Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pro tažení na východ, ale nikoliv na obranu území České republiky

Řada vojenských expertů ostře kritizuje ministerstvo za tento výběr. „Česko bude raketová velmoc. Ale jen v tom špatném smyslu,“ tvrdí Jiří Vojáček na serveru iDnes. Autor vyjadřuje názor, že vybraný systém přidělá v budoucnu velké starosti. Svůj názor odůvodňuje tím, že typy protiletadlových raket, které využívá tento systém, nejsou pro AČR vhodné.

Souhlasíte s tímto názorem? S takovou otázkou se Sputnik obrátil na vojenského analytika, specialistu na protivzdušnou obranu, podplukovníka Ivana Kratochvíla:

S tímto názorem opravdu nezbývá nic jiného, než souhlasit. Typová roztříštěnost výzbroje je gól do vlastní branky. Evidentně Generální štáb a Ministerstvo obrany místo dlouhodobé strategie efektivního rozvoje vojsk v závislosti na prioritě úkolů upřednostňuje zájmy těch nátlakových skupin, které mají momentálně navrch. Možnému osobnímu zájmu vrcholných funkcionářů se záměrně vyhýbám. Přeložme si to do srozumitelné řeči. Ústavou České republiky je dán hlavní úkol AČR obrana územní celistvosti a suverenity státu. Všechny další úkoly jsou úkoly s nižší prioritou. Je schopna AČR a zde konkrétně protiletadlové raketové vojsko tento úkol splnit? Bohužel musím jednoznačně říci, že ne.

Izraelský SPYDER je protiletadlový raketový systém krátkého a středního dosahu určený k ničení nízko letících cílů. Svými charakteristikami je určen k obraně pěších a motorizovaných praporů proti vrtulníkům, bitevním letounům v malých výškách a proti řízeným střelám s plochou dráhou letu. V protivzdušné obraně státu ho lze využít jako doplňkový k protiletadlovým raketovým systémům středního a dalekého dosahu, které ale u nás už prakticky třicet let nemáme.

Jednoznačně můžeme říct, že tento systém ideálně může být využit pouze při protivzdušném krytí našich praporů působících mimo naše území v rámci vyšších svazků při působení proti pravděpodobnému protivníkovi, kterým je dnes veřejně deklarována Ruská federace.

A to znova opakuji, jako krytí motorizovaných praporů. Ke krytí tankových a mechanizovaných praporů (ty jsou na pásových podvozcích) je nevhodný, protože podvozky Tatra mají sice výbornou průchodnost terénem, ale v pláních východní Evropy jim při prvním dešti stačit nebudou. Takže jednou větou. Izraelský SPYDER je výborný pro tažení na východ, ale ne pro obranu území ČR. O logistice se již zmiňovat nebudu, ignoraci základních logistických principů dobře charakterizoval Jiří Vojáček.

Je zřejmé, že Ministerstvo obrany ví, o čem mluví vojenští experti při hodnocení izraelských komplexů pro českou armádu. Vzhledem k rozpočtovým schodkům posledních dvou let, které vznikly v důsledku koronavirové krize, se dá čekat, že všechny složky státu, armádu nevyjímaje, budou muset začít šetřit. Položím vám otázku, na kterou autor článku na portálu iDnes neodpovídá: „Proč v této situaci trvá ministerstvo obrany na výběru zbraně, která dále prohloubí typovou roztříštěnost a navýší budoucí náklady?“

Myslím, že rozhodnutí Ministerstva obrany není rozhodnutím odborného orgánu suverénního státu. Toto rozhodnutí je výsledkem tlaků USA přes NATO na naplňování požadavků diktovaných těmito strukturami. Pro NATO je důležité, aby prvosledové útvary při možném tažení na východ měly soudobé vybavení, ovšem s jejich dlouhodobým používáním se nepočítá. Proč to říkám? NATO se připravuje na přijetí nové strategické koncepce do roku 2030. Vedení aliance se netají její protiruskou orientací. To znamená, že podle této nové koncepce se Rusko stává pro NATO nepřítelem číslo jedna. V případě možného konfliktu s Ruskem naši vojáci budou použiti také, myslím jako kanónenfutr. A jestli jejich výzbroj bude česká, nebo izraelská, je z tohoto pohledu jedno. Přitom na tomhle nákupu vydělají ti správní lidé.

Jak se osvědčil sovětský protiletadlový raketový systém středního dosahu 2K12 Kub, který je ve výzbroji české armády? Jaké systémy by podle vašeho názoru měly nahradit tyto zastaralé sovětské systémy? Z hlediska ceny a kvality.

2K12Kub byl jedním ze systémů protivzdušné obrany pozemního vojska, které vytvářely nad našimi vojsky komplexní deštník proti úderům ze vzduchu. Tento systém byl zkonstruován s vysokou zásobou možností modernizace, a přitom jeho charakteristiky nečinily významné ohrožení letectvu US Army, takže jako jediný z komplexů protivzdušné obrany pozemního vojska (Osa, Kub, Krug) a protivzdušné obrany státu (Něva, Volchov, S-300) přežil do dnešních dní. Výrazně modernější a také výrazně vhodnější pro protivzdušnou obranu státu S-300 byl likvidován jako první. To byl osud i pluku Mig-29, který spadal pod PVO státu.

Na otázku čím Kub v české variantě nahradit, musím odpovědět, že ničím. Cokoliv se nakoupí, tak to budou vyhozené peníze. Nejdříve se musí postavit celá strategie obrany státu tak, jak předpokládá ústava, na základě těchto závěrů vyhodnotit místa kritické infrastruktury, tedy závody, města, jaderné elektrárny, místa soustředění vojsk, která se musí bránit za každou cenu a z těchto dat postavit systém PVO. Pak se poohlédnout po výrobci, který bude vyrábět i u nás, na našem území postaví opravárenské a servisní kapacity včetně výroby nebo minimálně kompletace raket, kterých ale musí být dostatek na vedení boje ne ve dnech, ale minimálně v týdnech. Jinak se nám může stát, že i když se budeme bránit, tak stát, odkud pochází výrobce systému, nás označí za agresora, zastaví dodávky a my budeme mít jen hromadu nefunkčního šrotu. Jenže to se bavíme o koncepci obrany suverénního státu, jedno jestli bude nebo nebude součástí nějakého paktu, ale to, bohužel nejsme.

