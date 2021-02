Čeká nás pořádná masáž! Skočí na nás agitka za stejnopohlavní manželství. Názor

V naší republice není palčivější problém než to, že nebylo parlamentem schváleno a prezidentem podepsáno právo na stejnopohlavní manželství. Kvůli koronaviru jsme omezeni ve většině svých práv, především na spokojený a klidný život. Ale co na tom? Propagátoři širších práv LGBT+ komunity mají jiný zájem. A už brzy nás čeká pořádná masáž.

V červenci se v kinech objeví celovečerní dokumentární film Barbory Chalupové o celospolečenské debatě a průběhu schvalování zákona o manželství homosexuálních párů. Takto je film popisován na webu České televize, která je koproducentem filmu. Takže jsme jim i my všichni koncesionáři. Můžeme si gratulovat.

Film má být časosběrnou tragikomedií. „Když mě na jaře roku 2018 na ulici oslovili dobrovolníci iniciativy Jsme fér s peticí, moje automatická odpověď byla: on je nějaký rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím? Tak jako velké množství lidí, kterých se to osobně netýká, jsem vůbec netušila, že registrace prakticky téměř nic neznamená. To byl jeden z důvodů, proč jsem se o toto téma začala zajímat,“ říká o projektu režisérka Barbora Chalupová. Ta se proslavila jako spolurežisérka loňského hitu kin V síti.

„Od začátku jsme počítali s časosběrným dokumentem. To, že se návrh zákona zasekl v prvním čtení, pochopitelně změnilo zamýšlenou podobu filmu. Místo mapování procesu přijímání nebo odmítání zákona film zaznamenal absurdní, nikam nevedoucí debaty ve Sněmovně. Ty jsou ovšem dokonalým zrcadlem současného českého politikaření," dodává Chalupová.

Na internetu už byl zveřejněn trailer filmu. A už koncem února je jasné, co bude v červenci v kinech za dílo. Chalupová využívá metodu režiséra Víta Klusáka - s nímž natočila zmíněný film V síti - a manipulativním způsobem staví LGBT+ aktivity do role bojovníků za spravedlnost a z odpůrců stejnopohlavního manželství hlupáky.

Z ukázky vyplývá, že půjde o agitační film lobbující za schválení zákona o stejnopohlavním manželství. Na to aktivisté mají právo. Jenže proč je film spolufinancován z našich kapes? Proč se Česká televize zabývá propagací tohoto tématu, ke kterému má většina Čechů minimálně lhostejný postoj? Přitom majorita české společnosti bude filmem vykreslena jako zaostalí neandrtálci.

O filmu Zákon lásky Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Snad se mnou budou čtenáři souhlasit, že bude moc fajn, pokud do léta vůbec nějaká kina ekonomicky přežijí a budou moci otevřít. Spíše se ale bojím, abychom tady v tu dobu neměli 24. verzi nouzového stavu s dalším lockdownem. S tou třeskutostí bych to zase tolik nepřeháněla. I když nominaci na Oscara by to s trochou nadsázky dostat mohlo, v případě že tam budou zastoupeny ty správné menšiny. Poslední dobou mám pocit, že pro normálního člověka se tady pořadů už točí minimum. Ubývá kvalitních snímků a přibývá propagandy. Poplatky od koncesionářů se tak nepoužívají pro ně, ale v podstatě proti nim. Pokud toto někdo dělá, měl by si to přinejmenším platit z vlastní kapsy a ne z kapes nás všech," říká politička.

Je vhodné, že se Česká televize, tedy všichni koncesionáři, podílí na vzniku takového filmu, který zákonitě štěpí společnost?

„Podle příslušného zákona je úkolem veřejnoprávní televize, když už ji tedy musíme mít a platit si ji, poskytovat vyvážené objektivní informace, vytvářet programy a pořady pro všechny skupiny obyvatel tak, aby odrážely rozmanitost názorů, vyznání a uměleckých směrů s cílem posílit soudržnost pluralitní společnosti. Film jsem neviděla, scénář nečetla. Pokud by měl ale vést ke štěpení společnosti, odporuje to znění zákona, kterým by se ČT měla řídit. Tak jako většina lidí, se kterými mluvím, i já už jsem ČT přestala sledovat, mimo jiné i proto, že je podle mého názoru její zpravodajství nevyvážené a neobjektivní a naši společnost naopak rozeštvává a poškozuje,“ míní paní Marková.

Je zákon o legalizaci stejnopohlavních svateb opravdu to, co české legislativě chybí k dokonalosti? A pro společnost zasaženou covidem důležité téma?

„Pro společnost zasaženou covidem by měly být samozřejmě momentální priority jinde. V zákoně o manželství, které manželstvím vlastně není, je tedy nevidím. Navíc právní rámec v podobě registrovaného partnerství pro stejnopohlavní páry tu existuje již řadu let. To že si nějaká menšinová lobby myslí, že je málo progresivní a vymáhá si na úkor většinové společnosti stále další a další ústupky, nepovažuji za správné. Ostatně důsledky vidíme na západ od našich hranic poměrně dobře," říká politička.

Jaký je váš názor na stejnopohlavní manželství?

„Sexuální orientace je podle mého názoru čistě soukromou záležitostí každého jednotlivce, a pokud při tom daná osoba neporušuje práva dalších osob, neměla by ani společnost jakkoli omezovat individuální práva příslušníků těchto sexuálních minorit. Pro biologické přežití společnosti je ale zásadní tradiční model rodiny, tedy žena, muž a děti. Takový svazek plodí a vychovává budoucí občany a zasluhuje proto ochranu a podporu ze strany státu. Primárním smyslem rodiny je výchova a zabezpečení dětí, ty se ale navzdory kazatelům neomarxistických bludů stejnopohlavním párům nerodí. Máme v Trikolóře takové heslo: ,Braňme normální svět.´ Takže asi tak nějak," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.