„Bude rychlejší než Armata.“ Jaký nový tank vyvíjejí v Rusku

Přijdou vhod v Sýrii

Podle slov Krasovického se projektování unifikované kolové platformy Bumerang blíží ke konci – státní zkoušky obrněného transportéru K-16 vyvinutého na jejím základě se plánují do konce tohoto roku. Jak tvrdí inženýři, v konstrukci byly využity nejnovější výdobytky vědy a techniky. Dále se plánují zkoušky nadějného BVP K-17, techniky speciálního určení a dalších prototypů. Generální ředitel Vojensko-průmyslové společnosti zdůraznil, že rychlé vytvoření kolového tanku na základě platformy Bumerang nebude pro průmysl problémem.

I když se podobná technika vyvíjela v Sovětském svazu, v ruské armádě kolové tanky – takto se neoficiálně říká druhu obrněných vozidel vybavených mohutným kanónem v plně otočné věži – zatím ještě nebyly. I když jsou tyto stroje méně chráněné než pásové, jsou podstatně rychlejší, obratnější a mají větší dojezd.

„Kolové tanky jsou populární v zemích, kde je pro ně vhodná půda,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik vojenský odborník Alexej Leonkov. „Například v Africe. Proto mj. v JAR dávají přednost právě kolovým tankům. Jejich hlavními přednostmi jsou rychlost a počet ujetých kilometrů mezi dvěma opravami. Jestliže základní bojový tank se porouchá třeba za deset tisíc kilometrů, obrněné vozidlo s kanónem ujede sto tisíc.“

Podle slov odborníka by podobné tanky přišly ruské armádě vhod ve středoasijském směru, kde je dost malá propustná výkonnost železnic: kolová obrněná vozidla se dají mnohem snadněji přesunout po silnicích. Kromě toho by taková technika pomohla při hlídkování, třeba v Sýrii. V současné době tam jezdí vojenská policie v obrněných vozidlech Tygr a BTR-82A.

Leonkov zdůraznil, že perspektivní tank může stejně jako i obrněný transportér překonávat vodní překážky a střílet za jízdy a za plavby. Díky mohutné výzbroji se dá používat jak při útocích, tak i ve vševojskových operacích – na křídlech, v rozvědce, na hlídce a v bojovém zajištění.

Velká ráže

Dost důležité je také menší působení kolové techniky na silniční těleso. Není tajemstvím, že ocelové tankové články ničí i ten nejpevnější asfalt. Právě proto se těžká obrněná technika přepravuje raději speciálními transportéry. Nakládání a vykládání zabírá dost času a kolový tank je připraven zapojit se do boje hned z pochodu, bez speciální přípravy.

Jako o hlavní zbrani perspektivního tanku se uvažuje o bojové sekci se 125milimetrovým kanónem, jaký má samohybné dělo Sprut-SD vyvinuté speciálně pro Vzdušná výsadková vojska. Kanón s hladkým vývrtem hlavně 2A75 na stabilizovaném systému s nabíjecím automatem a zásobou 40 nábojů je stejný jako kanóny 2A46M tanků T-72 a T-90. Samohybné dělo střílí všemi typy munice patřičné ráže a také protitankovými řízenými střelami. Pomocnou zbraní bojové sekce je spřažený kulomet PKT ráže 7,62 milimetru.

S podobnou výzbrojí se může Bumerang stát nejmohutnějším kolovým tankem na světě. Drtivá většina bojové techniky této třídy v západních a východních zemích má kanóny ráže pod 105 milimetrů. Kolové tanky má ve výzbroji několik členských zemí NATO a některé asijské země. Jde o americké M1128 MGS na platformě Stryker, francouzské AMX.10RC, japonské MCV a italské Centauro. Ministerstvo obrany RF jednalo na začátku let 2010 s Římem o nákupu partie strojů Centauro pro pozemní vojska. Několik kusů bylo dokonce přivezeno do Ruska na zkoušky, tím to ale skončilo: italské kolové tanky neodpovídaly ruským požadavkům spolehlivosti bojové techniky.

Proti tankům a dronům

Perspektivní kolovou platformu Bumerang ukázali poprvé na přehlídce vítězství v roce 2015. Technika na tomto základě je znatelně větší a výkonnější než sovětské a ruské obrněné transportéry BTR.

Motor JAMZ-780 o výkonu 750 koňských sil může na silnici jet rychlostí až na 100 kilometrů za hodinu. Motorová sekce je v přední části, což umožňuje nastupování a vystupování výsadkářů ze zadní části. Stroje Bumerang mají vícevrstvé pancéřování obsahující keramiku, a to je mnohem spolehlivější než homogenní ochrana.

Za nejvýkonnější stroj Bumerang je zatím považováno kolové BVP K-17 s univerzálním bojovým modulem Bumerang-BM řízeným na dálku. Ve výzbroji má 30milimetrový automatický kanón 2A42 se selektivním nabíjením a zásobou až 500 nábojů, proti tankům dvě spřažené odpalovací rampy protitankového raketového komplexu Kornet.

Existuje také trochu vážnější varianta. Jedním z možných bojových modulů pro K-17 je AU220M Bajkal s 57milimetrovým kanónem o rychlosti střelby 120 výstřelů za minutu. Má se za to, že síla jeho granátů stačí pro boj se všemi moderními BVP západní školy. Ráže 57 milimetrů umožňuje kromě toho efektivně ničit bezpilotní letouny, včetně malých na vzdálenost až 12 kilometrů.

