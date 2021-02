Zbraňový expert Markvart: České L-39 NG spíše dostane Vietnam než Armáda ČR. Proč?

Projekt stál hodně prostředků a úsilí. Proč naše armáda nekupuje letoun přednostně?

Markvart: Vztah AČR k projektu L-39 NG je od samého počátku velmi zvláštní. Vyplývá to mimo jiné i ze způsobu organizace leteckého výcviku u nás, který pro AČR již mnoho let zajišťuje státní podnik LOM PRAHA, respektive jeho Centrum leteckého výcviku v Pardubicích. To mělo být také prvním zákazníkem Aera, se základní objednávkou čtyř letounů výcvikové verze. Celý proces podpisu smlouvy však ustrnul, neboť nákup musí nejprve vzít na vědomí Vláda ČR. Ta ze zcela nepochopitelných důvodů projednání tohoto nákupu stále odkládá, přestože je již dnes velmi pravděpodobné, že to bude znamenat narušení leteckého výcviku jejích vlastních vojenských pilotů. Jednoduše nebude na čem létat, protože L-39 NG nebudou vyrobeny a dodány Centru leteckého výcviku včas. Dnes už je jasné, že před domácím uživatelem budou mít přednost zákazníci s podepsanými kontrakty, zejména Vietnam a Maďarsko.

Vladimír Franta L-39 má i podobu ultralightu, který je vyvíjen na ČVUT v Praze. L-39 NG z AeroVodochody má menšího bratříčka....

L-39 NG ve 12 kusech plánuje nakoupit Vietnam. Navazujeme na tradici dodávek do regionu ze 70. a 80. let. 12 kusů … málo nebo dost pro Aero?

Nákup letounů Vietnamskými vzdušnými silami je významným signálem, a to nejenom pro asijský trh. Je známkou toho, že i přes změněné politické vztahy mezi oběma zeměmi má české zboží ve Vietnamu stále dobrý zvuk a naše letecká technika je i pro náročné zákazníky stále atraktivní. Tradice a zejména dobré vztahy některých českých politiků vůči této zemi jistě sehrály svojí roli, ale podstatnou roli hraje to, že letoun cílí na segment trhu, který není dostatečně nasycen. V případě Vietnamu je varianta nákupu čínských strojů politicky a bezpečnostně neprůchodná, proto je obrátil naším směrem a zvolil sice dražší, ale nepoměrně kvalitnější produkt. 12 kusů je poměrně běžný úvodní počet letounů zakupovaných v první sérii většími zákazníky. Pro Aero je zpočátku lepší vyrábět více strojů ve stejné modifikaci.

Aero Vodochody prý souvisí s Maďarskem. Je to vůbec ještě česká firma? Jak to bylo s účastí firmy Boeing?

Jistě, nadcházejícím vlastníkem většinového podílu v Aeru Vodochody je vojensko-průmyslová skupina maďarského podnikatele Andráse Tombora. Ten buduje již dlouhá léta novou průmyslovou základnu Maďarska a možnost nákupu podílu ve významném výrobci letecké techniky, pro něj jistě je velmi lukrativní akvizicí a možností, jak rozšířit svoje portfolio. Maďarsko má být také společně s Vietnamem prvním zákazníkem, který nové stroje z Aera Vodochody dostane. I počet maďarské série bude 12 kusů. Jeho účast ve společnosti nelze s působením společnosti Boeing v Aeru Vodochody v letech 1998-2004 vůbec porovnávat. Úřednický kabinet Josefa Tošovského tehdy velmi lehkomyslně umožnil prodej části podílu účelově vytvořenému subjektu, který ihned po vytunelování projektu L-159, jež stálo českého daňového poplatníka desítky miliard, ukončil veškeré svoje aktivity a naivní sny českých atlantistů o spolupráci s americkým gigantem se rozplynuly jako dým. Ostatně podobný osud potkal i další české „rodinné stříbro“. Nechybělo mnoho a společnosti jako ERA Pardubice, Tatra Kopřivnice či LET Kunovice péči svých amerických „strategických partnerů“ nepřežily. Naštěstí se je nakonec podařilo zachránit právě díky českým podnikatelům a finančníkům. Ostatně, kdyby nebylo Penty, nebylo by nyní zřejmě ani Aera Vodochody.

Vietnam má koupit veškeré zázemí k letounu. Proslýchá se ale, že Vietnam koketoval s konkurenčním Jak-130.

Paralelní akvizice ruských letounů Jak-130 a českých L-39 NG Vietnamem se vůbec nevylučuje. Právě naopak – ruský výkonný dvoumotorový stroj s pokročilou avionikou bude plnit spíše role bojové a v pokročilém i zbraňovém výcviku. Pro mladého pilota je však tento letoun příliš složitý a náročný. L-39 NG představuje ideální letoun, na kterém se mladý pilot seznamuje s technikou pilotáže proudových strojů, Jak-130 potom ideální přechodový stroj pro pozdější působení pilotů na ruských víceúčelových strojích Suchoj Su-27 a Su-30. Obě akvizice tedy budou probíhat paralelně a současně s dodávkou letounů bude též probíhat i dodávka pozemního vybavení k obsluze a údržbě letounů, náhradních dílů, výcviku leteckého i pozemního personálu a dalších bodů nezbytných k zabezpečení provozu nové techniky.

Vladimír Franta L-39 Albatros je předchůdcem L-39 NG (Nová Generace); L+K '87

Nezaspal náš export? Většinou se taková technika vyvíjí s ohledem na budoucího zákazníka. Zachrání nás export do Senegalu?

Hluché desetiletí, které nastalo v Aeru v období jednostranné orientace společnosti na letoun L-159 (a které se víceméně krylo i s působením Boeingu v Aeru) skutečně znamenalo nejenom zpoždění vývoje cvičného proudového letounu nové generace, ale zejména ústup z trhů a ztrátu pozic u mnoha zákazníků. Na naše místo se vrhli opravci z Ukrajiny, Gruzie, Rumunska i Spojených států a zaplavili trh nekvalitními opravárenskými zásahy, které prováděli bez oprávnění výrobce a často v rozporu s opravárenskou dokumentací. S tím potom jako obchodník nic nenaděláte, prostě nemáte zákazníkovi co nabídnout. Díky partě nadšených lidí v Aeru a v Pentě začal ve druhém desetiletí tohoto století pomalu vznikat projekt nového letounu, do kterého Penta a Omnipol investovaly na české poměry velké prostředky. Velmi důležitý byl však zejména návrat Aera k jeho tradičním zákazníkům, k opravám a modernizacím jimi stále ještě provozovaných letounů L-39 v jeho verzích C, ZO a ZA. Krátce jenom k Vaší poznámce o Senegalu. Jedná se o zcela nového zákazníka, který předtím žádnou naší leteckou techniku neprovozoval. Na takových zákaznících obchodní strategii nepostavíte. Rozhodující jsou pro Vás reference vlastních vzdušných sil, které v našem případě nyní nahrazují vzdušné síly většinového vlastníka, tedy ty maďarské a tradiční zákazníci, kteří navazují na pozitivní zkušenosti z provozu předchozích typů.

Bude mít L-39 NG nějaké typové modifikace? Nebo to již je maximální využití potenciálu, vloženého kdysi do L-39 Albatros?

Nová „devětatřicítka“ navazuje sice na předchozí typ v celkové filosofii svého draku (tedy trupu a křídel), ale musí vycházet ze současných požadavků na moderní proudový letoun, tedy zejména na avionické vybavení, které má pilotům připomínat kokpity moderních bojových strojů – velkoplošné multifunkční displeje a digitálními přístroji, průhledový displej se základními letovými a bojovými údaji v zorném poli pilota, dále digitálně řízený motor, který pilotovi neumožní nebezpečné změny režimu, které by mohly způsobit jeho vysazení nebo činnost v kritických hodnotách, moderní vystřelovací sedačky atd. V tomto smyslu pomohl Aeru projekt L-159, na kterém se společnost učila integrovat do svých letounů zástavby moderního západního avionického a dalšího vybavení. V tuto chvíli víme, že se budou vyrábět dvě základní řady letounu – varianta výcviková a varianta cvičně-bojová. Hodně však bude záviset na konkrétních požadavcích jednotlivých uživatelů, kteří budou ovlivňovat především vybavení kokpitu tak, aby co nejvíce připomínal prostředí v jejich hlavních bojových letounech tak, aby se mladí piloti na výkonných bojových strojích rychleji zorientovali a zacvičili.

Vladimír Franta Legenda cvičných letounů typu L má tradici spadající do dalekých let šedesátých. L-39 NG pokračuje linii L-29 i L-39... L+K '73. Hlavní inovace jsou v oblasti materiálů a avioniky.

Na odlehčenou. L-39 NG je krásné letadlo. Je to ten případ, kdy „krása fandí funkci“?

Každý letoun je nepochybně i uměleckým a designérským dílem. Hlavním limitujícím faktorem jsou potom rozměry a umístění motoru, případně motorů v trupu letounu. V tomto smyslu je naše „engéčko“ jistě důstojným pokračovatelem svých předchůdců. Můžu se přiznat, že při slavnostním roll-outu v říjnu 2018 jsem měl v očích slzy a podobně na tom byli i ostřílení piloti, kteří nalétali stovky a tisíce hodin na jeho předchůdcích. Zkrátka krása je potřebná a důležitá pro celkový dojem, i když víte, že ty opravdu podstatné věci jsou uvnitř stroje a v hlavě i umění jeho pilota.

Díky za skvělý rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.