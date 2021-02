Ovčáček pro Sputnik: Zaznamenali jsme zájem řady zemí EU o ruskou vakcínu. Nesmíme zůstat pozadu

V ČR nebyl prodloužen nouzový stav (NS). Může se ukázat, že se covidová čísla nezmění, že např. zůstanou stejná. Co to a) vypoví o dosud přijímaných opatřeních proti covidu v ČR? Není tohle důvod, proč třeba ANO pléduje za prodloužení NS? Aby se oddálil „okamžik poznání“? B) Co když se čísla paradoxně zlepší (oproti vůli ANO prodlužovat NS)? Již se přece očkuje, lidé již mají částečnou imunitu. Proč pak humbuk s očkováním? Nejde o vyhozené peníze?

Ovčáček: Úlohou zodpovědného politika není věštit z kávové sedliny, co bude, ale činit vše pro to, aby nenastala krizová varianta. Právní řád České republiky není vůbec nastaven na probíhající pandemii. Prostě s ní nepočítal. Nouzový stav je jediným reálným nástrojem, který nyní máme. Co je ale nejdůležitější, všechny ty politické disputace odhalují nesmírné sobectví velké části české politické scény. Politiky má zajímat jediné. Ochrana lidského života. Místo toho bojují o moc a na oltář volební kampaně se rozhodli obětovat své spoluobčany. Jeden jediný zbytečně zmařený život je velkou tragédií s obrovskými následky. Dějiny nás učí, že takové situace v sobě nesou zárodek ještě větších tragédií.

Vladimír Franta Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček

Pokud vládní strany trvají na NS, jak v porovnání s tím vypadá demontáž polní nemocnice v Letňanech? Zvláště, hovoří-li média (přímo straší) novými mutacemi koronaviru? Světová statistika na Googlu říká, že jen 0,4 % ze všech infikovaných lidí má závažný průběh. Nebylo by bývalo lepší, kdyby se byla zlepšila celkově zdravotní péče (v době covidu), hygiena na pracovištích, kdyby se lépe apelovalo na rozum lidí, než když se vše sakumprásk uzavřelo?

Tohle není plánování ekonomického výkonu země nebo výstavby dálnice. Virus vůbec nedbá na lidské plány. Proto se zkouší různá opatření, některá se osvědčí, jiná se ukážou jako neúčinná. Kdo neustále hovoří o plánování, usvědčuje se z neznalosti a zaslepenosti. Povinností je činit vše pro to, aby se virus masivně nešířil. Ochrana lidského života není statistikou, kolonkou ve výkazu. To je kategorický imperativ civilizované společnosti. A apelovat na rozum lidí? V dlouhé krizi vždy nakonec převládnou emoce, žel, většinou negativní. Známe to z minulosti. V 18. století vypuklo v Moskvě povstání, lidé se bouřili proti opatřením proti moru. Lidská povaha je stále stejná.

Copak neexistují jiné varianty řešení než NS? Přece se ukázalo, že roční NS spíše zničil ekonomiku, než že by vylepšil zdraví populace. Jsou manažeři na svých místech, když je nenapadá jiné řešení a zavedení NS tito nedokázali moc efektivně využít? Přebere někdo odpovědnost za chyby?

V současné době jiné řešení neexistuje. A pokud si má civilizovaný člověk vybrat mezi ekonomickým růstem a ochranou lidského života, vybere si to druhé. Varováním je, že podstatou každé totality je nadřazení materiálních statků, statků časných, nad statky věčné. Mimochodem, je hlubokým omylem, že nouzový stav nebo jakékoliv opatření vyléčí virus, že tato nemoc zmizí. Tahle naivní důvěra v lidský pokrok je nebezpečná. Nouzový stav zabránil ještě většímu počtu úmrtí. Mysleli jsme si, že jako moderní civilizace dokážeme všechno. Ukazuje se, že jsme stejně zranitelní, jako lidé při morových epidemiích ve středověku a na počátku novověku. Mobilem, počítači, sociálními sítěmi a vypracováním plánů žádnou nemoc nezastavíte. Uvědomme si svoji zranitelnost, buďme pokorní a konejme vše v zájmu druhých. A pandemie nakonec ustane. Dříve lidé konali proti moru procesí. A přitom se káli. My jsme pyšní a tato pýcha nás drtí.

Odborný časopis The Lancet o ruské vakcíně Sputnik V napsal, že je to bezpečná a spolehlivá vakcína. Měli by mít naši občané umožněn přístup k této látce, pokud projeví zájem nechat se vakcinovat právě Sputnikem V? Na Radiu + o této variantě vlastně hovořil už i Alexandr Vondra, zaznamenali jsme pozitivní přístup Andreje Babiše…

Vakcíny jsou jediným světlem na konci tunelu. Při rozhodování proto nesmí vůbec hrát úlohu geopolitika, ideologie a osobní antipatie nebo sympatie. Pokud bude jakákoliv vakcína potvrzena jako bezpečná, sem s ní! Proto je třeba ocenit snahu vlády, která má podporu prezidenta republiky.

Premiér Babiš tento týden navštívil Bělehrad, kde probíral srbskou zkušenost s nasazením vakcíny Sputnik V. Babiš řekl, že ČR nebude užívat tuto vakcínu, dokud se ta neschválí v EU, ale že chce vytvořit zásobu této vakcíny. IRozhlas však před dvěma dny napsal, že na ministerstvu zahraničí se už hledá řešení, jak vakcinovat Sputnikem i v případě pozdržení schvalování. Jak hodnotíte postoj premiéra?

Je to přístup zodpovědný a hlavně aktivní. U vakcín není na místě přešlapování. Jedinými kritérii jsou účinnost a bezpečnost. Ono je to jednoduché. Čím větší proočkovanost, tím méně restriktivních opatření. Pokud jde o Sputnik V, samozřejmě jsme zaznamenali zájem celé řady členských zemí EU. Nesmíme zůstat pozadu.

Poslední dotaz z jiné oblasti: Opozice vyzývá k vyloučení RF z tendru na dostavbu Dukovan. Odkud se bere představa, že pokud se Rusko soutěže zúčastní, tak hrozí, že vyhraje?

Opozice vede destruktivní politiku v mnoha směrech. U Dukovan se tváří, že by na českém území div nevznikla ruská vojenská základna. U jaderné energetiky nás má zajímat bezpečnost a účinnost technologie, cena a serióznost dodavatele. Jedním z prvků je, aby dodavatel nespojoval výstavbu a servis s geopolitickými cíli. To je logické a žádá to každá suverénní země. Aby bylo jasno, Česká republika se bez rozvoje jaderné energetiky neobejde. Nechť je tedy tendr férový ve všech směrech.

Pane tiskový mluvčí, díky za rozhovor.

