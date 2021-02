Poklady pohlcené mořem. Senzační objevy podmořských archeologů

V poslední době ledové se v důsledku poklesu hladiny moře rozloha Austrálie zvětšila o třetinu. Naši předkové šli za ustupujícím pobřežní linií, vytvářeli kresby v jeskyních a zanechali po sobě mnoho pracovních nástrojů. V souvislosti s táním ledovců to vše zaplavila voda. Teprve v loňském roce byly na dně poprvé objeveny stopy pravěkých lidí.

Zatopené staré poklady z doby kamenné

„O potopených krajinách, jejich obyvatelích a roli ve vývoji lidstva se ví velmi málo,“ píší australští vědci v článku s výsledky podvodní archeologické expedice u severozápadního pobřeží kontinentu.

Odhaduje se, že na vrcholu posledního zalednění byla hladina moře o 130 metrů nižší než ta současná. Podstatnou část kontinentálního šelfu proto tvořila souš. Potom začalo oteplování a asi před sedmi tisíci lety získaly kontinenty a oceány nám známé obrysy. Kdysi obrovské rozlohy země byly zaplaveny. Hloubka je velmi značná a dříve nebylo možné ji důkladně prozkoumat.

Australané se jako první snažili prozkoumat sídla pravěkých lidí pod vodou. Vybrali si souostroví Dampier, na němž se nachází národní park, kde jsou mimo jiné chráněné artefakty prehistorické kultury a skalní malby.

Od roku 2017 do roku 2019 tam bylo vysláno šest expedic. Nejprve byla vodní plocha prozkoumána lidary a drony ze vzduchu, z lodi byla provedena batymetrie, byly vytvořeny topografické mapy dna a byly vybrány dva perspektivní úseky - u mysu Brugier a v úžině Létající pěny. Na prvním místě v hloubce 2,4 metru našli potápěči 269 kamenných artefaktů, na druhém pouze jeden. Mezi nimi jsou připravované pazourky, odštěpky, včetně zaostřených, dva kameny podobné brusným. Pro srovnání: na nejbližších březích bylo sebráno 455 předmětů. Všechny, pod vodou i na souši, z místní vulkanické horniny, mají mnoho společného.

Vědci nemohou přímo datovat nálezy, ale podle nepřímých znaků jsou staré minimálně sedm tisíc let. Toto je první objev stop lidí z doby kamenné na mořském šelfu.

Na křižovatce námořních cest

Syrské pobřeží je centrem mezinárodního obchodu již pět tisíc let. O námořnících z ostrova Arwad se píše v Bibli. Systematické archeologické práce však nebyly provedeny kvůli složité politické a ekonomické situaci v regionu. Několik pokusů v 60. a 80. letech okamžitě přineslo senzační objevy - ve vodě byly nalezeny vraky lodí.

V letech 2019 a 2020 pracovala rusko-syrská podvodní expedice poblíž ostrova Arwad a města Tartus.

Odborníci zkoumali vodní plochy pomocí geofyzikálních metod, vytvořili mapy a vybrali oblasti, kde se nejpravděpodobněji potopily městské struktury a lodě. U pobřeží Tartusu našli potápěči a podvodní drony ruiny námořní pevnosti z 1. století n. l.

Podle slov člena expedice Dmitrije Tatarkova ze Sevastopolské státní univerzity byly nalezeny zbytky vodních konstrukcí, majáku a čtyř mramorových sloupů, mola, vlnolamů a nábřeží. Vědci vytáhli z vody střepy řeckých amfor, fénických hrnců, egyptských váz a různých předmětů pro domácnost, vyrobených z římského kamene. Keramika pomůže přesně datovat nálezy.

Uvádějí, že o tomto přístavu z římské doby se dříve nevědělo. Nález umožní přehodnocení starodávných námořních obchodních cest v hlavních oblastech Středomoří.

Jo-ho-ho a láhev rumu

Samuel Bellamy vstoupil do britského královského námořnictva již v době svého dospívání. V 26 letech odplul do Nového světa hledat poklady a brzy se stal kapitánem pirátské lodi. Měl na svém kontě 53 zajatých lodí, včetně anglické fregaty Ouidah, která přepravovala otroky a poklady nedozírné hodnoty. Získal ji počátkem roku 1717 a jen o dva měsíce později se na ní poblíž Cape Cod dostal do bouře a zahynul.

Bellamy, přezdívaný Černý Sam, byl nejslavnějším anglickým pirátem. A nehledě na svůj věk byl považován za nejbohatšího. O jeho milosrdenství se vyprávěly legendy. V tomto vraku zahynula téměř celá posádka - 146 lidí. Dva lidé se zachránili. 130 těl bylo vyplaveno na břeh. Osud ostatních je dodnes neznámý.

V roce 1982 byla u pobřeží Massachusetts nalezena kostra Ouidah - jedná se o první pirátskou loď v historii, kterou se podařilo identifikovat. V roce 2018 byly ze dna vyzvednuty pozůstatky muže, vedle něhož ležela Bellamyho pistole. Jeden z přímých potomků poskytl DNA pro srovnání, ale příbuzenský vztah nebyl potvrzen.

A nyní došlo k další senzaci – v těchto dnech v blízkosti potopené lodi objevili archeologové z Muzea pirátů Ouidah šest velkých kamenných konkrecí s artefakty. Podle zpráv místních médií rentgen ukázal, že uvnitř jsou kostry. Dalším krokem je analýza nálezů a DNA. Vědci doufají, že vysvětlí osud zmizelých členů posádky a samotného Černého Sama.

