ně bude spásou, tvrdí Juračka. Dle jeho slov i s možnými kompenzacemi minimálně 15 % skiareálů pravděpodobně nepřežije, zatímco u ostatních se zastaví rozvoj.

„Daleko hůř na tom ale budou všichni, co jsou na nás navázáni, tzn. půjčovny, servisy, prodejny sportovního zboží, horské obchody, sportovní lyžařské kluby a další,“ řekl hlava asociace.

Zahraniční lyžařská centra zůstala v provozu. Jistá omezení platí

V souvislosti s tím že čísla nově nemocných znovu stoupají a protiepidemická opatření prozatím potrvají, jsme se ptali prezidenta ALDR, jaký typ omezení se mu jeví jako vhodný. Rozlišování opatření dle velikosti sportovních areálů nepovažuje za účinné. Juračka přitom poukázal na stálý provoz sportovních areálů v zahraničí.

„Opatření nelze rozlišovat dle velikosti středisek, omezení jsme navrhovali již v říjnu loňského roku (MZ ČR) bohužel bez reakce, dle vzoru rakouských a švýcarských středisek. A jak se ukazuje, vir se tam nešíří a areály fungují,“ konstatoval Jakub Juračka.

Pokud se jedná o lyžování v zahraničí, v Rakousku se lyžařská střediska otevřela od 24. prosince loňského roku s tím, že hotely a gastronomie nadále zůstávají zavřené a lyžování je přístupné pro místní obyvatele v rámci jednodenních výletů. Čeští sportovci mohou navštívit Bulharsko, Maďarsko, Finsko, Švédsko, Norsko a další země vesměs na východ od ČR, kde se od 1. února dostanou na sjezdovky s negativním testem a bez nutností dodržovat karanténu.

Itálie otevře část svých horských středisek pro místní a zahraniční obyvatele v epidemií nejméně zasažených oblastí od 15. února. Cizinci se v Itálii také musí prokázat negativním PCR testem nebo antigenním testem a zaregistrovat se na příslušné hygieně.

