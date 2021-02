Česko si zaslouží německou nadvládu, volá známý politik s vazbami na EU. Názor

Česká republika nezvládá pandemii koronaviru. Bývalý český eurokomisař a pravá ruka šéfa Evropského parlamentu pro nás chce německou nadvládu. Prý je to řešení. Je to spíš ostuda.

Přáli byste si, drazí čtenáři, aby nám vládli Němci? Aby Německo převzalo kontrolu nad naší republikou? Bylo by to z čistě humanitárního hlediska. Taková pomoc v nouzi. Že ne? Pavel Telička to vidí jinak.

Skoro rok nás trápí covid-19. Skoro rok žijeme v podmínkách, které nejde nazvat normální život. Vláda něco dělá, ale situace se nezlepšuje. A to nás štve. Lidi demonstrují a bouří se proti hloupým nařízením. Ale vše probíhá v mezích. A pak tu jsou tací, kteří jsou asi natolik zoufalí, že by nás zaprodali Němcům.

„Osmkrát větší Německo nemá za včerejšek ani polovinu nových případů, co Česko. Načase požádat Německo o pomoc. Ne s lůžky, ale celkovou správou,“ napsal na svém Twitteru bývalý místopředseda Evropského parlamentu, první český eurokomisař, dříve člen KSČ, nyní předseda pidihnutí Hlas.

​Telička se vzápětí omluvil. Nebo to mělo vypadat jako omluva. Prý šlo o nadsázku, kterou nepochopí jen „chytrolíni se sklony k nacionalismu a nenávisti“. A bývalý diplomat, dnes lobbista, má pravdu. Vlastenec jeho slova pochopit nemůže.

Nejde tady o pouhý bodrý šťouchanec do neschopné vlády, ale přinejmenším zpochybnění suverenity naší republiky. Přičemž byl vybrán příklad, který z hlediska českých dějin je amorální až bestiální. Všichni, možná až na Teličku, víme, co Němci dělali s obyvateli Čech, Moravy a Slezska. Terezínské ghetto, Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploština – to jsou jen některé příklady té efektivní správy z Německa.

A teď si představte, kdyby nějaký levicový politik na Twitteru napsal, že by nám Rusko mělo poslat bratrskou pomoc. To by teličkům praskla žilka. To by vyváděli. Média hlavního proudu by s gustem natáčela znepokojené reportáže, liberální experti by na obrazovkách a internetu šířili svá moudra o ruském vlivu, ztrátě paměti, paralelách se srpnem 1968 a tak dále.

Jenže my tu hovoříme o Německu a bývalém místopředsedovi Evropského parlamentu. Slyšíte to ticho? To je přesně reakce na skandální výrok Teličky. Nikdo ho cupovat nebude. Třeba to je tím, že lepšolidem by ani tak nevadilo, kdyby nám tu Německo opět šéfovalo.

O skandálním výroku Pavla Teličky Sputnik hovořil s poslancem za SPD, místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalým diplomatem Jiřím Kobzou.

„Myslím, že pan Telička nikdy nepracoval pro Českou republiku a ani mu na jejím prospěchu nikdy nezáleželo. Tento citát tomu plně odpovídá. Možná, že tím cílí na nějaké další dobře placené místo v aparátu Evropské unie, které si chce podlézáním Německu zasloužit,“ říká politik.

Je vůbec etické navrhovat, aby nám vládli Němci? Normální člověk by se zhrozil.

„Už to jednou zkoušeli a dopadlo to bídně. Nicméně to zkouší dnes znovu, za aktivního přispění místních nohsledů. Bývalý univerzální ministr Stropnický, když byl zrovna na obraně, přece předal velení naší 4. brigády rychlého nasazení Bundeswehru.

Dle nově navrženého evropského zatykače bude moci např. německá policie zatknout českého občana, který následně může být stíhán za skutky, které nejsou v České republice trestné.

Vládnou zde německé banky, německé firmy bezostyšně využívají naši infrastrukturu a kvalifikovanou pracovní sílu k dosažení co nejvyšších zisků, které následně vyvádí k sobě domů, zásobují nás nekvalitními potravinami. Tak nechápu, jak toto může být panu Teličkovi málo?“ míní diplomat.

Nebo to je ze strany Teličky předvolební žblebt, na který uslyší lepšolidi?

„Může to být obojí, protože co kdyby přece jenom přesáhl se svoji politickou stranou Hlas 1,5 % hlasů a dostal se tak ke kýžené čtyřleté bezpracné rentě?“ říká poslanec SPD Jiří Kobza.

