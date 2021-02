Okamura pro Sputnik: Místo nouzového stavu navrhujeme alternativní a funkční řešení pro všechny

Sněmovna neodsouhlasila vládě prodloužení nouzového stavu (NS), vláda si ale jede po vlastní linii, využívajíc k tomu hejtmany. Slyšel jsem názor, že NS ano, ale jako prostředek k urychlení prosazení adekvátních protiepidemických opatření. Vláda se zatím s žádnými takovými nevytasila (covid čísla se díky NS nijak závratně nezlepšují). Čili: Kdy je NS produktivní, a kdy kontraproduktivní? NS ano, či ne?

Okamura: Hnutí SPD hlasovalo proti nedělnímu prodloužení nouzového stavu vládou, považujeme prodloužení NS za neústavní krok… Vláda je dle ústavy odpovědná sněmovně, nemůže ji obcházet. Dle ústavy je to sněmovna, která je tu nejvyšším suverénem. Chceme navrhnout ve čtvrtek bod jednání s názvem – „Neústavní vyhlášení nouzového stavu.“ Chceme navrhnout usnesení tak, aby o tom hlasovala celá sněmovna. Usnesení obsahuje jedinou větu: „Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ruší nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 15. 2. 2021.“ Čili paralelně sbíráme podpisy a současně navrhujeme zmíněný mimořádný bod jednání. Snažíme se tím vše náležitě urychlit; zda bude zmíněný bod zařazen na program schůze, o tom musí hlasovat sněmovna.

Zároveň navrhujeme, aby opatření na ochranu rizikových a ohrožených skupin vláda prováděla na základě novely zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhujeme, bez nutnosti vyhlásit plošný nouzový stav. Vláda obešla svým nedělním rozhodnutím o prodloužení nouzového stavu čtvrteční rozhodnutí sněmovny. My si myslíme v SPD, že to je protiústavní. Proto z a) sbíráme podpisy pod vyvolání mimořádné schůze (na to potřebujeme 40 podpisů poslanců – všichni poslanci SPD se podepsali), chceme dát hlasovat o zrušení nouzového stavu. Podpisy nám odepřeli Piráti, lidovci. Předběžně nám podpisy přislíbili komunisté. ČSSD nám to nepodepíše… Uvidíme, jak se rozhodne ODS.

Čili znovu: ve čtvrtek na schůzi sněmovny navrhneme hned ráno mimořádný bod s názvem – „Neústavní vyhlášení nouzového stavu“. Pakliže bod projde, navrhneme, aby se hlasovalo o usnesení o jedné větě: „Poslanecká sněmovna ruší nouzový stav vyhlášený vládou dne 15. 2. 2021.“ Tzn., pakliže se nám nepodaří sesbírat podpisy pod vyhlášení o svolání mimořádné schůze (je na to stejně lhůta 10 dní), chceme věc urychlit tím, že již ve čtvrtek navrhneme mimořádný bod.

Již dnes budu mít na stole ústavní stížnost z pera SPD od našich advokátů. Oslovíme další poslanecké kluby. K podání ústavní stížnosti (na neústavní postup vlády) potřebujeme 25 poslanců; my sami máme 19 podpisů, takže se obrátíme na další poslance, zda by byli ochotni nám poskytnout podpisy.

Hnutí SPD nechce bezvládí a anarchii. Oslovíme poslanecké kluby. Navrhujeme jiné alternativní pozitivní a funkční řešení pro všechny. A to novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, která umožňuje ochranu rizikových a ohrožených skupin i udržitelnost zdravotního systému bez vyhlašování plošného nouzového stavu. Pokud by se Ústavní soud zabýval naší stížností, hrozí tu nicméně riziko, že mu to bude trvat dlouho. Legislativní odbor sněmovny navíc tvrdí, že takováto stížnost by asi nespadala do pravomoci Ústavního soudu. Věc spadá do pravomoci sněmovny, proto se snažíme iniciovat mimořádnou schůzi. Podotýkám: většina sněmovny si nepřeje prodlužování nouzového stavu.

Jinak pandemický zákon tlačí Piráti a strany demobloku (KDU-ČSL, ODS, TOP09 a STAN). Na základě svých dotazů se mi potvrdilo, že vládní strany s A. Babišem v čele chtějí pouze překlopit současný nouzový stav do pandemického zákona. Vznesl jsem tři zásadní připomínky. Podmínkou SPD k tomuto zákonu je to, aby zákon obsahoval tři věci:

Po 14 dnech o přijatých opatřeních se bude hlasovat ve sněmovně (ve stávajícím zákoně není nic o kontrole ze strany sněmovny). Není možné, aby plošná opatření přijímal samojediný ministr zdravotnictví s menšinovou vládou za zády. To vše v případě, kdyby plošná opatření měla trvat déle než 14 dnů. Vyhlásí-li vláda restriktivní opatření, měla by automaticky mít ze zákona povinnost navrhnout i kompenzace. Bez toho to dopadne tak, jak to dopadá, v důsledku opatření vlády jsou statisíce lidí v dluzích, zkrachovalí či se octli bez práce. Vláda také nekompenzuje všem, pokud ano, tak se zpožděním. Trváme na tom, aby jakékoli takové opatření bylo veřejnosti vždy řádně zdůvodněno. Zatím tady byla halabala opatření (nouzový stav to umožňuje), ve výsledku tu je spálená země a další zmatečná opatření. Kontrola ze strany sněmovny je důležitá ve chvíli, kdy je navíc vláda menšinová. Již loni jsme se snažili o to, aby Nejvyšší kontrolní úřad provedl v rámci nouzového stavu kontrolu, jde-li o povahu státních zakázek. Co já vím, tak kontroly probíhají.

Na sociálních sítích koluje předpoklad, že vláda prodlužuje nouzový stav, jelikož někteří její členové by z toho mohli mít možná obchodní prospěch…

Nouzový stav umožňuje provádět státní zakázky bez výběrových řízení.

V říjnovém interview pro Sputnik jste kritizoval vládu za to, že když už se chystá k drakonickým opatřením, měla by je umět argumentovat. Měla by proběhnout i analýza ex-post, která vnese korekci do příštích rozhodnutí. Co se od října dle vás změnilo?

Bohužel pokračuje nekoncepční práce, a to v rámci vládou navrhovaného nového tzv. pandemického zákona (což je v podstatě balíček novel, které fakticky dávno prosazuje SPD).

Vláda si navrhla pandemický zákon tak, že tam není žádná kontrola poslaneckou sněmovnou. Není tam ani uložená povinnost vládě, aby ku svým opatřením navrhovala kompenzace.

Právě jsem teď skončil jednání s premiérem Babišem a ministryní Schillerovou, přítomni byli ministři Hamáček a Havlíček a ministr Blatný. Mluvili jsme právě o připomínkách k zákonu, co nám na něm vadí. Přednesl jsem výše popsané zásadní připomínky.

Časopis the Lancet vidí ve vakcíně Sputnik V ("V" jako vektorová vakcína) důstojného konkurenta ostatním vakcínám. Sputnik V je dle Lancetu bezpečný a účinný. Na SÚKL i MZV zkoumají možnosti, jak se ruskou vakcínou předzásobit, i kdyby se evropská certifikace vlekla. Není to důvod vyvinout iniciativu, aby EU vyšla naopak ruskému výrobci vstříc, než aby stavěla obvyklé úřední překážky, jde-li o životy občanů (hrozí nebezpečí z prodlení)?

Nejedná se o to, zda ruská vakcína či odněkud jinud… My bychom měli postupovat jako suverénní stát. Máme tu Státní úřad pro kontrolu léčiv, který má za úkol certifikovat léky a zdravotnické prostředky. Tzn. Týká-li se nás import vakcíny obecně a je-li nutná nějaká certifikace, ať to podléhá našemu SÚKLu. Zde se opět ukazuje servilnost a slabost vlády (ANO, ČSSD /s podporou KSČM/); servilně se tu a naivně spoléhalo na dodávky z EU. Jenže EU v této otázce zklamala, tím pádem zklamala i vláda.

Celkově trváme na dobrovolné vakcinaci, dále na tom, že nesmí být občané diskriminováni, resp. ti, kteří se nechtějí nechat očkovat dobrovolně. Na druhou stranu: ti, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, těmto lidem by vláda měla zajistit rychlou možnost a výběr bezpečné vakcíny. Toto by mělo podléhat SÚKLu. Vláda už musí přestat se servilností vůči EU, která opakovaně zklamala: vláda slibovala, že vakcínu zajistí, realita je jiná. Neměli bychom se spoléhat na orgány EU, měli bychom jednat po vlastní ose.

