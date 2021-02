Michael Svatoš versus vláda České republiky. Byla podána první žaloba proti vyhlášení nouzového stavu

Tyto otázky Sputnik adresoval JUDr. Norbertu Naxeru, předsedovi Svazu českých právníků, který jménem navrhovatele žalobu podal.

Naxera: Soudní spor má podle mého názoru poměrně velkou šanci uspět, protože argumenty jsou jasné, to že vláda porušila ústavní zákon č. 110/1998 o bezpečnosti ČR, tvrdí většina právníků, kteří se specializují na ústavní právo. Podobné vyjádření vydalo i vedení české advokátní komory. Ale na druhou stranu soud zřejmě nerozhodne do 28. 2., kdy má prodloužený nouzový stav skončit. Jednání senátu naznačuje, že bude rozhodovat alibisticky, nechce to přímo zamítnout, ale nechce ani nouzový stav zrušit, a proto zřejmě rozhodne, až bude po nouzovém stavu. I tak věříme, že to má smysl, aby soud rozhodl, že nouzový stav byl protiprávní.

Mohl byste ještě jednou opakovat důvody vašeho klienta? A mohl byste nám sdělit, kdo je váš klient z povolání?

Nový nouzový stav nahradil původní, který musel skončit, protože jeho prodloužení neschválila Sněmovna. O další vyhlášení požádali hejtmani. Premiér Andrej Babiš uvedl, že podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s ústavou. Ale můj klient s tímto tvrzením nesouhlasí. Michael Svatoš uvádí, že vyhlášením nouzového stavu vláda výrazně rozšiřuje své pravomoci.

„Proto se jedná o závažný zásah do rozdělení moci ve státě a zejména o závažný zásah do lidských a občanských práv občanů České republiky. Je tedy nutné, aby tento zásah vznikl na základě široké dohody politických sil, a nikoliv rozhodnutím, v tomto případě dokonce menšinové, vlády," napsal Svatoš v žalobě.

Jsme přesvědčeni, že následky nouzového stavu budou strašné, statisíce lidí zkrachují nebo přijdou o práci, dostanou se do dluhů a exekucí. Kromě toho zavření škol má těžké následky pro děti, vyrůstá nám celá nová generace nevzdělaných lidí. Opakuji ještě jednou, vláda nemůže porušovat ústavu, usilujeme o to, aby Česká republika byla právním státem, k tomu má zatím daleko. Můj klient, pan Michal Svatoš, je ten známý nezávislý novinář.

Tento týden bude Sněmovna projednávat pandemický zákon a možná se vrátí k otázce vyhlášení nouzového stavu vládou. Myslíte si, že je možné rozhodnutí vlády přehodnotit?

To se musíte zeptat poslanců. Já doufám, že ano.

