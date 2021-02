„Zničí to všechno.“ Čím hodlá Pentagon „zadržet“ Rusko

Diplomat zdůraznil, že v případě úspěchu tohoto plánu Američané budou moci zaútočit přímo z oběžné dráhy na pozice mezikontinentálních raket. Aniž by čekali na jejich vzlet.

Až 30 procent

Velení Vesmírných sil USA zveřejnilo v srpnu vojenskou doktrínu. Hlavní smysl dokumentu spočívá v tom, že kontrola oběžné dráhy poskytne unikátní možnosti v plánování a vykonání bojových operací. Autoři připomněli, že se vojevůdci odedávna snažili obsadit před bitvou vyvýšené místo a získat strategickou převahu, pozorovat manévry nepřítele, celé bojiště, a vyloučit možnost nečekaného útoku. Nejvýhodnější pozice 21. století je oběžná dráha kolem Země. Kontrolovat ji podle názoru Pentagonu mají právě Vesmírné síly USA.

Doktrína nevylučuje ani rozmístění na oběžné dráze prvků strategických zbraní. Šéf Pentagonu James Mattis se v srpnu 2018 nechal slyšet, že vesmír máme považovat za „nové válčiště“. Podle něj je „klíčovým faktorem nutnost rozmístění ve vesmíru zařízení na sledování kosmických startů“. Odborníci nevylučují, že pak Američané budou chtít rozmístit ve vesmíru také útočné zbraně. Projekty orbitálních stíhacích raket schopných sestřelit sovětské mezikontinentální balistické rakety měli v USA již v letech studené války.

„O militarizaci vesmíru začali mluvit již za Trumpa,“ vysvětlil v rozhovoru pro Sputnik politolog, amerikanista Sergej Sudakov. „Byly založeny Vesmírné síly, zvýšen počet kosmických startů. Je jasné, že za Bidena to bude pokračovat. USA mají veškeré šance na ztělesnění projektu kosmické protivzdušné obrany. Tato země disponuje největším počtem satelitů na světě a vypouští další. Přičemž vypouštějí je také formálně nestátní společnosti, například SpaceX Elona Muska. Velký počet komerčních satelitů může být použit také ve vojenských účelech,“ uvedl.

Rozmístění ve vesmíru prvků protiraketové obrany nicméně Pentagonu nedovolí, aby úplně zneškodnil jaderný potenciál Ruska. Americká vesmírná protivzdušná obrana dokáže v nejlepším případě zlikvidovat 30 % vypuštěných mezikontinentálních balistických raket. Ostatně v situaci totální jaderné války je to dost. Navíc budou některé mezikontinentální rakety sestřeleny stíhacími letouny z pozemních základen v Evropě a USA a také z lodí NATO vybavených systémem Aegis a raketami SM-2 a SM-3. Takže odvetný jaderný útok nebude mít takovou sílu.

Války ve vesmíru

„Moskva potřebuje mnohem tvrdší reakci na podobné iniciativy,“ je přesvědčen Sudakov. „Je třeba vysvětlil Washingtonu, že rozmístění prvků protivzdušné obrany ve vesmíru je casus belli, který si vyžaduje maximálně tvrdou reakci. Když dáme na srozuměnou, že militarizace vesmíru je červená čára, pak se nám přinejmenším podaří zabrzdit rozmístění orbitálních jednotek,“ uvedl.

Vesmírná vojska podle americké doktríny mají na starosti „bezpečnost“ oběžné dráhy, na které mají být rozmístěna zařízení USA a jejich spojenců, a také mají předvést bojovou sílu, aby zastrašila oponenty a přinutila je změnit chování. Náklady a personál mají dopravovat raketoplány. Pro rychlé vysílání informací na taktické, operativní a strategické úrovni má být založen výkonný oddíl satelitů. Zvláštní úlohu mají hrát průzkumné, monitoringové a komunikační přístroje za hranicemi atmosféry.

Armáda USA a armády jejich spojenců jsou velmi závislé na satelitech. Právě ve vesmíru jsou soustředěny hlavní prostředky na řízení vojsk a zbraní, průzkum, komunikační a navigační prostředky. Na oběžné dráze slouží asi tisíc přístrojů vojenského a dvojího určení. Autoři doktríny trvají na tom, že je třeba připravit všechny oponenty Washingtonu o možnost získání jakýchkoli informací o americké vesmírné jednotce. Za tímto účelem obranná agentura DARPA již několik let pracuje na projektu Blackjack, což je vypuštění na nízkou oběžnou dráhu až 200 menších družic spojených do jedné sítě. Mají za to, že je nebude možné sledovat.

Zředit oběžnou dráhu

Ruské vesmírné jednotky mají technické prostředky a odborníky, jež dokáží registrovat aktivity satelitů západních zemí, jejich seskupení nad těmi nebo jinými místy na vodě a souši, frekvenci jejich letů nad určitým prostorem. Podle počínání orbitálního oddílu se dá zpravidla předpovědět hodně z toho, co naplánovali ve štábech NATO.

V případě vyostření mezinárodní situace dokáže Rusko nejen monitorovat družice západních států, ale také je účinně zlikvidovat. V listopadu byla na polygonu Sary-Šagan v Kazachstánu úspěšně otestována raketa perspektivního systému Nudol určená k zachycení amerických mezikontinentálních balistických raket při jejich útoku na Moskvu a průmyslové objekty na ruském západu. Podle odhadu odborníků stačí jejich kapacity také na likvidaci vesmírných objektů na nízkých oběžných drahách.

Tuto raketu zkoušejí od roku 2014. V březnu 2018 se konaly její první testy z mobilní odpalovací rampy. Mobilnost je hlavní trumf perspektivního systému. V případě ohrožení mají být přemístěny na předem připravené zamaskované pozice, na kterých nebudou viditelné pro satelity nepřítele až do okamžiku vypuštění. Podle názoru expertů, kteří prostudovali video zkoušek, je rychlost odstartované rakety blízká k hypersonické.

Šéf vesmírného velení amerického letectva, generál John Raymond, prohlásil, že zkoušky ruské rakety na zachycení družic s přímým startem na oběžnou dráhu ohrožuje zájmy USA v prostoru kolem Země.

