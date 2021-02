„Tohle je jiná válka.“ Co se stalo v Sýrii

Nejvíc se to projevuje v provinciích Homs a Dair az-Zaur. Ruské letectvo poskytuje syrské armádě přímou podporu, aby tuto hrozbu neutralizovalo, avšak mluvit o úplném vítězství nad terorismem na Blízkém Východě se zatím nedá.

Pod americkým „deštníkem“

Příslušníci IS (teroristická organizace zakázaná v RF) již nezůstali ve velkých městech, kde by si mohli odpočinout, zotavit se a vykonat přeskupení. Bývalou metropoli pseudochalifátu Rakku dobyla syrská armáda již v říjnu 2019. Od té doby zmírnil Islámský stát své aktivity, kdežto Damašek soustředil úsilí spolu s velením ruských vojsk na provincii Idlib, v které ještě působí oddíly kontrolované hlavně Tureckem. Mělo se za to, že IS prohrála válku v Sýrii a zaměřila se na africké země. Jak ale vysvitlo, nebylo to docela tak. Teroristé se aktivizovali v nezalidněných oblastech na jihu Sýrie.

„Jedna z pravděpodobných příčin, proč se ozbrojencům daří tajně se pohybovat v nezalidněném terénu, je možnost se ukrýt v zóně At-Tanf, kterou kontroluje mezinárodní koalice v čele s USA a teroristické jednotky z bývalé Svobodné syrské armády,“ sdělili novinářům zástupci ruské armády.

At-Tanf je americká vojenská základna v provincii Homs nacházející se na severozápadě od stejnojmenného hraničního přechodu. Americké tajné služby ji zřídily na jaře 2017 pro trénink příslušníků takzvané umírněné opozice. Stále se tam nachází asi 600 vojenských instruktorů z USA, Velké Británie a Jordánska, jež trénují vojáky v bojové střelbě, taktice, diverzní činnosti.

Oblast kolem základny kontrolují americké bezpilotní stroje, existuje složitý systém protivzdušné obrany. Před pozemními útoky chrání objekt těžká technika, včetně raketových dělostřeleckých systémů HIMARS. Není divu, že se bojovníci z IS cítí v blízkosti At-Tanfu v bezpečí, protože Syrská arabská armáda tu neriskuje podnikat bojové operace, poněvadž se obává přímého střetu s americkými vojáky.

Kontrola nad ropou

Soudě podle informací ruského ministerstva obrany pokračují západní partneři ve své hře v Sýrii. Ruský velvyslanec v této zemi Alexandr Jefimov řekl, že „americká okupace nejen brání Damašku v těžbě jeho přírodních zdrojů, ale brání také navracení suverenity legitimní vlády na celém syrském území, zejména proto, že nadržuje separatistům“.

„Myslím, že je zatím předčasné mluvit o plánech americké vlády vůči Sýrii. Jiná věc je, že nemáme v zásadě očekávat změny v kursu USA v syrských záležitostech. Nátlak na Damašek bude zřejmě pokračovat a americká armáda na syrském území je jedním z hlavních nástrojů Washingtonu, o čemž nejednou mluvili samotní Američané,“ řekl Jefimov.

Bývalý prezident USA Donald Trump nejednou přímo prohlásil, že cílem amerického vojenského zásahu v Sýrii není boj se světovým terorismem, ale ropná ložiska. Největší z nich se nacházejí na území kontrolovaném arabsko-kurdskou aliancí Syrské demokratické síly, kterou podporuje Washington.

Úspěšný útok

Ruští vojáci adekvátně reagují na aktivity ozbrojenců na jihu Sýrie, přičemž zvláštní pozornost věnují odhalení a likvidaci infrastruktur používaných za účelem partyzánské války a teroristických útoků.

„V nezalidněném terénu na východě provincie Homs byla objevena velká skrýš, kterou bojovníci ISIS (teroristická fronta zakázaná v RF) používali pro teroristickou činnost v provincii Homs a Dair az-Zaur. V průběhu operace byli zabiti čtyři teroristi v dvou dodávkách s velkorážními kulomety, kteří zřejmě hlídkovali terén,“ praví se v zprávě ministerstva obrany.

Podle informací MO bylo ve skrýši schováno 36 samopalů a ručních kulometů, sedm velkorážních kulometů, těžký granátomet s 28 granáty, protitankový raketový systém, 87 min a granátů, asi 40 kg výbušnin a přes 22 tisíc kusů munice vyrobené i v zemích NATO. Teroristé také schovali asi 45 kg léků, část z nich také pochází ze zahraničí, a rovněž téměř půl tuny potravin.

Další provokace

Syrští a ruští vojáci pravidelně objevují arzenály a sklady teroristů v různých syrských provinciích, zvlášť tam, kde dlouho pobývali teroristé. Pomáhají jim místní obyvatelé. V prosinci bylo například v provincii Daraa nalezeno deset skrýší se zbraněmi a municí, a v Idlibu podzemní štáb teroristů s výbušninami. Skrýše byly zlikvidovány.

Teroristé chystají další provokace proti Damašku. Velvyslanec sdělil, že Rusko disponuje informacemi o plánovaných teroristických útocích s použitím otravných chemických látek. Podle jeho slov se v provincii Idlib objevili příslušníci organizace Bílé přilby, jež byli dříve obviněni z inscenace použití chemických látek proti civilistům ze strany oficiálního Damašku.

„Varujeme všechny, kdo stojí za těmito provokacemi s chemickými zbraněmi, za přípravou těchto barbarských útoků, že inscenace nepomohou, že všichni jejich účastníci budou odhaleni, postaveni před soud a potrestáni. Ale jde o to, že tyto pokusy jsou strašné ještě proto, že mohou uvrhnout zemi do dalšího kola konfrontace v případě, že Západ podnikne trestní operace proti Damašku,“ zdůraznil velvyslanec.

Připomeneme, že USA se odmítly účast schůzky „formátu Astany“ v Soči. Podle mínění ruské strany se Američané dnes věnují domácím záležitostem a zatím neurčili kurs vůči Sýrii.

