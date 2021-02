Slovensko, které se změnilo k nepoznání. K průzkumu agentury Focus. Názor

Již brzy, na konci února, to bude přesně rok od velkého vítězství strany OĽaNO ve volbách do Národní rady SR. Proč se však tak rychle (jen za pouhý rok!) vytratila důvěra voličů v šéfa dané strany, která v parlamentních volbách získala ústavní většinu? A proč je dnes jeho popularita srovnatelná s vůdcem extremistické pravice Marianem Kotlebou?

Sputnik o vysvětlení tohoto fenoménu požádal komentátora Slovenských národních novin Dušana Kerného.

Kerný: Nejprve se podívejme na údaje z jiného sociologického průzkumu, které jsou také velmi zajímavé. Agentura MEDIAN.SK pro veřejnoprávní televizi a rozhlas RTVS realizovala průzkum, který je pro vládní koalici mnohem zdrcující – velmi nespokojeno je 38 procent dotázaných a spíše nespokojeno je 33 %. Deník Pravda tomuto průzkumu z období 22.-27. ledna tohoto roku dal při zveřejnění titulek „71 procent lidí je s vládou nespokojeno“. Agentura SITA, kterou Pravda cituje uvádí, že ministr zemědělství získal jen 2 procenta, zatímco ministr vnitra a ministryně kultury jen jedno, ministr zahraničí 11 % a ministr obrany 9 %. Nejlépe z celé vlády z toho vyšel místopředseda vlády a ministr hospodářství Richard Sulík – získal nejvíce důvěry – 24 %, ačkoliv je nepřetržitě otevřeně kritizován předsedou vlády Igor Matovičom.

Vraťme se však k výzkumu agentury Focus. Tento průzkum ukázal, jak by mohly dopadnout volby, kdyby se konaly nyní, a že vládní hnutí premiéra Igora Matoviča OĽaNO je téměř na stejné úrovni popularity u voličů, jako je i Kotlebova Lidová strana Naše Slovensko. Znamená to, že rok od voleb v únoru 2020 mají obě politická hnutí u slovenského voliče stejnou podporu? Jak se to stalo?

Kerný: Zjednodušeně řečeno, je to proto, že se Igor Matovič snažil dělat všechno, byl nepřetržitě dlouhé hodiny na televizních obrazovkách téměř od rána do večera a Marian Kotleba rozumně nedělal nic a čekal v parlamentu, dokud se jiní politici znemožní. Je to skutečně pozoruhodné – Kotlebovci v rok trvající pandemii nepřekvapili žádnou aktivitou, zatímco ostatní vládní i opoziční strany pandemie covidu-19 naplno zaměstnala.

Zároveň se všechny ostatní strany a hnutí, ať už vládní nebo opoziční, rozhodně distancovaly od spolupráce s ĽSNS Mariano Kotleby, což znamená i od tiché podpory při hlasování v parlamentu. Z tohoto pohledu je strana ĽSNS v politické izolaci. Kromě toho se proti tvrdé ruce jejího předsedy Mariana Kotleby postavili tři členové vedení – jeden poslanec, jeden europoslanec, stejně jako mluvčí strany, a odešli. Domnívají se, že Kotleba chce zůstat předsedou, i kdyby ho uvěznili, neboť čelí více než čtyřletému trestu za propagaci nacismu a neonacismu.

Paradoxně i Igor Matovič se dnes ocitá stále více v izolaci. Předseda vlády je v postavení, kdy politici i média připouští, že by s ním v budoucnu chtěl jít do koalice jen málokdo. Proč? Místopředseda vlády a ministr hospodářství Richard Sulík, který je nepřetržitě terčem Matovičovy kritiky, tvrdí, že předseda vlády je panovačný, pomstychtivý a konfliktní. Nemá přesvědčivý plán využití mnohamiliardového eurofondu obnovy.

Podle všeobecného názoru nezvládl řízení vlády a ani krizový management pandemie, stále pobuřuje masy obyvatel, stejně jako samosprávy obcí a měst, nařízeními, která se nejednou měnila z hodiny na hodinu. Jeho řídké zahraniční cesty, jako ta v Bruselu či Paříži, se stávají fraškou, předmětem lidové zábavy na sociálních sítích a bývalý diplomat Peter Weis to v deníku Pravda.sk označil za ostudu. Bývalá premiérka Iveta Radičová prohlásila, že Igor Matovič doslova zlomil důvěru svých voličů.

Dlouholetý politický analytik Ján Beránek v televizi TA3 v neděli 7. 2. mluvil o chaosu vytvářeném vládou s tím, že koalice nemůže dále vládnout, neboť šíří anarchii, chaos a pomalu podkopává všechny pilíře demokracie. K tomu se přidává, v rámci vládních stran, otevřený spor o nevyužívání miliardových fondů pro Slovensko z rozpočtu Evropské unie. Za okolností, kdy se mluví o rozkladu státu, je EU pro většinu spíše kotvou než hrozbou.

Mohu říci, že za rok se politický život na Slovensku změnil k nepoznání. Přišlo zklamání. Muž, který ve volbách mnohé okouzlil, dnes téměř přišel o svůj politický kapitál.

