Petříček větří šanci. Chce získat slibnější pozici kapitána potápějící se lodi. Názor

Jsou to zhruba čtyři měsíce, co se Petříček bil do prsou a tvrdil: „Jsem rozhodnut pomáhat prosazovat politiku sociální demokracie i do budoucna, ale už nebudu kandidovat do vedení sociální demokracie. Chci se totiž soustředit na Prahu. Budu se ucházet o předsedu pražské sociální demokracie.“ A teď otočka?

Teď už je Petříčkovi Praha malá, chce ovládnout celou sociální demokracii. Za necelé dva měsíce vyzve Jana Hamáčka, současného šéfa ČSSD, na střet o vedení strany. A ambice z něho přímo prýští.

„V ČSSD roste nespokojenost a očekává se, že musí přijít změna, aby strana uspěla v blížících se sněmovních volbách. Není to o mně, je to o tom, že chci představit tým, který by tuto změnu uvedl v život, znovu vrátil sociální demokracii důvěru,“ popsal pro server Novinky.cz svou otočku ministr zahraničí. A jak dodal, chce dělat jiný styl politiky. To už tady ale bylo, že?

Jak dodává stejné médium, Petříčkovo oznámení vyvolalo mezi sociálními demokraty vášnivou debatu. Straníci se dva měsíce před sjezdem dohadují, zda je Petříček vhodným lídrem, byť ještě nemá nominaci své domovské pražské organizace, a zda by měla sociální demokracie setrvávat v menšinové vládě.

To se dá přeložit jako: asi se půl roku před volbami trhneme od Babiše, když to nepomůže, zkusíme to s tím Petříčkem. ČSSD totiž vůbec nemůže spoléhat na to, že se do Poslanecké sněmovny dostane. Průzkum objednaný Českou televizí přisuzuje sociálním demokratům čtyři procenta.

Pikantní je, že Petříček sice nemá tvrdou podporu od stranické organizace, zato ho podpořil Karel Schwarzenberg. I když to vypadá jako rána z milosti, sotva se sociální demokraté budou řídit doporučením knížete.

O Petříčkových ambicích Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Česká strana sociálně demokratická se již více než deset let pohybuje na trajektorii úpadku voličské podpory. Ze strany, která disponovala více než třiceti procentní veřejnou podporou a bývala nejsilnější sněmovním subjektem, se stala stranou, která bojuje o holé přežití a uhájení parlamentní existence.

Nejen poslední průzkumy veřejného mínění, ale i ostrý test podpory ve volbách do Evropského parlamentu ukazují, že to bude mít velmi těžké a že reálně hrozí, že po letošních říjnových volbách už v Poslanecké sněmovně nemusí být vůbec přítomna. Za této situace není překvapující, že se hlásí adepti na vystřídání Jana Hamáčka v čele strany. Uvidíme, co přinese dubnový sjezd," říká expert.

Jaké jsou Petříčkovy šance? Jeho kandidaturu podporují někteří sociální demokrati, ale i Karel Schwarzenberg.

Rozhodující bude jeho podpora uvnitř strany v době sjezdu a také to, jakou formu a v jakém počtu a složení delegátů sjezd proběhne. Volby vedení sociální demokracie (ale nejen jí) vždy bývaly typické masivními výměnnými obchody mezi jednotlivými regionálními organizacemi a jejich šéfy, které se často odehrávaly až do poslední chvíle i na samotných sjezdech. Což dnes vzhledem k restriktivním epidemiologickým opatřením nemusí být možné.

Tomáš Petříček je dlouhodobě člověkem zákulisního hybatele (nejen) pražské ČSSD Miroslava Pocheho, jehož pozice ovšem v poslední době lehce oslabuje. I proto, že pražská ČSSD v posledních komunálních volbách ztratila naprosto bezprecedentně personální zastoupení v zastupitelstvu hlavního města i v zastupitelstvech všech relevantních městských částí. A také usnesení pražské ČSSD ve vztahu k Petříčkově kandidatuře hovoří pouze o tom, že ji bere na vědomí, nikoli, že ji podporuje.

A ani podpora ministra zahraničí v ostatních regionech nemusí být nikterak významná. Což ostatně naznačila i poměrně ostrá slova dlouholeté pravé ruky Jana Hamáčka, předáka středočeské organizace ČSSD Robina Povšíka, který hovořil o Petříčkově nulovém charismatu apod.

Na podpoře panu Petříčkovi mezi sociálními demokraty nepřidá ani jeho progresivistická a hyperprounijní orientace, za kterou ho sice verbálně oceňují členové jiných stran, typu pana Schwarzenberga, ale pro řadové členstvo a hlavně voličstvo sociální demokracie to může být problém. A samozřejmě důležité bude hlavně to, kdo další bude v dubnu

na předsedu ČSSD kandidovat," říká pan Doležal.

Je vůbec o co stát? Podle volebního modelu Kantar CZ by se sociální demokraté ani nedostali do Poslanecké sněmovny. Petříček chce zápasit o lodní můstek potápějící se lodi.

„Ano, pro kohokoli se bude jednat o velmi těžkou misi. A dle všeho pouhá personální výměna na postu předsedy strany k obrácení nepříznivého trendu upadající přízně voličů stačit nemusí a asi ani nebude. Budou to muset doprovázet zejména rázné činy typu odchodu z vlády anebo případně opravdu výrazné změny v programové a ideové nabídce strany,“ říká politolog Tomáš Doležal.

