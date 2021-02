Majerová Zahradníková: Lustrovat vakcíny z politicky nevhodných zemí je politická idiocie

Poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové (Trikolóra) se ptáme na vládní kejkle kolem prodloužení nouzového stavu (NS). Vláda obešla parlament, hodila odpovědnost na hejtmany. Proč nelze ukončit NS? Mohlo by se provalit, že vládní opatření byla neúčinná? Proč ty obstrukce, jde-li o ruskou vakcínu? Neměla by jít politika stranou, jde-li o zdraví lidí?

Facebook začal dost systematicky mazat příspěvky o covidu. Vypadá to, že již nelze jen tak vyjádřit své stanovisko k této problematice. Jak se Vám takováto metoda korekce jeví politicky, občansky?

Samozřejmě, že nelíbí. Je to čiré zlo, politické i společenské. Trikolóra na problém téhle novodobé cenzury upozorňuje dlouhodobě. Dokonce jsme navrhli zákon, který by tyto praktiky měl sociálním sítím znesnadňovat. A po dlouhých měsících se nám nyní podařilo prosadit jej na pořad jednání Poslanecké sněmovny. Kupříkladu v Polsku už podobný zákon mají.

Konec nouzového stavu (NS): Vládní strany jsou pro zachování NS. Bojí se snad, že po zrušení NS se covidová statistika nezmění a bude to vyhlížet tak, že NS byl k ničemu? Vítáte, že NS je odvolán? Nyní ovšem víme, že opět prodloužen…

Poslanci Trikolóry pro nouzový stav, respektive pro jeho prodloužení nehlasovali nikdy. Ne proto, že bychom si mysleli, že není třeba v pandemické době přijímat nějaká opatření, ale proto, že opaření Babišovy vlády evidentně nefungují. A když něco nefunguje, je potřeba dělat věci jinak. Tuším, že to byl Albert Einstein, kdo řekl, že opakování stejných chyb v očekávání jiných výsledků je šílenství. Měl samozřejmě pravdu.

Nota bene, proč chtěly tyto partaje prodlužovat NS, když je tu očkovací kampaň a společnost se již promořuje? Nebo ta vakcinace není myšlena upřímně? Bojí se proto někteří politici ruské vakcíny, která odborným časopisem The Lancet byla uznána jako vysoce efektivní a bezpečná? (Pokud by byl Sputnik účinný, mohlo by to vrhnout stín na západní producenty vakcín, pokud se ti nesnaží dost…)

Podmiňovat nákup vakcín, a zvláště pak za situace, kdy jich je na trhu nedostatek, tím, že nesmějí pocházet z ideologicky „nevhodných“ zemí, je projevem pokročilé politické idiocie. Vakcína nemá ideologii, je buď účinná, nebo neúčinná, je buď dobrá, nebo špatná. Je to hanba, pokud to naši či unijní politici provozují. Na jednu stranu se zaklínají, že na každém životě záleží, a ve jménu téhle mantry svými často úplně nesmyslnými opatřeními likvidují celé obory lidské činnosti. Na druhou stranu klidně nechávají lidi umírat kvůli nedostatku vakcín, protože z ideologických důvodů odmítají ty, které pocházejí z „nevhodných“ zemí. Je to vrcholné pokrytectví, ba přímo zločin.

Co Vy sama soudíte o covidu a mediálním pokrytí epidemie?

V žádném případě nebezpečí spojená s covidem nezlehčuju, ale opatření, která činíme, musí mít logiku a musí být účinná. Dělat opatření pouze na efekt a jako alibi, že vláda něco dělá, je na nic, respektive spíš ke škodě než k užitku. Média se na současné situaci také podílejí. Selekcí zpráv, a hlavně selekcí osob, které dostávají slovo. Kupříkladu v České televizi evidentně znají pouze pány tragédy typu pana Kubka či Hořejšího.

Co myslíte: ruská vakcína – měla by být v nabídce pro české zájemce? Měl by se umožnit vakcinační turismus (cesta do těch míst, kde u nás nenabízené vakcíny člověk dostane)?

Ano.

Co školství se týká: Jak vnímat zprávy, že se budou děti testovat samy či s pomocí učitelů?

Trikolóra dlouhodobě říká, že děti patří do škol a dospělí do práce. Nákaza se nejvíc šíří ve velkých podnicích. Testuje se tam? Nikoli. Proč by se tedy měly ve školách testovat děti, u kterých jsou všechna nebezpečí spojená s covidem zdaleka nejmenší?

Občas v médiích hovoří odborníci – vyjadřují se ke covidu. Ale vesměs to má jednostranný charakter. To se naši politici bojí, že dojde ke zlepšení situace?

To je stará bolest médií hlavního proudu a na prvním místě České televize, že dávají prostor pouze jednomu názorovému proudu. Zdaleka to neplatí pouze pro covid. Stejná bolest je, že média milují negativní zprávy. To jsou jejich žně. Ale všeho moc škodí, podepisuje se to totiž na duševním zdraví celé společnosti.

Domníváte se, že budou předčasné volby a úřednická vláda?

V téhle turbulentní době těžko něco předvídat, ale spíše soudím, že ne. Nějací kolaboranti, kteří nakonec vládu podrží, se vždycky najdou, neboť předčasné volby asi nevyhovují nikomu. A navíc, po zásahu Ústavního soudu momentálně ani nemáme funkční volební zákon.

Děkujeme za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.