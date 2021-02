Vyvedený ze sněmovny Volný: „Šikanují mě.“ Zároveň se zastal MUDr. Ctirada Musila

Opakovaně jste s panem Bojkem přišli do Sněmovny bez roušky. Běží imunitně mandátový výbor… Vypadá to, že máte strategii promyšlenou. Jak efektivní je způsob vašeho vzdoru? Vytrváte s nenošením roušek „až do konce?“ Co by mělo být oním koncem?

Lubomír Volný: Správný výsledek je rozpoutání debaty, že nouzový stav v ČR je katastrofou pro republiku a není nutný. Rozpoutání objektivní debaty se všemi lékařskými kapacitami o tom, jestli vládní opatření mají vůbec nějaký smysl a jsou efektivní, je žádoucí. U nás se umlčuje jakékoli oponentní opatření, než je to vládní. Jakmile se primář [MUDr. Cyril Musil] vyjádří ke stavu v nemocnicích, je propuštěn. Vyjádří-li se v tomto duchu pan profesor [prof. Jiří Beran], je hned zařazen na seznam dezinformátorů.

Když zdravotníci popisují, že nemocnice zdaleka nejsou v kritickém stavu, jsou propouštěni ze zaměstnání. Šíří se tu dezinformace o tom, že zdravotníci odmítají vakcinaci, že jsou oběťmi dezinformací. Zdravotníci však očkování z 50 % odmítají proto, jelikož mu nevěří. Prostě vakcínám nevěří. Tuto debatu my chceme otevřít. Potřebujeme ji otevřít tím, že uděláme rozhodné kroky, a tohle jsou výrazné kroky [prezence v PS bez roušky].

Osobně jsem přesvědčen, že vedení Sněmovny porušuje ústavu. Nejen těmi kroky, které se dějí na mandátovém a imunitním výboru. Pan Vondráček nás – dle mého – protiprávně vykázal ze schůze Sněmovny za cenu toho, že bude podána ústavní stížnost nebo žaloba (dříve na seznamzpravy.cz : „‚Pokud je pošlapávána lidská svoboda, je možnost se fyzicky bránit,‘ dodal Volný. Hodlá prý podat ústavní žalobu, protože dle něj nebylo prodloužení nouzového stavu platně schváleno…“)

Stanislav Novotný mě upozornil na to, a i vy jste to řekl vlastně již v úvodu, že pan Vojtěch Gibiš dosáhl svým mediálním tažením proti MUDr. Cyrilu Musilovi toho – Musil vede na internetu blog s názory na covid – že lékař sice v nemocnici dále pracuje, ale již ne jako primář; trpí za to, že má názor... Mohl byste nějak upozornit z titulu vaší činnosti na tento případ?

Měli jsme se s panem doktorem Musilem dnes sejít, zatím ze schůzky sešlo kvůli kalamitní situaci. Nicméně se máme setkat příští čtvrtek. Tento případ určitě zazní i při jednání o prodloužení nouzového stavu. Výše řečené je vlastně klasická ukázka totalitních praktik, které se dnes dějí lidem na takto významných místech. Když jste primář, jste špičkový odborník. Nikdy jste neměl žádný zásadní odborný průšvih, všechno jste dělal dobře. Pak se vyjádříte na internetu a covidoví maniaci vás začnou profesně likvidovat. Ve svobodné a demokratické společnosti se něco takového neděje, tam se diskutuje. Tatíček Masaryk říkával: „Demokracie, to je diskuse.“ Tedy se nemá dít to, že se každý, kdo má jiný názor, že se ekonomicky a společensky zlikviduje.

Předposlední otázka: Vás zastupuje advokátka v „kauze rouška/mikrofon“. Je ona seznámena s vaším záměrem? Co jej jejím úkolem? Zmírnit dopad kauzy či naopak zefektivnit vaši iniciativu?

Hlavním úkolem mé paní advokátky je ochránit mě před legislativními fintami a pokusy o pokřivení řádu v můj neprospěch, což je přesně to, co mandátní a imunitní výbor udělal. Případ se stal ve čtvrtek a oni [na výboru] již v úterý chtěli rozhodnout. Vlastně mi při této rychlosti neumožnili, resp. mi nedali čas na přípravu. Měl jsem třeba domluven lékařský zákrok v Ostravě, nebyl jsem v Praze. Informace se k nim asi dostala, schválně to udělali tak, abych nemohl být přítomen na jednání. V mé nepřítomnosti výbor zasedl, rozhodl v neprospěch naší námitky o podjatosti. Považuji to celé za klasickou šikanózní situaci ve Sněmovně. Než nás policie vyvedla, kolegové poslanci odešli ze Sněmovny, čímž projevili svou zbabělost. Teď dokonce projevují své osobní antipatie. Jsou [proti mně na výboru] zaujati. Nejsou schopni vést spravedlivý proces.

Na závěr: Nazvu to – „vaše spanilé tažení (jízda) bez roušek proti rouškám…“ Hodláte něco podobného zopakovat?

Především jsem chtěl poukázat na to, že nošení roušek podporuje covidovou krizi. Snižuje se imunita, jelikož každá špatně používaná rouška je ve své podstatě biologickou zbraní. V roušce se vám množí všecko to, co přes den potkáte. V běžném životě je téměř nemožné roušku či respirátor nosit správným způsobem. Vždyť už při každém dotyku roušky či respirátory by se tyto měly vyměnit. Proto říkám s parafrází – „Moje rouška vraždí mě, tvoje rouška vraždí tebe.“ O účinnosti roušek se musí vést fundovaná debata. Za druhé stát musí zajistit levnou výrobu respirátorů FFP3. Tyto respirátory by měly být určeny pro nejohroženější skupinu. Jen takovéto respirátory opravdu virus nepropustí. Ti, co se cítí na to, že se mají chránit, ti by měli od státu takovéto respirátory obdržet zadarmo. Ostatní lidé, kteří se cítí být silní dost, by neměli být nuceni roušky nosit vůbec.

Pana magistra Volného jsme se ještě zcela na závěr zeptali, jak vidí to, že by je Radek Vondráček nejradši s poslancem Bojkem vsadil do „skleněné kukaně“. Poslanec Volný nám řekl: „Na svém Facebooku jsem vyzval lidi, aby nám komentovali toto vše a kreslili obrázky; obrázky (podobizny bučících na nás poslanců) nalepíme na tu kukaň, do níž nás chtějí zavřít.“ Jako autor článku doplňuji, že podobná výzva zněla i před MŠMT na demonstraci Václav Klause: Děti byly vyzvány, aby kreslily obrázky na téma roušky, zda se jim to líbí, či ne.

Díky za rozhovor.

