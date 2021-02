Pokud budeme čekat na schválení EMA, předběhnou nás jiné státy. Slovenský expert poukázal na postup Maďarska

Již začátkem února vrcholová zaměstnavatelská asociace na Slovensku, AZZZ, jejímiž členy jsou podnikatelské svazy a sdružení v celém státě a napříč odvětvím, upozornila na vědeckou publikaci o ruské vakcíně v časopisu Lancet. Apelovala na vládu Slovenské republiky kvůli jejímu nákupu. Důvodem byla především nespokojenost s procesem očkování proti covidu-19 ve státě a nedostatek očkovacích látek.

Svou výzvu k premiérovi Igoru Matovičovi dnes asociace obnovila kvůli jednání vlády o možném nákupu ruské vakcíny. Požádala ji proto o schválení dodávek Sputniku V, který zatím nebyl registrován Evropskou lékovou agenturou (EMA). Sdružení apeluje na co nejrychlejší zabezpečení registrace a dodávek vakcíny z RF a následné udělení povolení k očkování všem lékařům splňujících podmínky skladování a manipulace s vakcínou.

Agentura se obrátila na Rastislava Machunku, viceprezidenta AZZZ SR, aby zdůvodnil opětovnou žádost členů své profesní organizace. V ústním komentáři Sputniku přiblížil význam sdružení, stejně jako pohled na současný stav očkování očima obchodníka a zaměstnavatele. Ukázal na nutnost včasné nápravy, a to především pro obnovení hospodářství.

Osvědčená a dostupná látka

Podnětem pro apel asociace zaměstnavatelských svazů bylo také vědecké opodstatnění vakcíny Sputnik V, které potvrdila publikace v uznávaném medicínském časopisu Lancet.

„V tuto chvíli potřebujeme jakékoliv nejlepší vakcíny, které jsou dostupné. Nemyslím si, že bychom měli Sputnik zpochybňova nebo nějakým způsobem se ho bát. Klíčovým popudem pro naši tiskovou zprávu byl odborný článek v časopisu Lancet, který jasně deklaroval, že ruská vakcína má mnohem lepší výsledky než AstraZeneka (91,6 % oproti 82 %) a má i jiné vedlejší účinky. Čili, jedná se o porovnatelné vakcíny,“ uvedl viceprezident asociace.

Podle Machunka, který působí mimo jiné jako společník a jednatel jedné z nejstarších slovenských lihových společnosti Old Herold, rozhodování o vakcíně by se nemělo opírat o současnou politickou agendu. Dodal také, že proces schvalování vyžaduje čas, který může znevýhodnit Slovensko vůči ostatním státům.

Uvedl to slovy: „V žádném případě není třeba do toho vnášet nějaké geopolitické nálady nebo ruskou, případně čínskou, vakcínu znevažovat, že nejsou ze Spojených států nebo z Evropy. Je třeba si s chladnou hlavou zhodnotit výsledky a čísla, které byly v Lancetu jasně dané. Proto si, myslím, je potřeba tuto vakcínu velmi rychle nakoupit. Pokud budeme čekat na schvalovaní EMA, potrvá to několik týdnů až měsíců. Potom ji budou chtít všechny státy EU, budeme na řadě po Německu a Velké Británii apod.“

Obnovení hospodářství je klíčové

Viceprezident asociace vysvětlil i další důvod, proč problematika vakcinace AZZZ zajímá. „Do jednání jsme vstoupili jako zaměstnavatelé, protože, když posuzujete podle České republiky, jsme podobná organizace jako Svaz průmyslu a dopravy v ČR. Chceme, aby nejen tato, ale i jakákoliv vakcína, byla koupena včas za jakoukoliv cenu. Jsme obchodníci a velmi dobře víme, že když ji chceme hned, musíme připlatit. Jsme připraveni o tom vyjednávat. Jako zaměstnavatelé jsme nabídli naším zaměstnancům (ti, kteří to samozřejmě budou chtít) přispět tak, aby vakcína byla kombinace platby ze strany pojišťovny (to, co teď realizují pro ostatní vakcíny) a vyšší ceny, která by se vygenerovala kvůli rychlému dodání (zpravidla musí zaplatit pacient). Tak my chceme přispět nebo celé zaplatit z našich zaměstnavatelských zdrojů,“ vysvětlil Machunka.

Dodal, že k tomu AZZZ samozřejmě chce zahájit jednání o legislativě tak, aby se příspěvek nepromítl do daňového základu a byl daňově uznatelný na Slovensku. Asociace k nákupu vakcíny přistupuje proaktivně z hlediska zdrojů financování. „Jsme Rusku připraveni zaplatit víc, aby co nejdříve zastavili tu katastrofu, kterou máme na Slovensku z hlediska uzavírání ekonomiky a neperspektivnosti toho, co se bude odehrávat. Občané jsou velmi unavení, firmy postižené pandemií mají velké problémy. Z těchto důvodů chceme co nejdříve očkovat jakoukoliv bezpečnou vakcínou, protože je to klíčový stav pro hospodářství,“ řekl expert a dodal, že až za rok nebo dva si budou moci vybírat a říct si, že „chtějí vakcínu od Pfizeru s růžovou stužkou a v jiném obalu“.

Proč vznikl zádrhel s dodáním vakcín

Současnou situaci na Slovensku viceprezident asociace vysvětluje především nedostatečnou dostupností vakcín sjednaných EU. Problémem podle něho je i zpoždění EK s objednávkou vakcín v porovnání s Velkou Británií.

„Popravdě, registrované vakcíny jsou v první řadě nedostatečně dostupné. Není to ani tak chybou slovenské vlády, jako nejspíše Evropské unie, protože jednání o vakcínách trochu zanedbala. Vidíme, že jiné státy jsou na tom v počtu naočkovaných osob daleko lépe, v porovnání s EU jako takovou. Myslím si, že klíčovým bodem je nyní dostupnost vakcín, nikoliv nějaký medicínský problém,“ míní.

Dle údajů portálu statista.com z 14. února mezi země, v nichž se naočkovalo nejvíce občanů na 100 obyvatel, patří Velká Británie, dále Srbsko, Malta, Dánsko a Kýpr. Portál Euronews.com nabízí podobné závěry a kromě VB zařazuje do nejvíce proočkovaných států Turecko, Rusko a následně Itálii, Francii a Španělsko.

Rastislav Machunka v komentáři dodal, že EU jednala o dodání vakcín pro všechny státy jako celek. „Vakcíny jsou distribuované podle počtů obyvatel. Nemyslím si, že státy střední Evropy byly opomíjené. Evropská komise pozdě reagovala na objednané vakcíny oproti Velké Británii, která už není v EU. Myslím si, že BV měla kontrakt s AstraZenecou o tři měsíce dříve,“ podotkl expert.

Například dle portálu The Guardian se Velká Británie řadí mezi přední státy ve světě z hlediska včasného nákupu efektivních vakcín proti covidu-19, a také z hlediska naočkovaných osob. Velká Británie zejména objednala 30 milionů dávek vakcíny Janssen od společnosti Johnson & Johnson a 60 milionů dávek od Novavaxu. Zatímco USA i EU zajistily více než 1 miliardu dávek očkovacích látek, čísla znamenají nižší míru proočkovanosti - 3,4 a 2,4 injekci na osobu. Spojené království zadalo objednávku dalších 120 milionů vakcín od společností Sanofi-GSK a Valneva, které zatím nebyly schváleny. Podle analýzy The Guardian současný ukazatel dostupnosti vakcíny proti viru se ve Velké Británii rovná 3,7 injekcím na člověka.

Současné objednání ruské vakcíny Sputnik V pro Slovensko by podle Machunka nemělo představovat problém pro dodavatele samotného: „Jsme malý stát jako Češi. Máme 5 milionů obyvatel. Myslím si, že pro výrobce ruských vakcín dodat na Slovensko, řekneme, milion nebo půl milionu dávek vakcín v rychlém čase, nebude zásadní problém vzhledem k obrovskému ruskému trhu a produkci, která tam je. Pokud bude jednání konstruktivní, myslím si, že by se to dalo zvládnout.“

Úřední postup lze zjednodušit v případě vládní shody

Ve včerejší tiskové zprávě Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) na Slovensku uvedl, že proceduru národního schválení očkovacích přípravků může zahájit ministerstvo zdravotnictví. V případě nouze by měl úřad požádat o odborné stanovisko k bezpečnosti, účinnosti a kvalitě vakcíny Sputnik V. Ptali jsme se Rastislava Machunka na jeho názor na zmíněný proces. Podle něj se jedná především o úřednické postupy.

„Pokud se vláda rozhodne, že chce vakcínu realizovat a jít cestou, kterou navrhujeme nejenom my, ale i odborníci (například pandemická komise navrhla, aby vláda začala co nejdříve rozhodovat o dalších vakcínách, například z Ruska), tak ten postup se dá velmi snadno zjednodušit. O tom bude rozhodovat ministr zdravotnictví, když bude mít podklady například z Maďarska, na základě čehož oni, jako evropský stát, tuto vakcínu schválili pro použití na maďarském trhu. Určitě pomocí maďarské autority, která ruskou vakcínu schvalovala, se tento proces dá urychlit tak, aby vakcína měla všechny doklady z hlediska bezpečnosti, protože u nás to očkovaní určitě bude dobrovolné,“ uvedl viceprezident asociace.

Každý občan dle jeho slov bude mít co nejvíce dostupných informací. Podle viceprezidenta AZZZ je důležité, aby ruská strana poskytla relevantní informace. „Předpokládám, že to není požadavek Slovenska či Evropské unie, ale všech zemí, kam tuto vakcínu dodávají. Proto tyto informace musí být úplně v pořádku. Úřednické postupy se dají vyřešit, když se to chce zvládnout opravdu velmi rychle. Když to bude krizové vedení státu a vláda pro to rozhodne, ministr to musí do rána sepsat,“ řekl na závěr Rastislav Machunka.

