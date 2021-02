Našel se způsob, jak sesadit Babiše? Názor

Tři procenta. Co to vůbec je? A přitom tolik jásotu a tolik nářku. Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých konečně udělala hnutí ANO Andreje Babiše. Alespoň to tvrdí jeden průzkum veřejného mínění, který si nechala zpracovat Česká televize. A taky ho vítězně odpálila.

Tak si to nejdříve pěkně shrneme. Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO a zvítězila. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu ledna a února. Koalice Pirátů a Starostů by podle volebního modelu Kantar CZ získala 29,5 procenta hlasů a druhé ANO 26,5 procenta.

Třetí by skončila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s podílem 19,5 procenta. SPD by dostala 10,5 procenta hlasů a KSČM pět procent. Sociální demokraté, nynější koaliční partner ANO v menšinové vládě, by se se čtyřmi procenty hlasů nedostali do Sněmovny. Statistická chyba v průzkumu ale může podle Kantaru činit 1,6 až 3,6 procentního bodu.

A o to tady jde. O ta tři procenta. O tu statistickou chybu, která umožňuje Pirátům a STAN jásat, ale ne zas tak moc přesvědčivě. A co se stalo? ANO doposud v průzkumech Kantaru většinou jednoznačně vedlo. Často dosahovalo podílu hlasů nad 30 procent, což je více, než získalo jako vítěz voleb v říjnu 2017. Třeba v průzkumech z loňského března a dubna získalo ANO ještě kolem 34 procent hlasů.

Piráti byli v průzkumech ještě před lednovým vznikem koalice se STAN většinou na druhém místě s podílem pod 20 procent. Starostové dosahovali samostatně v předchozích průzkumech Kantaru výsledků v jednotkách procent, až loni v říjnu a listopadu se dostali nad deset procent.

Buď tady zafungovalo spolčení do koalice Pirátů a Starostů, lidem se zalíbila nová značka, spojují s ní naděje na lepší budoucnost než tíživou přítomnost, nebo se koronavirus přestává Andreji Babišovi vyplácet.

Jak? Premiér rozhodně není ten, kdo sjednocuje český lid. Možná tak vztekem. Když se dříve hovořilo o tom, že ANO vysává voliče KSČM, sociální demokracie a částečně SPD, tak vidíme, alespoň podle průzkumu Kantaru, že se ti bývalí příznivci SPD ke straně vrací, ale v případě KSČM a ČSSD asi nad politikou mávli rukou. ANO už není vysavač hlasů, naopak je symbolem zbabrané politiky.

Co tedy vyplývá z průzkumu objednaného Českou televizí? Na to se Sputnik zeptal známého sociologa a politického analytika Jana Klána.

„Dalo se předpokládat, že s tím nějaká sociologická agentura přijde. Moc mě nepřekvapilo, že to byl Kantar, který tradičně přidává více preference pravicovým stranám, než levicovým. Jeho průzkum totiž častěji probíhá formou dotazování přes telefon nebo e-mail. Navíc se jejich tazatelé více pohybují ve větších městech a tomu poté odpovídají preference politických uskupení. Musíme si ale jasně říci, že to něco vypovídá o současné politické scéně, která je rozpolcená. Už při krajských volbách roku 2020 jsme mohli vidět přesuny voličů směrem k Pirátům a STAN, takže když logicky sečteme jejich preference, tak se dostaneme na číslo Kantaru,“ říká renomovaný expert.

Co stojí za propadem preferencí hnutí ANO? Koronakrize?

„Za propadem volebních preferencí hnutí ANO stojí dva nebo tři faktory. Prvním je samotná koronakrize a nezvládnutí prodloužení nouzového stavu v Poslanecké sněmovně, kdy se z něj stalo politikum. Hnutí ANO doufalo, že se nouzový stav nějak sám prodlouží. Navíc jejich častá nerozhodnost a dodržování elementární dohody hrají roli. Druhým faktorem jsou bujaré večírky jejich představitelů, kdy se slaví narozeniny v nějakém hotelu, a to i přes zákazy, které vláda vyhlásila. Mám zde na mysli účast pana Hniličky na oslavě narozenin pana Bendy. Tuto věc lidé nezapomínají ani neodpouští, takže se to zcela jistě ještě promítne do volebních preferencí.

Třetím faktorem, který může za propad volebních preferencí, je malé vysvětlování vlády, proč jsou zavedeny současné restrikce a proč je důležité je dodržovat. Rovněž zpackaná očkovací strategie hraje roli. Je evidentní, že Andrej Babiš, coby manažer republiky, selhává, a to volby vždy vyhrál na tom, že není politik. Nyní se ale jako politik musí začít chovat a chová se ryze amatérsky, což se odráží i v samotné popularitě vlády jako celku,“ říká politický analytik.

Dříve se hovořilo o tom, že ANO parazituje na KSČM, sociálních demokratech a částečně i na SPD. Průzkum tomu ale neodpovídá. Kam přešli Babišovi voliči?

„Kam přešli voliči hnutí ANO? Budete se divit, ale hodně k Pirátům, ale i k oněm koaličním projektům. Když se na to podíváme historicky, tak zjistíme, že hnutí ANO nejprve v roce 2013 volili pravicově orientovaní lidé. V roce 2017 to byli voliči levicových stran, ale i voliči pravice. Ti se dnes vracejí zpět k zavedeným pravicovým stranám, protože jim třeba hnutí ANO spolu s ODS zrušilo superhrubou mzdu a upravilo daně, takže proč by zrovna měli zůstat u ANO, když se jim jeho politika jinak nezamlouvá. Kdysi jsem napsal studii o tom, kam utekli voliči radikální levice (zájemci si ji mohou stáhnout zde). Ti se rozprostřeli mezi různé subjekty a zjistil jsem, že hnutí ANO de facto přebralo všechny voliče ČSSD kolem středu, a to ať napravo nebo nalevo. Dle mého názoru od Babiše nyní utíkají nikoliv voliči levice, ale pravice, kteří se vrací ke svým rodným stranám.

Pokud jde o fenomén SPD, tak si nemyslím, že by zrovna hnutí ANO lovilo v těchto vodách, protože se jedná o xenofobní, až fašizující stranu – jako příklad nám může posloužit nedávný konflikt pana Volného (který byl zvolen na kandidátce SPD, ale již není členem), který se chová silně arogantně a násilně. Hnutí ANO (a všichni ostatní) se od tohoto distancují, ale podobných lidí je v SPD mnoho. Spíš si myslím, že došlo k obrácenému jevu a voliči levice utekli k SPD, protože používá silnou rétoriku a poukazuje na problémy, které řadu obyčejných lidí trápí,“ říká pan Klán.

Udrží se Piráti se STAN na vrcholu volebních preferencí, nebo je ještě příliš brzy na předpovědi?

Do voleb je ještě dlouhá doba a může se odehrát v podstatě cokoliv. Nicméně již nyní můžeme říci, že letošní volby budou ovlivněny nejen kampaní antibabiš, ale stále více současnou koronakrizí a recepty, jak z ní ven. Domnívám se, že jak Piráti, tak hnutí STAN, se nyní budou držet poměrně vysoko, protože se jedná o určitý trend naší politiky. STAN chce ukazovat, že jsou to právě starostové, kteří denně řeší nějaké problémy (to ale dělají všichni starostové bez rozdílu politického dresu) a mají nejblíže k lidem. Naproti tomu Piráti dost často přebírají moderní levicovou politiku – například zdanění prázdných bytů nebo sdílení po internetu. Na těchto věcech sbírají body a já tvrdím, že je volí levicově orientovaní lidé, kteří jsou v podstatě zmateni a nevědí kudy kam, byť by z logiky věci měli volit levicové strany.

Osobně tipuji, že se ona koalice do Sněmovny dostane. Jestli bude první, tak to je otázka. Každopádně ale můžeme vidět, že i když hnutí ANO vyhraje, tak nebude mít s kým sestavit koalici. Ostatně i k tomu slouží sociologické výzkumy, které místo toho, aby odrážely mínění lidí, tak jej spíše ovlivňují. Na datech od Kantaru to můžeme jasně vidět – prezentuje se totiž, že by většinu měla pravice. Osobně si počkám na výzkumy jiných agentur, a poté budeme moci sledovat nějaké posuny a první odhady,“ říká politický analytik Jan Klán.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.