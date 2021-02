Originální kopie: Proč se ruská pistole TT tak podobá americkému Coltu?

Převzala to nejlepší

Ve druhé polovině 20. let 20. století bylo rozhodnuto nahradit v Rudé armádě zastaralý revolver Nagant vz. 1895 – jeho rychlopalnost a palebná síla už nestačily. Projektování nové pistole s lepšími bojovými charakteristikami bylo svěřeno známému ruskému zbrojíři Fjodoru Tokarevovi.

První prototypy byly vyrobeny do roku 1930. V té době byla vojákům dodána první dodávka nadějných zbraní. Po několika letech armádních zkoušek a po určitém dopracování byla do výzbroje zařazena „7,62milimetrová samonabíjecí pistole vz. 1933“ známá jako TT (tulská, Tokarevova).

Tokarev vytvořil silnou, spolehlivou, jednoduchou a levnou zbraň. V její konstrukci bylo pravdaže mnoho vypůjčených řešení. Stejně jako u Coltu od amerického zbrojíře Johna Browninga byla automatika založena na energii zpětného rázu za krátkého zákluzu hlavně. Zavírání se uskutečňuje přesazením ve svislé rovině pomocí kývavé závory. Stejně jako u Browning má TT kohout pohybující se podélně.

„Tokarev byl do značné míry samoukem,“ vysvětluje Sputniku odborník pro pěchotní zbraně Maxim Popenker. „Vycházel z konstrukce Johna Browninga. TT se nesporně podobá Coltu vz. 1903 a jeho konstrukce v mnohém opakuje Colt vz. 1911. Avšak naprostá většina moderních pistolí kopíruje tak či onak pistoli Browninga. Američan byl přece průkopníkem, našel optimální řešení, která jsou dosud aktuální.“

Při vytvoření zbraně není třeba „vynalézat kolo“. Hlavním úkolem konstruktéra je převzít ověřená schémata a skloubit je tím nejlepším způsobem,“ dodal odborník.

Klady a zápory

Tokarev použil nesporně i originálních řešení. Například poprvé ve světě byla v pistoli TT spoušť celá uložena v jednotném kontejneru, který se dal vyjmout.

Další zvláštností je, že nemá pojistku. Aby se mohla pistole dát do pouzdra, bylo nutno nastavit kohout do pojistné polohy. Byl to samozřejmě nedostatek – dost často docházelo k samovolným výstřelům, zejména při pádu zbraně. Dalšími zápory byly nedostatečný objem zásobníku (pouhých 8 nábojů) a jeho špatné zajištění. A také to, že TT byl účinný jen na malou vzdálenost.

„TT byla optimalizována pro výrobu v závodech, které tehdy existovaly,“ říká Popenker. „Na onu dobu byla tato pistole dost dobrou zbraní pro boj na malou vzdálenost. Dnes ale nesporně zastarala. A mimochodem to, že neměla pojistku, nebylo jakousi chybou Tokareva, ale požadavkem objednavatele. Podle legendy na tom trval Vorošilov, který přitom vycházel z vlastních zkušeností. Rukojeť TT není moc pohodlná – její tvar se vybíral se zřetelem na zlevnění masové výroby“.

Také ráže 7,62, skoro stejná jako u Mauseru (7,63) byla zvolena kvůli optimalizaci a unifikaci. Tomuto náboji dali přednost před devítimilimetrovým Lugerem.

„Lugerova munice měla větší zadržující účinek“, upřesňuje Popenker. „Mauser ale měl v podstatě stejnou ráži, jako i revolver Nagant a Mosinova puška. A tedy i hlavně pro novu pistoli se daly vyrábět na již existujícím zařízení a nestavět dodatečné dílny pro výrobu devítimilimetrové zbraně“.

Dlouhá bojová cesta

TT měl „bojový křest“ v bojích u Chalchyn golu a na jezeře Chasan koncem 30. let. Sovětští vojáci této pistole užívali také v době zimní války s Finskem. Avšak opravdu masovou sebeobrannou zbraní se stala v letech druhé světové války.

Je stejným symbolem vítězství, jako tank T-34, samopal PPŠ a bitevní letoun Il-2. S pistolí TT bojovali důstojníci všech druhů vojsk – pěšáci, tankisté, dělostřelci a letci. Jednoduchost a levnost konstrukce umožnily za války vyrobit přes 800 tisíc pistolí TT.

Po roce 1945 sloužily TT nejen u armády, ale i v právních orgánech. I když pro policisty nebyla tato zbraň docela vhodná kvůli příliš silnému náboji. Kulka mohla prorazit tělo zločince a zasáhnout třeba kolemjdoucí. Policie potřebovala kompaktnější zbraň s nábojem spíše zadržujícího, a nikoli průbojného rázu.

S přijetím do výzbroje samopalu Kalašnikova už nepotřebovala tak silnou pistoli ani armáda. Proto od roku 1951 začala do armády, právních orgánů a speciálních služeb přicházet devítimilimetrová pistole Makarov. Byla bezpečnější, levnější a pro výrobu jednodušší.

Výroba pistolí TT byla zastavena v roce 1952. Celkem bylo v SSSR vyrobeno přes 1,7 milionů kusů této zbraně. Jako osobní zbraň se užívala v ozbrojených silách ještě asi deset let, a v policii – až do poloviny 70. let.

TT byla velmi populární také v zahraničí, a v některých zemích v postsovětském prostoru je dosud ve výzbroji silových struktur. Kromě toho, její kopie vyráběné na licenci v Maďarsku, Rumunsku, Číně a jiných zemích se prodávaly ve velkých partiích po celém světě.

