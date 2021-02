Babiš v úzkých. Pomůže demise vlády? Názor

O co jde? Vláda hnutí ANO a ČSSD je v menšině. To není žádná novinka. Jenže osm měsíců do voleb se premiér Babiš už nemůže opírat o vrtkavého spojence - KSČM. A proto před týdnem projel hlasování o nouzovém stavu. To všichni víme. A pak do hry museli vstoupit hejtmani a s jejich pomocí byl prodloužen.

Panu Babišovi jednat s komunisty nevadilo, ale teď doslova musel překročit svůj stín a vydat se všanc opozici. Aby byl schválen takzvaný pandemický zákon . Jde o dlouho očekávaný zákon, který by nahradil proklínaný a nevhodný nouzový stav. Vláda ale musela udělat solidní ústupky koalici ODS, lidovců a TOP 09, ale i spojenectví Pirátů a Starostů a nezávislých.

Premiér, jak uvádí média, vyhověl svým hlavním politickým protivníkům. Neměl ani na vybranou. Demokratický blok, jak si lepšolidé v Poslanecké sněmovně říkají, mají všechny trumfy v rukávě. Premiér Babiš musí nyní s opozicí počítat a ta to stoprocentně využije v předvolební kampani.

Nabízí se proto otázka: bude schopna vláda Andreje Babiše vládnout ještě dalších osm měsíců? Nebude jen takzvanou chromou kachnou, která do voleb už nic zásadního neprosadí, a když, tak jen s ústupky pro sněmovní lepšolidi?

A také je na horizontu další nebezpečí. V Lidovém domě zcela jasně uvažují, že sociální demokraté zavřou krám a utečou od oslabeného Babiše. Aby získali před volbami nějaké procento k dobru. Aby se alespoň dostali v říjnu do té Sněmovny, když už nic. Média už otevřeně píší, že se v ČSSD šíří stud za vládu s ANO.

Jinak řečeno, vláda je ve stavu klinické smrti. Nepomohla by její demise? Sputnik o situaci na české politické scéně hovořil s bývalým poslancem za ODS a spoluzakladatelem iniciativy Chcípl pes Jiřím Janečkem.

„Je to důsledek Babišova vládnutí a hlavně obava jeho současných koaličních partnerů, že budou na podzim nevolitelní," říká k situaci politik. Jak také míní, není vůbec jisté, že vláda vydrží do regulérních voleb.

Spoluzakladatel iniciativy Chcípl pes má jasný názor, proč se od Babiše odvrátili jeho koaliční spojenci. Může za to strach z rozhodnutí občanů, kteří s politiky zúčtují. „Je to obava před blížícími se volbami,“ uvedl.

„Myslím, že včera vládu podržela opozice. A nikdo nebude chtít vzít zodpovědnost v této době. My říkáme demise vlády a úřednická vláda s odborníky. Taky pomůžeme,“ říká Janeček.

Pana Janečka jsme také požádali o stanovisko ke schválenému pandemickému zákonu. Politik s ním rozhodně nesouhlasí.

„Zásadně nesouhlasíme s protipandemickým zákonem, který dává do ruky jednoho člověka diktátorskou moc! Jsme vyděšeni přístupem opozice, která pod vidinou vládnutí souhlasí s nastupující totalitou.

Média nás opět zásobují polovičkou informací. Mohli jsme si přečíst, že konečně nastává shoda vlády s opozicí. Že může skončit nouzový stav, nesmyslná doba omezování. A proč? Protože budeme mít nový zákon.

Ale pozor, pravda je opět jinde. Tento zákon řeší pouze problém vlády. A to problém s demokracií. Vláda už nechce diskutovat s opozicí v Parlamentu, nechce shánět podporu u opozice pro prodloužení nouzového stavu, a tak je na světě totalitní návrh zákona proti pandemii. Co se mění?

Pro podnikatele se mění pouze to, že mohou už „konečně“ dostávat 3 miliony nebo 4 miliony korun pokuty za porušení nařízení. Pro ostatní smrtelníky je sazba 50 tisíc korun za jakékoliv porušení nařízení.

A teď čtěte pozorně. Nařízení bude vyhlašovat ministerstvo zdravotnictví a to jen se souhlasem vlády. Bez nutnosti nouzového stavu, bez nutnosti souhlasu Parlamentu nebo Senátu.

Pokud to posuneme do současné doby, tak pan Blatný bude moci kdykoliv, cokoliv omezit nebo uzavřít se souhlasem Babiše a jeho podřízených.

To, že tento totalitní nástroj vzešel z hlavy diktátora Babiše, není nic překvapivého, ale to, že ho chce podpořit opozice, je neuvěřitelné a nebezpečné.

Lidé, sledujte své poslance, jak se postaví k historické změně naší svobody. Šiřte dál tuto informaci, ať současná skupina moci chtivých lidí nezničí naší budoucnost.

Podnikatelé nepřežijí už ani týden, natož dobu čekání na soudní přezkum trvající šest měsíců. Podle návrhu ODS, která nezruší nezákonný nouzový stav a naopak podpoří protipandemický zákon, podnikatelé budou mít nárok na kompenzace jen v případě, že prokáží škodu. Od toho se odečtou všechny vyplacené kompenzace a se zbytkem se obrátí na ministerstvo financí. To má dvě možnosti - buď to zaplatí, nebo odmítne, když to odmítne, bude šance soudního přezkumu. Problém je, že o podnikatelích rozhoduji lidé bez podnikatelských zkušeností se svými 150ti tisícovými platy ze státního rozpočtu! Nechceme kompenzace! Chceme otevřené Česko s ochranou rizikových skupin! Chceme svěřit odpovědnost do našich rukou. Protože odpovědnost je základ svobody," vysvětluje stanovisko iniciativy Chcípl pes Jiří Janeček.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.