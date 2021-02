Chcípl pes z Petřína nadal Hamáčkovi s Babišem do diktátorů a amatérů, kteří cítí, že končí. Slízli to i hejtmani

Jiří Janeček (krátký valentinský projev na Petříně): Po tisící páté říkám, že jsme tu proto, že vláda škodí celý rok určitým podnikatelům, živnostníkům občanům ČR. Jejich chaotické protiepidemické postupy nefungují. Všichni to vidíme.

V boji budeme i nadále pokračovat, pivovarníci nezavřou ani náhodou, kolega [Olbert] taky ne. Co dlouhodobě říkáme: „Milá vládo, nejste manažeři. Jste neuvěřitelní amatéři. Nedokázali jste za rok nic udělat. Jen jste zničili spoustu živnostníků a podnikatelů, kteří nemají za chvilku co jíst…“

Oni [vláda] si to neuvědomují; pořád berou každý měsíčně na účet sto tisíc. Neřeší to. Já řídím pivovar. Kdyby mi můj podřízený selhal v zajištění chodu pivovaru, druhý den ho vyhodím. A co ti na vládě? Pohodička. Tu se sejdeme [my vláda], tu uděláme divadlo v televizi. V konečném součtu neudělají nic. Tato vláda nezachraňuje nikoho krom sebe, jelikož ví, že končí. Za chvilku se přijde na její levárny… Vědí, že skončili, mají děs v očích.

Když ve čtvrtek neprošel vládní Nouzový stav, víte, kde bylo nejvíce lidí a úředníků? Na oddělení státních zakázek. Jsem bývalý poslanec, mám ty informace. Na těchto odděleních měli napilno do dnešní neděle. Díky hejtmanům mají teď [na čas] klid. Evidentně se hejtmani už těší na příliv financí do svých krajů, jinak si to nedokážu vysvětlit. Museli popřít sami sebe. Hejtmani ukázali, že jsou zbyteční. Nejsou schopni převzít zodpovědnost za svůj kraj, za své občany.

Co nás čeká v pondělí? To samé, co minulé pondělí. Nevzdáme to. Naše iniciativa roste. Tato naše setkání jsou po celé ČR. Už to ani neorganizujeme, iniciativa je spontánní. Vládě chybí manažeři. Zítra jdeme podat žádost na Ministerstvo vnitra na založení politického hnutí Chcípl pes – otevřeme Česko. Budeme se muset do toho aktivně, ač neradi, vložit; máme své činnosti rádi, já bych se nejraději vrátil do pivovaru a vařil pivo. Ale když u toho nebudeme, definitivně nás zlikvidují a zničí, nebude tady nic než pustina. Naše děti se z toho v životě nevyhrabou.

Jakub Olbert (spoluorganizátor akce z 14. 2. 2021, Praha): Chci vám říci, že současný vývoj je pozitivní v tom smyslu, že lidé tam nahoře se začínají hádat, nevědí, zda půjdou doleva či doprava. Všichni víme, že Andrejovi zvoní hrana. Částečně za to můžeme i my tím, že nám není situace lhostejná. Klidně bychom jinak mohli doma sedět u TV, kde bychom jen „koukali“, jak nám prodlužují nouzový stav. Celá naše budoucnost je jen v našich rukou. Nelze čekat, že pro nás někdo hne prstem, zvláště ne po tom, co hejtmani odmávli další nouzový stav. Vše musíme vybojovat my.

Po 20 letech komfortu jsme došli do fáze, kdy nahoře máme lidi, kteří neumí rozhodovat, kteří se bojí, kteří se bojí vyjít na ulici, když jim před domem stojí demonstranti. Bojí se říci vlastní názor. Bohužel se nám nahoru dostal diktátor, největší, jakého tato země za posledních 30 let viděla. Nemíním tím jen Hamáčka, ale samozřejmě také Andreje. Chtěl bych vám říci, že to, co děláte vy pro nás, to nás obrovsky nabíjí energií. Dnes a denně čelíme ve dveřích policii. Nejen my dva, ale i spousta našich kolegů po celé zemi. Kolegu Janečka zavřeli na 22 hodin. Každý den stojíte proti policejní přesile, která říká – máme své příkazy, bohužel musíme zavřít vás či váš podnik. Tohle na jednu stranu ubírá sílu. Jenže pak za námi chodí lidé, ti zas říkají – „děláte to skvěle“. Chodí nám tisíce mailů. NA FB vidíme dnes a denně podporu. To nás drží.

V několika týmech jezdíme po malých městech, restauracích a hospůdkách. Všude jsou lidé naštvaní. Všude chtějí něco změnit. Věřte, že jsme kousek od našeho cíle, kterým je otevření Česka. Babiš a podobní by měli odejít do Albánie. (Shromáždění lidé halasí: „/Babiš/ do basy, do basy.“)

Sputnik: Co říkáte na ten politický tyjátr (jednou tak, podruhé onak…) stran protiepidemických opatření, a hlavně zda soudíte, že něčemu pomáhá nouzový stav?

Jiří Janeček pro Sputnik ČR: Když jsme svolávali tuto akci, byl nouzový stav. A dnes už zase máme nouzový stav. Proběhlo čtvrteční divadlo. Hejtmani rozhodli, asi dostanou významné investice do krajů. Vyhověli panu premiérovi. Pro nás se zatím nic nemění. Budeme pokračovat. Restaurace nezavřeme. Snad se budou přidávat další otevřené restaurace a další otevřené sjezdovky.

Sputnik: Zeptám se provokativně – proč se domníváte, že se vláda „bojí“ zrušit nouzový stav?

Jakub Olbert: Nemyslím, že se bojí. Jí se v nouzovém stavu líbí. Mají otevřenou kasu, mají neomezené možnosti rozhodování. Z tohoto stavu nechtějí vyskočit, mají rozjetý obrovský byznys. Normální stav jim tohle přiškrtí. Čili za vším hledejme peníze.

Jiří Janeček: Vláda se bojí to celé zrušit, jelikož by se mohlo ukázat, že opatření proti epidemii nikdy nefungovala a fungovat nebudou. Domnívám se, že se vláda tohoto bojí nejvíc. Jinak – čím více se nesmyslně testuje, tím více roste počet nakažených, ke statistice některých okresů přispívají pendleři, kteří se tam testují, to je zásadní problém.

Jakub Olbert: Vláda, hejtmani, poslanci se dostali do patové situace. Pokud se neobnoví nouzový stav a statistika zůstane na přibližně týchž číslech, zavládne chaos. To nikdo z nás nechce. Spousta lidí je na hraně schopnosti přežít. A teď se k tomu dozví, že to vše nemuselo v této podobě být. Neumím si představit, jak by zoufalí lidé reagovali. To že nouzový stav se bude prodlužovat, to je vlastně logická věc. Nečekám, že dojde k uvolnění. Je to dáno i tím, že nejsou na stole žádná jasná pravidla. Asi se nedá vše otevřít najednou. Taky lze čekat dezinformační toky. Tím spíše vláda bude dělat vše pro to, aby současný stav zůstal. Potřebují ještě vyčkávací čas na postupné rozvolňování. Je to asi jediná možná cesta v této chvíli.

Kdo nejvíce tlačí na hejtmany?

Jakub Olbert: Hejtmani čelí situaci, kdy na ně vláda přehodila odpovědnost ve chvíli, kdy vlastně nikdo neví, co se stane. Představme si, že se situace fatálně zhorší, hejtmani nemají žádné prostředky, jak v této situaci reagovat. Oni se toho obrovsky bojí. Jinak já si myslím, že bychom měli všechno rozvolnit a nechat odpovědnost na každém občanovi, aby se chránil a choval ohleduplně. Připouštím, že to je můj názor a nevím, jak bych se choval, kdybych seděl v křesle odpovědné osoby já.

Sputnik na akci zaznamenal i paní Pavlu Drbalovou z iniciativy Vraťme děti do školy. Ta všechny zve na akci, která proběhne 19. 2. 2021 před Pedagogickou fakultou.

Pavla Drbalová (iniciativa Vraťte děti do školy): 19. 2. 2021 chceme vyjádřit, že děti v nouzovém stavu trpí psychicky i sociálně, tím, že nechodí do školy a jsou doma v izolaci. Naším cílem je jediné – aby děti chodily do škol prezenčně, aby tam byly přítomny, a to bez jakýchkoli podmínek, tedy bez testů a bez roušek. Cokoliv jiného je pro nás nepřijatelné.

Ve chvíli, kdy by si někdo stoupl před továrnu a pouštěl dovnitř pracovníky jen na základě testů, bylo by rychle po legraci. Pokud by totiž přestali pouštět zdravé lidi na pracoviště, měli bychom tu brzy revoluci. Malé děti revoluci nespustí. Proto si vláda myslí, že si to na malé děti může troufnout uvalit.

Cílem protestního pochodu na Valentýna byl Petřín

Sputnik: Domníváte se, že současní politici unesou v budoucnost politickou a společenskou odpovědnost za všecky restrikce, které tu spískali a jichž nevyužili pro prosazení efektivních řešení?

Pavla Drbalová: Dobrá otázka. To bych ráda věděla, ale ještě radši bych chtěla znát, zda to my budeme schopni někoho z těch odpovědných v budoucnu pohnat k odpovědnosti. Viděla bych celý průvod těch, kteří by měli mít v budoucnu co vysvětlovat. Jinak věštec nejsem.

Závěrem: Vzdor covidu i politice bylo v Praze 14. 2. 2021 – tedy na Valentýna – výstavní počasí. Pražáci sjížděli petřínskou stráň na saních, bobech i lopatách. Celý Petřín se proměnil v jednu velkou skluzavku.

