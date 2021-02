Matovič klame voličov. Len na ňom záleží, či Slovensko bude mať dostatok vakcín. Názor

Ukazuje sa, že aj vďaka novým a novým mutáciám koronavírusu je jedinou reálnou cestou z tejto pandémie masívne očkovanie. To je na Slovensku zúfalo nedostatočné. Pod jeho pomalé tempo sa podpisuje nielen chronická nekompetentnosť aktuálnej vlády, ale aj neplnenie dodávok vakcín, ktoré zakontrahovala Európska únia pre svoje členské krajiny. Zatiaľ sa na Slovensku očkuje len vakcínou od firiem Pfizer-BioNTech a v poslednom čase, zatiaľ len učiteľov prvého stupňa, vakcínou od firmy AstraZeneca.

Je jasné, že v takejto kritickej situácii môžu byť považované za legitímne všetky prostriedky, ktoré akýmkoľvek spôsobom umožnia zvýšiť podiel zaočkovaného obyvateľstva. No a ako sme sa dozvedeli od premiéra Igora Matoviča, Slovensko malo šancu nakúpiť 180-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Treba zdôrazniť, že táto vakcína má uznanie rešpektovaných expertov z oblasti. Dizajn vakcíny je veľmi rozumne navrhnutý, jeho účinnosť, teda ochrana organizmu pred nákazou prevyšuje deväťdesiat percent, žiadne závažnejšie vedľajšie účinky zaznamenané neboli. O účinnosti vakcíny informoval prestížny a veľmi renomovaný vedecký časopis Lancet. Jedna z členských krajín Európskej únie Maďarsko, Sputnikom V už očkuje. Okrem Maďarska touto vakcínou očkuje aj Srbsko a Čierna hora. Inak povedané, ak by bola politika o racionálnych rozhodnutiach, o použití ruskej vakcíny Sputnik V by nemohla byť žiadna diskusia. Bohužiaľ, malosť či prízemnosť slovenských politikov, respektíve ich snaha za každých okolností politikárčiť, bez ohľadu na záujmy svojich občanov, nemá hraníc.

Treba však zdôrazniť, že nečistá hra voči občanom sa tu hrá z viacerých strán. Prvú partiu s ruskou vakcínou Sputnik V rozohral sám premiér Igor Matovič. Uvedomujúc si, že fatálne zlyháva na všetkých frontoch, pokúsil sa zlepšiť si svoje veľmi pošramotené meno insitnou anketou, v ktorej sa pýtal občanov, čo si myslia o objednaní ruskej vakcíny. Cieľ bol jasný: zabrzdiť raketový pád svojich preferencií a zaloviť vo vodách opozičných strán, ktoré na rozdiel od koalície zväčša nie sú rusofóbne.

Táto iniciatíva však už od začiatku bola len veľmi falošnou hrou. Následne totiž zasadala vláda, ktorá mala tento nákup schváliť, no a tu vznikol očakávaný problém. Ukazuje sa, že Veronika Remišová svoju politickú genetiku nezaprie. Pravá ruka Andreja Kisku, ktorého najväčším snom bolo dotiahnuť základne NATO na územie Slovenska či priamo do Popradu, nesklamala. Samozrejme, odmietnutie ruskej vakcíny takto priamočiaro a hrubozrnne sa aj s ohľadom na pandemickú situáciu nehodí, preto treba prísť s nejakou prijateľnou legendou. No a tou sa stala skutočnosť, že ruská vakcína Sputnik V dodnes nie je zaregistrovaná v Európskej liekovej agentúre. Protiargumenty, že registráciu môže vykonať aj náš Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), prípadne ňou možno vakcinovať dobrovoľníkov v akomsi testovacom režime, boli nedostatočné. Všetky boli zhodené zo stola, keďže argumenty sú nič a ideologická predpojatosť všetko. Vrcholom, ktorý prerazil všetky dná v súvislosti so Sputnikom V, bolo vyjadrenie Veroniky Remišovej, že ak by sme pripustili očkovanie ruskou vakcínou, znamenalo by to, že robíme pokusy na ľuďoch. Pri tomto výroku už naozaj vypadla z roly a ukázala, o čo jej naozaj ide.

Vráťme sa však k megafarizejstvu premiéra Igora Matoviča. Včera počas rokovania vlády zohral „majstrovskú“ hereckú etudu. Pre tlačovku prerušil rokovanie vlády, no a pri dokonale zahranom sklamaní a pobúrení oznámil, že Slovensko ruskú vakcínu nekúpi, lebo tento nákup vetovala najmenšia a najslabšia koaličná strana ZA ĽUDÍ. Pre menej kritických ľudí krásne zohraté divadielko: Igor Matovič je ten dobrý, čo sa bije za ľudí a podlí rusofóbni partneri jeho bohumilé úsilie stopnú. Aká je však realita? Tak predovšetkým, žiadne právo veta nikde v koaličnej zmluve nie je. Iste, nákup vakcín nebol v programovom vyhlásení vlády, takže v takomto prípade rozhoduje väčšina. A tú, ako vieme, premiér Igor Matovič má a dokonca ju má pohodlnú v pomere štrnásť hlasov za, dva hlasy proti. O čo teda ide? Zase len o klamstvo voličom.

Ľudia nemusia mať nijako zvlášť dobrú pamäť, aby si spomenuli na tu známu tlačovku ZA ĽUDÍ, ktorú mali v sobotu na Námestí slobody v Bratislave asi pred tromi týždňami, keď sa po približne týždni útrpných a k ničomu nevedúcich rokovaní, vláda nedokázala dohodnúť na celoplošnom testovaní, rozumej skríningu. Ako vieme, na tejto tlačovke vyjadrili svoj zásadný postoj v tom zmysle, že s ďalším kolom celoplošného testovania, aj vďaka tomu, že načúvajú hlasu odborníkov, nesúhlasia. No a potom v nedeľu zasadla mimoriadne vláda, členov vlády za stranu ZA ĽUDÍ prehlasovali a celoplošné testovanie pod krycím názvom skríning bolo na svete.

Každému súdnemu človeku je jasné, že nákup ruských vakcín Sputnik V je rádovo slabšou témou ako celonárodná, a navyše aj zbytočná a škodlivá mobilizácia ľudí a už aj tak vyčerpaného zdravotníckeho personálu v súvislosti so skríningom. Vtedy Igor Matovič svojho koaličného partnera s ľahkým srdcom prehlasoval, a dnes to nejde? Prečo asi? Pretože zámerom premiéra Igora Matoviča nikdy nebol naozajstný záujem kúpiť vakcínu. Išlo mu len o to, aby sa zahral na dobrého. Teda na človeka, ktorému ide o blaho ľudí, ktorý nehľadí na žiadne ideologické podtexty, a dokonca je ochotný ísť aj proti línii svojich jastrabov v koalícii. Táto póza je však v skutočnosti až neskutočne trápny politický gýč. Podobný hádam len etude, kedy „precitol“ a tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu sa z neho stal najväčší kritik NATO, aby vzápätí inštaloval najtvrdšieho NATO-jastraba Jaroslava Naďa ako dvojku v strane OĽANO.

Dnes robí niečo veľmi podobné. S neskutočným cynizmom klame občanov, vydávajúc sa za pragmatického a ideológiou nedotknutého politika. A bonusom je ukázanie na ten správny objekt - Veroniku Remišovú, ktorá jeho bohumilé zámery zhatila. Jeho zámer je tak nad slnko jasný: zastaviť voľný pád preferencií OĽANO (), z ktorého v ostatnom čase začala profitovať aj strana ZA ĽUDÍ. Prvýkrát od volieb totiž získala v dvoch prieskumoch za sebou preferencie tesne nad päť percent, pričom analytici to zdôvodnili aj tým, že časť voličov k nim prešlo z OĽANO. Nekritické a režimistické médiá tak vykresľujú kauzu podľa scenára, ktorý napísal Igor Matovič: on chce katastrofálnu situáciu riešiť, ale časť koalície, trpiaca ťažkými politickými predsudkami, mu to neumožňuje.

Realita je, samozrejme, úplne iná. Igor Matovič znova rozohráva podlú a cynickú hru, v ktorej s obrovskou radosťou masívne klame voličov. Všetky karty má totiž v rukách a len na ňom záleží, či Slovensko bude, alebo nebude mať dostatok vakcín. Ale prečo to znova politicky nevyužiť a znova neoklamať občanov vo svoj prospech, predovšetkým, ak absolútna väčšina médií interpretuje tento pseudokonflikt podľa jeho zámerov?!

