Vydírání covidem. Opozice kšeftuje s vakcínou. Názor

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v Poslanecké sněmovně prohlásil, že některé opoziční strany zvažují, že za peníze na volební kampaň přivezou do České republiky vakcíny firmy AstraZeneca.

„My dneska, představitelé opozičních stran, zkoušíme jednat s těmito firmami a jsme připraveni za naše peníze na volební kampaň ty vakcíny případně koupit, pokud budou k mání," vyhlásil do světa Jurečka.

A to je vážné. Tady končí legrace. Opoziční blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chce šmelit vakcíny. Bude je tajně dovážet ze zahraničí, jen aby ukázal, že stát není schopen zajistit očkování proti covidu?

V jakkoli jinou dobu by to připomínalo parodii na epizodu seriálu 30 případů majora Zemana. V Loupeži sladkého i šlo o nedostatkový inzulín, tu jde o vakcínu AstraZeneca. Kdo případně vakcínu dostane? Pouze voliči, kteří se prokáží věrností opozičním stranám?

A proč zrovna AstraZeneca? Je jasné, že vakcíny od Pfizeru na trhu nejsou, proto hledají alternativu. Ten kdo čte zprávy, ví, že AstraZeneca čelí v poslední době kritice. Dokonce Česká televize přiznala, že tato vakcína je méně účinná než ta od Pfizeru a Moderny.

A je tu ještě jedna aktuální zpráva. Jihoafrická republika v neděli oznámila, že pozastaví očkování vakcínou proti covidu-19, kterou vyvinula britská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. V sobotu AstraZeneca informovala, že její vakcína má podle předběžných dat jen omezenou účinnost proti mírnému průběhu covidu-19 u lidí nakažených mutací koronaviru, která je v JAR dominantní. A jak se to bude mít s britskou mutací, která začíná v naší republice agresivně řádit?

Celé to vypadá tak, že koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chtějí spekulovat na životech Čechů. Zneužívají beznaděj k tomu, aby se tito politici ukázali jako zachránci a koupili si volební úspěch. Skočí jim na to voliči?

O uplácení voličů vakcínou jsme hovořili s Natálií Vachatovou, spoluzakladatelkou hnutí Trikolóra a jeho místopředsedkyní pro Středočeský kraj.

„Je to čirý a levný populismus. Kdyby došlo na lámání chleba, vsadím se, že vyhrají volební billboardy, nikoli vakcína. Kdyby to totiž mysleli vážně, pak by poslanci KDU-ČSL spolu s ODS a TOP 09 včera tvrdě nekritizovali premiéra Babiše za to, že místo vyjednávání s opozicí o prodloužení nouzového stavu jednal o vakcíně Sputnik v Srbsku.

Vadí mi na tom i politizace zdraví ze strany KDU-ČSL. Pokud bychom měli možnost dostat do České republiky více vakcín, které mají všechny plus minus podobný účinek, bylo by hloupé odmítat některou z nich proto, že je vyvinuta v té či oné zemi. Obzvlášť to platí v naší situaci, kdy nemáme dostatek vakcín ani na naočkování rizikových skupin,“ říká politička.

Stane se letos z vakcíny proti koronaviru předvolební guláš?

„Předvolebním ústředním tématem bude nejspíš covid a škody napáchané často neefektivními a současně destruktivními opatřeními. Je otázkou, jak na tom Česká republika za půl roku bude a co vše bude naše lidi trápit. Když sleduji současnou situaci, téma vakcíny proti koronaviru má bohužel našlápnuto být horkým favoritem parlamentních voleb.

Vakcína má být dostupná a dobrovolná, zajištěno ale nemáme pořádně ani jedno z toho. Díváme se na to ovšem skrze události posledních dnů. Předvolební guláš se bude vařit z témat, která nás budou pálit na začátku podzimu. Může to být vakcinace, ale také školství, zdravotnictví, bezpečnost, ekonomika… Zasažených oblastí, které nebudou v pořádku a bude je potřeba řešit, bude více,“ míní paní Vachatová.

Je vůbec etické, aby byl koronavir zneužíván k volebnímu boji?

„Koronavir zasáhl do života každého jednoho z nás. Ve společnosti nepanuje shoda na tom, že by to nynější vláda zvládala dobře. Projevuje se to v neochotě dodržovat neustále se měnící opatření, lidé jsou z toho už unavení a frustrovaní. Vyhnout se tomuto tématu je nemožné a z mého pohledu je čestnější se k problematice postavit čelem a navrhnout alternativu. Ta existuje. Příkladem mohou být jiné evropské státy, jako je například Finsko, o nichž se u nás moc nemluví,“ říká spoluzakladatelka Trikolóry a místopředsedkyně hnutí pro Středočeský kraj Natálie Vachatová.

