Z koronaviru upletli nový ostnatý drát na hranici. EU zbytečně mudruje. Názor

Dnes by se to mělo rozštípnout. Nebo bychom se měli dozvědět něco bližšího. Chystá se summit Evropské unie, na kterém by se taky mělo jednat o zavedení očkovacích pasů neboli jednotných dokladů, které by umožnily lidem očkovaným proti covidu-19 opět volně cestovat.

Nápad na zřízení koronapasů aktivně podporuje Řecko, Dánsko, Polsko, Švédsko nebo třeba unii předsedající Portugalsko. Proti se staví vůdčí státy EU Německo a Francie. Prý by to odporovalo hlavní myšlence volného pohybu v rámci schengenského prostoru a rovněž by postavily na hlavu sliby evropských vlád, že očkování bude nepovinné. A to paní Merkelová nechce riskovat.

Jenže, než se dá do pohybu bruselský obr na hliněných nohou, tak soukromá organizace bude mít vyřešeno. Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA) oznámila, že během března plánuje spustit takzvaný „očkovací covid pas“, který bude sloužit jako průkaz ověřující, že cestující buďto podstoupil očkování proti covidu-19, nebo má potvrzení o negativním testu na koronavirus.

Aplikaci už od prosince loňského roku testuje letecká společnost Singapore Airlines a teď se k ní přidávají i další velké aerolinky, jako je Etihad, Emirates, Qatar Airways nebo Air New Zealand. IATA nyní navíc projednává spolupráci i s většinou leteckých společností v asijsko-pacifickém regionu.

Asi vám drazí čtenáři vrtá hlavou, jak se k celé věci staví Česká republika. Naše vláda si s očkováním neví moc rady, má to celé pomotané, ale koronapasy s chutí podporuje.

„Inspiraci můžeme hledat v Izraeli, který takový pas zavedl. Chceme občanům urychlit návrat k normálnímu životu, na který byli zvyklí," řekl serveru E15.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček. Současně ale přiznal, že nemá tušení, kdy by takové dokumenty mohly být schváleny. „Experti si musejí teprve ověřit některé informace, postupy a následně je převést do bezpečných databází,“ uvedl Petříček.

Takže se hezky můžeme připravit na to, že svoboda cestování může v brzké době záviset na injekční stříkačce s průzračnou tekutinou označovanou za vakcínu. A ono to je vlastně logické. Spoléhá na ní česká vláda, protože neví, jak z nastalé situace ven, a to samé platí o Evropské unii, která během koronavirové krize těžce selhala.

O koronapasu Sputnik hovořil s poslanci.

„Vzhledem k tomu, že vakcína je neprověřená, nevíme nic o její účinnosti ani vedlejších účincích, podmiňovat cestování vakcinací na covid-19 mi v tomto případě přijde nesmyslné. Je zajímavé, že EU nevadí, že sem lezou migranti z Afriky, kteří nemají ani povinné základní očkování a roznáší zde infekční nemoci a lidé budou podmiňováni k cestování vakcinačním pasem,“ říká poslankyně za SPD a členka sněmovního výboru pro zdravotnictví Karla Maříková.

Měla by se Česká republika připojit k této iniciativě mezinárodního očkovacího průkazu, takzvaného koronapasu?

„Jak jsme vysvětlila mezinárodní očkovací průkaz dávno funguje, ale je důležité rozdělit, zda půjde o covid pas, který má prokazovat, zda je dotyčný očkován či negativně testován na covid-19. Pokud budu cestovat třeba do Afriky, kde bude vyžadováno očkování proti nějaké tropické nemoci, nevidím důvod, proč nemít mezinárodní očkovací průkaz. Ale připojovat se k tzv. covid pasu mi přijde totalitní zvlášť, když se očkovaný může stejně nakazit, tak co je to za očkování.

Jde o to rozdělit lidi na dvě kategorie a donutit je k očkování, o které není zájem a vzbuzuje oprávněné obavy," míní paní poslankyně.

Opačný postoj zastává poslanec za KSČM a místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta.

„Domnívám se, že to není úplně špatný nápad! Jen se obávám, aby se tímto, možná dobře myšleným krokem, který by měl teoreticky vést k snadnějšímu a ,příjemnějšímu´překlenutí pandemie, spíše naopak znovu naplno ,neotevřela stavidla šíření viru po Evropě´. Mohlo by velice snadno docházet k falšování, zneužívání či jiným podvodům v souvislosti s používáním těchto pasů, navíc není nikde dáno, že vakcína chrání očkovaného na 100 %.

Odborné výzkumy předpokládají účinnost vakcín jen kolem 70 % a s nárůstem věku se tato účinnost ještě snižuje. Je tedy jasné, že jistou část očkovaných vakcinace neochrání a tím pádem ani osoby pohybující se s nimi v kontaktu. Jsem přesvědčený, že jestli chceme zaváděním pasů současný přísný režim rozvolňovat, musíme být přesvědčeni, že pandemie je již na ústupu a slábne. A to si myslím, nebude otázka již na toto léto! Takže za mne: očkovací pasy ANO, ale až přijde epidemicky vhodnější doba," míní poslanec.

Valenta si myslí, že Česko by se k iniciativě mělo připojit za předpokladu, že budou minimalizovány možnosti zneužívání koronapasů napříč Evropou, a především za situace, kdy pandemie bude již výrazně na ústupu a částečně pod kontrolou.

„Zavádění koronapasů v současné době prudkého vzestupu počtu nakažených by však celou situaci naopak ještě zhoršilo. Současně však také tuším s takovouto formou evropské spolupráce obrovské problémy, nejen ty legislativní a epidemické, ale také například logistické. Každý, kdo alespoň trochu registroval situaci, tedy jak státy Evropské unie doposud (ne)spolupracovaly na formách a opatřeních k potírání covidu asi ví, o čem mluvím! Již od počátku nedokázaly společně táhnout za jeden provaz a vše se řešilo pouze na národních liniích, ať už se jednalo například o zajišťování zdravotnického materiálu či v poslední době i o obstarávání vakcín," říká politik.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.