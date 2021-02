„Nedají se objevit.“ Rusko vyvíjí nové a skryté nosiče raketových zbraní

Perspektivní zbrojní systémy, nehlučnost a vysoká skrytost. První sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námořnictvo dostane v roce 2022. Vývoj trval přes 20 let. Tato ponorka dokáže nést vysoce přesné zbraně, kdežto sledovat její trasu je velmi obtížné. Sputnik přináší příspěvek o výjimečnostech tohoto projektu.

Problémové dítě

Ponorky Kronštadt a Velikije Luky měly být předány námořníkům v roce 2021, jak však vysvětlil generální ředitel podniku Admiraltějské loděnice Alexandr Buzakov, došlo k problémům se smluvními stranami.

Šéf Spojené lodní korporace Alexej Rachmanov v září sdělil, že dvě sériové ponorky budou dostavěny se zpožděním, protože jeden z dodavatelů zařízení nedodržel termíny.

Podobné průtahy jsou příznačné pro tento projekt od samého počátku. Práce na přední ponorce Sankt Peterburg byla zahájena již koncem devadesátých let. Na vodu byla spuštěna v roce 2004 a měla být předána námořníkům v roce 2006. Severní loďstvo však ponorku do zkušebního provozu převzalo až v roce 2010.

Lady měly nahradit zastaralé dieselové ponorky projektu 877 Paltus. Nové ponorky jsou menší, což znamená, že jsou méně viditelné pro sonary. Akustickou skrytost zvyšuje rovněž schéma s jedním trupem, nestandardní pro ruskou výstavbu lodí. Lady jsou navíc první ruské ponorky s anaerobním (nezávislým na vzduchu) pohonem.

Termíny byly možná pořád posunovány právě kvůli velkému počtu nových konstrukčních nápadů a složitosti jejich ztělesnění. Během testování hlavní ponorky byly například zjištěny vážné problémy s akustickým systémem. Také nestačila kapacita lodního elektromotoru, která nedovolila vyvíjet potřebnou rychlost pod vodou.

Vojenské námořnictvo ale čekalo na nové ponorky, proto bylo místo Lad pro Tichomořské loďstvo objednáno šest osvědčených a dobře známých ponorek projektu 636 Varšavjanka.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Dieselová elektrická ponorka B-271 Kolpino.

Nebezpeční „drobečkové“

Lady jsou podle názoru odborníků nejmodernější a nejperspektivnější domácí neatomové ponorky.

Nehledě na menší velikost jsou Lady velmi víceúčelové. Jsou schopné čelit ponorkám a lodím, zaútočit na pobřežní objekty, nastražit miny, chránit pobřeží před výsadkem, dopravit vojenské jednotky nebo náklady speciálního určení.

Hlavní přednosti ponorek spočívají ve značné automatizaci a malé hlučnosti, mobilitě a schopnosti manévrování, což dovoluje jejich použití v diverzních a průzkumných operacích. Jsou vybaveny silným akustickým systémem a hned třemi citlivými anténami, jedna na přídi, dvě po stranách. Rychlost ponorky o výtlaku asi 1,8 tisíce tun dosahuje 20 uzlů. Hloubka ponoru činí 360 metrů. Posádka je přitom pouze třicetičlenná.

Co se týče zbraní, pojmou Lady se standardním vybavením 18 torpéd ráže 533 mm a asi 20 min. Torpédové aparáty jsou rovněž přizpůsobeny pro střelbu protilodními rychlými torpédy Škval, které dokážou vyvinout rychlost až 300 kilometrů za hodinu. Lady jsou také samozřejmě vybaveny, stejně jako četné moderní ruské ponorky, raketami s plochou dráhou letu Kalibr.

Dvě první sériové ponorky budují bez anaerobní pohonné jednotky, protože podle Buzakova nebyla v Rusku zatím vyvinuta. Ale ostatní ponorky ji dostanou.

Neviditelní strážci

Lada je zcela nová třída ponorek, která se zakládá na předcházejících projektech, vysvětlil v rozhovoru pro Sputnik předseda Všeruského hnutí na podporu námořnictva, kapitán prvního stupně Michail Něnašev. Za posledních 15-20 let bylo na Ladě osvojeno asi 150 zkušebních konstrukčních nápadů. Nebylo to na žádném jiném projektu. Je to v podstatě velká laboratoř pod vodou.

Expert zdůraznil, že Lada pojme ve srovnání s předcházejícími projekty více torpéd. Díky unikátním taktickým technickým vlastnostem dokáží splnit úkoly ve všech taktických a strategických oblastech. Konstrukce také umožňuje rozmístění raketových systémů.

© Sputnik / Alexei Danichev Dieselová ponorka projektu 677 typu Lada

„Hlučnost těchto ponorek se dá srovnat s hlučností moře, také nová vodní akustika dokáže poslouchat mnohem větší prostor než jiné ponorky. Je to velmi důležité, protože Lady budou mít základnu v Arktidě. Dalším plusem je menší velikost, která umožní použít ponorky jak v mělké vodě, tak ve velké hloubce. Atomové ponorky eventuálního nepřítele nebudou mít možnost nasazení všude, ale bránit území na takových ponorkách jako Lada se dá velmi dobře,“ řekl Něnašev.

Ruské dieselové ponorky jsou dávno uznány za nejlepší ve své třídě. Šest ponorek projektu 636.3 vykonává službu v Černomořském loďstvu, dalších šest má být v nejbližších letech předáno Tichomořskému loďstvu, dvě z nich se již připravují na plavbu ke stálé základně. Za nehlučnost a skrytost dostaly v NATO název „černé díry“.

Lady jsou však ještě tišší. Zkoušky přední ponorky Sankt Peterburg ukázaly, že skrytost projektu 677 je mnohem vyšší než u všech předcházejících dieselových ponorek.

