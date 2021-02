„Zcela jiné možnosti.“ S čím chtějí USA válčit ve vzduchu

V USA byl úspěšně otestován prototyp od základů modernizované stíhačky F-15EX. Je to významná událost pro americký obranný průmysl, protože poslední F-15 byla armádě předána před téměř 20 lety. V Pentagonu věří obnovenému stroji a ujišťují, že tento projekt neovlivní nákup letadel páté generace.

V našem příspěvku přinášíme vše, co je známo o projektu F-15EX.

Nový starý letoun

Prototyp nové modifikace veteránské stíhačky, jež byla převzata do výzbroje v dalekém roce 1976, vzlétl na začátku února z letecké základny ve státě Missouri. Let trval 90 minut a nevyvolal žádné otázky. Koncem března má Vojenské letectvo USA získat dva letouny tohoto typu k dalším zkouškám, celkem hodlá Pentagon objednat do roku 2030 asi 200 F-15EX. Dodávky sériových stíhacích letounů se očekávají od roku 2023. Projekt přijde na 23 miliard dolarů.

„První úspěšný let dokázal, že stroj je bezpečný a je připraven, aby doplnil letectvo země,“ sdělil novinářům viceprezident korporace Boeing Prat Kumar. „V F-15EX jsme uplatnili nejnovější vymoženosti v oblasti systémů bojového řízení, senzorů, zbraní a palubní elektroniky. Je to zcela nové letadlo, jež se značně liší od předcházejících verzí F-15,“ dodal.

Modernizovaný stroj je pokračování vývoje dvoumístného stíhacího bombardéru F-15E Strike Eagle. Je určen k tomu, aby získal převahu v nebi a zasadil údery na pozemní cíle. Je vybaven moderním palubním zařízením založeným na koncepci „digitální magistrály“ a architektuře Open Mission Systems, která dovoluje bez zvláštních obtíží uplatnit v konstrukci přední technologie.

Letadlo má získat výkonný systém radioelektronického boje, zdokonalenou leteckou kabinu a radar série Raytheon AN/APG-82. Nové motory GE F110 zajistí výborné letové vlastnosti se zvýšenou užitečnou zátěží. Je známo, že se nosnost zvýšila z 10,4 na 13,4 tuny. Plánuje se, že F-15EX pojme až 22 řízených raket vzduch-vzduch anebo třítunové hypersonické rakety o délce téměř sedm metrů.

Překročit hypersonickou rychlost

Pentagon se snaží poskytnout dost starým strojům možnost účinně likvidovat cíle chráněné moderními systémy protivzdušné obrany. V USA vyvíjejí tři hypersonické rakety se základnou ve vzduchu podle projektů Tactical Boost Glide (TBG), Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) a Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW). Jejich sériová výroba má být zahájena nejdříve v letech 2024-2025.

„F-15EX je nejpokrokovější verze F-15. Nepřekonaný dolet, cena a nejlepší nosnost v této třídě činí tento stroj velmi atraktivním pro americké vojenské letectvo,“ poznamenala vedoucí projektu Lori Schneider. „F-15EX pojme víc zbraní než kterákoli jiná stíhačka této kategorie, včetně všech perspektivních raket, které jsou dnes vyvíjeny,“ dodala.

Rozhodnutí o výrobě letadel čtvrté generace bylo přijato v USA před dvěma lety. Stíhačky F-15 nedodávali letectvu od roku 2001 a lehčí F-16 od roku 2004. V Pentagonu se chtěli soustředit na modernější a technologicky pokrokovější F-35 Lightning. Projekt „neviditelných letounů“ páté generace však zatím přešlapuje na místě, poněvadž tato stíhačka má spoustu „dětských nemocí“ a její cena stále stoupá. Ukázalo se, že posílat veterány do výslužby je zatím brzy.

Americké vojenské letectvo a Národní garda mají dnes ve výzbroji 230 stíhacích letounů F-15C a F-15D z dob studené války. Termín jejich služby vyprší definitivně v roce 2030. Pentagon má 219 modernějších F-15E, také tyto letouny však zaostávají, například podle charakteristik za ruskými stíhacími bombardéry Su-34 a stíhačkami Su-35. Jako první dostanou F-15EX piloti Národní gardy, kteří dnes létají pouze se zastaralými F-15C a F-15D.

„Tichý orel“

Není to poprvé, co se Pentagon snaží vdechnout F-15 druhý život. Korporace Boeing například koncem nultých let předvedla demonstrační prototyp stíhačky F-15SE Silent Eagle. Američtí konstruktéři se vynasnažili přiblížit zastaralý stroj k letadlům páté generace. Tichý orel se měl stát méně viditelným ve vzduchu pomocí uplatnění v jeho konstrukci látek rušících radiové vlny, zbraně umístili uvnitř trupu jako u F-35 a F-22, byla rovněž změněna kýlová plocha.

Do modernizovaných prostorů stroje umístili po párech rakety různého určení, vzduch-země a vzduch-vzduch. Stíhačka dokázala pojmout dvě řízené rakety ALM-120 AMRAAM, dvě řízené letecké pumy JDAM nebo čtyři JDAMS. Vnitřní závěsy vydržely zátěž o hmotnosti 450 kilogramů. Letadlo bylo vybaveno principiálně novým systémem radioelektronického boje a moderním digitálním ovládacím systémem.

Tichý orel byl vyvinut hlavně pro export. Měli za to, že cena 100 milionů dolarů ho učiní atraktivním zbožím. Američané nabídli tuto stíhačku Izraeli, Saúdské Arábii, Japonsku a Jižní Koreji, které již dobře poznaly F-15. Ty ale daly přednost modernějším F-35. Proto byl projekt zrušen po výrobě pouze jednoho prototypu F-15SE.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.