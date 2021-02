Čarnogurský: Možnost uvést ve sčítání i druhou národnost, je výsledek nátlaku politiků maďarské národnosti a liberálů

Po skončení pandemie bude potřeba zcela „překopat“ mnoho oblastí života. Zároveň bude nutné revidovat politiku, co se týče vzdělávání, sektoru bydlení, oblasti sociální pomoci důchodcům a, samozřejmě, zdravotnictví.

Alexander Ballek, předseda Statistického úřadu Slovenské republiky, poznamenal, že pro zavedení inovací jsou zapotřebí vysoce kvalitní základní data, která budou získána právě při sčítání lidu. Zřejmě ve jménu této „kvality základních údajů“ jsou občané vyzváni, aby uvedli svou druhou státní příslušnost. A nutno zmínit, že takových lidí je v každé zemi nemálo. Nicméně, právě tento bod vyzval na sociálních sítích skutečnou bouři rozhořčení. Hlavní poselství: na Slovensku jsou všichni Slováci.

„Nejsme tady žádní „sirotci Podhradských“, ani „děti Čenkové“, a Slovensko pro nás není macecha, neboť jsme tady doma, bratři Slováci a sestry Slovenky!“ píše na svém Facebooku například slovenský politolog a bývalý místopředseda SNS Rafael Rafaj.

Má cenu tyto nálady ignorovat? Bývalý předseda vlády Slovenské republiky Ján Čarnogurský si myslí, že to za to nestojí. Takto vysvětlil svou pozici v rozhovoru pro Sputnik.

Čarnogurský: Národně orientované skupiny občanů a stejně orientovaní politici kritizují možnost uvést ve sčítání i druhou národnost. Je to výsledek nátlaku politiků maďarské národnosti a liberálně orientovaných médií. Ve výsledku to může vést ke snížení stability politického systému na Slovensku, protože „dvojnárodnostní“ občané se budou chovat komerčně pragmaticky – která národnost se jim později bude jevit jako výhodnější, ve městě nebo ve státě, k té se budou hlasitěji hlásit.

Počet Slováků na Slovensku mezi lety 2001 a 2011 klesl, zatímco podíl jiných identit stoupá…

Pokles počtu Slováků ve státě může sehrát negativní úlohu v případě mezinárodní krize a jejího urovnání. Dosud média vždy věnovala pozornost tomu, že počet občanů Slovenska, hlásících se k maďarské národnosti při sčítání obyvatel, soustavně klesá. Zejména tisk maďarské menšiny na Slovensku si toho se smutkem všímá.

Některá média dokonce píší o „erozi slovenské identity“. Jsou tyto obavy oprávněné?

Termín eroze slovenské identity považuji za přehnaný. Objevení se takového termínu dávám do souvislosti, že v Evropské unii se národní identita minimálně nevyzdvihuje, pokud se spíš nepotlačuje. V takové linii pak působí i mainstreamová média. Svou roli hraje také to, že národně orientované společenské síly a strany se nedokáží sjednotit. V rámci Evropské unie patří Slovensko spíše mezi úspěšné státy. I historicky si Slovensko tisíc let udrželo svou řeč a kulturu v mnohonárodnostní Panonské (uherské) monarchii a dokázalo si vymoci vlastní stát. Mnohé národy, v podobném postavení jako Slováci, to nedokázaly. Na základě historické zkušenosti i současných poměrů věřím v příznivou budoucnost Slováků.

Poprvé v historii Slovenska se sčítání provádí elektronicky. Jak to může ovlivnit konečný výsledek?

Elektronické sčítání se zdůvodňuje pandemií. Zatím nevím, zda to ovlivní výsledek.

Jaké údaje ze sčítání lidu vás nejvíce zajímají?

Na Slovensku se vede propagandistický zápas z jedné strany, aby lidé uvedli v dotaznících, že jsou bez vyznání, na druhé straně církve vyzývají své členy, aby uvedli svou příslušnost k církvi. Vyzyvatelé bez vyznání uvádějí jen finanční důvody, ale nejde jen o finanční důvody, náboženská víra významně přispívá ke stabilitě společnosti a ke schopnosti společnosti odolávat cizím tlakům. Dosavadní sčítání vždy ukázala, že věřící ženy mají více dětí než ty nevěřící.

Předpokládám, že současné sčítání tento trend potvrdí. Při demografických problémech v Evropě (i v Rusku) údaj o počtu dětí, které se narodí jedné ženě, má svůj význam.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.