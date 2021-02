Kohoutek: Je správné dát lidem na výběr z více typů vakcín. Není čas na geopolitické hrátky

Sněmovna neodsouhlasila vládě prodloužení nouzového stavu (NS), vláda si ale jede po vlastní linii, využívajíc k tomu hejtmany. Slyšel jsem názor, že NS ano, ale jako prostředek k urychlení prosazení adekvátních protiepidemických opatření. Vláda se zatím s žádnými takovými nevytasila (covid čísla se díky NS nijak závratně nezlepšují). Čili: Kdy je NS produktivní, a kdy kontraproduktivní? NS ano, či ne?

Kohoutek: Otázka má více rovin – procedurálních i obsahových. Přičemž klíčovou je úroveň ústavní, kde vláda svým jednáním v posledních dnech překročila tzv. červenou linii. A to tím, že i když jí Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 11. 2. odmítla dát souhlas k prodloužení nouzového stavu na další období, vláda jej přesto v neděli 14. 2. svévolně, a bez opory v Ústavě, prodloužila o dalších 14 dní. A v žádném případě nešlo, jak tvrdí vláda, o nové vyhlášení nouzového stavu. Nikoli, mezi časem konce předchozí etapy nouzového stavu a počátkem té následující nebyla ani vteřina prodlevy

a taktéž odůvodnění a věcná náplň ve smyslu tzv. omezujících opatření a restrikcí zůstaly stejné jako předtím.

Došlo tedy k pošlapání Ústavy a k situaci, kdy dvě složky moci výkonné (vláda a hejtmani) v podstatě suspendovali moc zákonodárnou a nepřípustným způsobem vychýlily rovnováhu moci ve svůj prospěch.

S lehkou nadsázkou řečeno – premiér a ministři po poradě s „předsedy krajských národních výborů“ (alias hejtmany) na okamžik degradovali ústavu a přisvojili si kompetenci, která jim nepatří. Což by nemělo zůstat bez patřičné a pádné odezvy.

K věcné podstatě problematiky. Ano, je třeba oddělit nouzový stav jako právní a procedurální rámec a konkrétní protiepidemická opatření. To jsou dvě rozdílné záležitosti, drtivou většinu potřebných kroků směřujících k zastavení či omezení šíření nákazy lze realizovat i bez nouzového stavu, na úrovni ministerstva zdravotnictví a v rámci struktury územních hygienických stanic.

A to je v tomto okamžiku to hlavní – realizovat cílená efektivní opatření, která ochrání zejména virem nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a současně umožnit ekonomicky aktivní části populace pracovat

a podnikat, při dodržování hygienických opatření.

A v těch oblastech podnikání, kde uvolnění ještě není možné, např. proto, že by předpokládalo veřejné shromažďování velkého počtu osob, nastavit adresné a spravedlivé finanční kompenzace.

Časopis The Lancet vidí ve vakcíně Sputnik V („V“ jako vektorová vakcína) důstojného konkurenta ostatním vakcínám. Sputnik V je dle Lancetu bezpečný a účinný. Na SÚKL i MZV zkoumají možnosti, jak se ruskou vakcínou předzásobit, i kdyby se evropská certifikace vlekla. Není to důvod vyvinout iniciativu, aby EU vyšla naopak ruskému výrobci vstříc, než aby stavěla obvyklé úřední překážky, jde-li o životy občanů (hrozí nebezpečí z prodlení)?

Určitě ano, je správné upřednostnit nyní zdraví občanů a dát těm z nich, kteří se chtějí dobrovolně očkovat, na výběr z více typů vakcín, včetně té ruské i čínské. V současné těžké době není čas na ideologické a geopolitické hrátky, životy a zdraví musí být na prvním místě.

O správnosti této cesty svědčí mj. situace v Maďarsku a Srbsku, které jdou při nákupu vakcín vlastní cestou bez kurately Evropské unie, jsou v počtech očkovaných občanů mnohem dále než my a též počty nakažených a zemřelých mají, absolutně i v přepočtu na velikost populace, výrazně nižší než my.

V říjnu jsem se pana Okamury ptal, zda nám hrozí předčasné volby? Tehdy řekl, že nic takového se neproslýchá. Jenže nyní vidíme, že vláda ignoruje Sněmovnu, pan Kalousek dokonce podivuhodně složil mandát. Je to náhoda? Nějaký posun v této věci?

Posun ano, ale opačným směrem. Díky podivnému kroku Ústavního soudu, který zrušil zásadní části volebního zákona, bez nichž nelze převést hlasy voličů na poslanecké mandáty, je konání předčasných voleb nyní prakticky vyloučeno. A co hůře, zatím, dokud Sněmovna i Senát neschválí příslušnou novelu volebního zákona, nemohou se efektivně konat ani řádné volby. Resp. konat se mohou, ale v nejhorší možné variantě bez finálního výstupu, bez toho, že by došlo ke zformování nově obsazené Poslanecké sněmovny, což by byl neslavný světový unikát.

Jaký je váš vlastní postoj k NS a covidu-19?

Ve věci nouzového stavu je můj postoj identický s postojem hnutí SPD projeveným ve Sněmovně. Poté, co dosavadní vládní strategie boje s koronavirem příliš dobrých výsledků nepřinesla, je třeba ji změnit, zejména po obsahové a věcné stránce. K tomu není nouzový stav, který omezuje některá základní občanská práva a mj. do velké míry omezuje a suspenduje i parlamentní legislativní činnost, nezbytně nutný.

K nemoci samotné, a jejím rizikům, přistupuji realisticky a zodpovědně, dodržuji všechna platná právní opatření a samozřejmě i opatření hygienická, ochranná a zdravotní. Současně intenzivně pracuji, neizoluji se ve strachu před lidmi a snažím se svým dílem přispět k tomu, abychom se jako společnost mohli brzo vrátit k normálnímu životu a aby se v mezidobí přijímaly kvalitní zákony, zejména, co se týče kompenzací těm občanům, zejména živnostníkům, kteří museli v důsledku koronaviru a souvisejících omezujících opatření zastavit či omezit svou výdělečnou činnost.

Děkujeme za rozhovor.

