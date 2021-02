Česká zbrojovka získala Colt a… větší závislost na USA. Pohled z Moskvy

Portál RBK informoval, že ČZG koupí 100 % akcií mateřské společnosti Colt's Manufacturing Company LLC, a také její dceřinou společnost z Kanady Colt Canada Corporation. Bývalý majitel výrobce zbraní také získá více než 1 milion akcií české společnosti a ještě jednou tolik, pokud budou v letech 2021-2023 dosaženy jisté hodnoty EBITDA (příjem společnosti před odečtem amortizačních nákladů, nákladů na obsluhu dluhů a přímých daní). Koupi nyní musejí schválit regulační úřady. To, podle očekávání ČZG, proběhne ve druhém kvartálu.

