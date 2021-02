Méně práce a delší dovolená. ČSSD si chce koupit voliče šíleným slibem. Názor

Paní ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová baví. Její rezort je tak trochu ve stínu ostatních a ona se snaží získat pozornost. A teď, když nás na podzim čekají volby do Poslanecké sněmovny, jí to obzvlášť jde.

Tak předně je tu ten debil. Pamatujete? Jak takhle paní ministryně polichotila premiérovi Andreji Babišovi. Česká televize, před jejímiž kamerami to padlo, se toho okamžitě chytla a urážku Babiše si náramně vychutnala.

O jejím výroku, kde nechutně srovnala druhou světovou válku s koronavirem jsme vás v minulosti také informovali.

Teď tu je nový frk. Paní Maláčová chce, abychom méně pracovali a víc odpočívali. Prý si to žádá nová doba. Další ambicí ČSSD je zkrátit pracovní dobu… „V příštích letech by to mělo být na 35 hodin, cílem by ale měl být čtyřdenní pracovní týden," prohlásila ministryně v hutném rozhovoru pro portál iDNES.cz A navrch přihodila, že by zaměstnanci měli dostat pět týdnů dovolené.

Jaký je argument paní Maláčové? „Díky robotizaci bude práce ubývat a protože díky tomu budeme zdravější a spokojenější, a tedy i produktivnější a budeme mít lepší nápady,“ míní místopředsedkyně ČSSD.

Zní to jako pohádka. Výkonná a vyspělá ekonomika nám umožní ležet na gauči. Jenže! Je to pohádka předvolební. Paní Maláčová jejím prostřednictvím chce přilákat rozprchnuvší se voliče sociální demokracie, aby strana zůstala alespoň v Poslanecké sněmovně, když už nic. A po koronavirové pandemii, jestli v naší republice vůbec někdy skončí, bude hodně lidí rádo, že najde práci.

Je tu také vážný háček. Myslíte, že zaměstnavatelé budou platit svým lidem stejnou mzdu při snížení počtu odpracovaných hodin? Odpověď je jasná. Ani omylem.

O divokém nápadu ministryně práce a sociálních věcí Sputnik hovořil se členem předsednictva Strany nezávislosti a ekonomem Romanem Malachem.

„Já, když slyším nápady paní ministryně, tak si občas v nadsázce říkám, že bych měl asi vrátit diplom. Protože její teze absolutně popírají veškerá ekonomická pravidla, která mě učili na ekonomické fakultě a hlavně ta, která jsem poznal za 20 let v praxi. Paní ministryně absolutně nechápe základní princip, že zaměstnanec se musí zaplatit. Mzda není něco, co je vyčarováno ze vzduchu a je možné s tím manipulovat, nýbrž je provázána s dalšími faktory.

Každý rozumný podnikatel si dělá kalkulaci nákladů na jedné straně a porovnává svoje ceny s trhem na straně druhé. Snížení konta pracovní doby znamená nižší objem produkce, tím pádem nižší tržby a tedy zbude méně peněžních prostředků na mzdy. To samozřejmě platí i pro dovolenou. V současné době poskytují některé firmy týden dovolené nad zákonnou normu navíc, ale ty to mají dobře spočítané. Jiné firmy to takto nemají a jistě vědí lépe než paní ministryně, proč to tak nemají,“ říká politik.

Je to od paní ministryně další žblept, jako když premiéra nazvala debilem? Nebo jde o kalkul ČSSD, aby strana měla větší podporu voličů?

„Upřímně řečeno nevím. Paní Maláčová žije ve světě, kde se peníze nemusí vydělat, protože si je můžeme natisknout nebo je někomu vezmeme a to v libovolné výši. Zde je jasně vidět, že paní ministryně nikdy nepůsobila v soukromé sféře a má pokroucený pohled celoživotního státního zaměstnance, který žije v představě, že jde vše nařídit a normovat. Žije ve světě, kde zřejmě nesouvisí výnosy a náklady, ale kde je možné každou položku libovolně měnit a nic se nestane.

Já jsem za svou praxi poznal pár podnikatelů, kteří měli podobné názory. Nebylo jich mnoho a jejich firmy už neexistují. Ti naštěstí uškodili jen sobě a několika svým zaměstnancům. Nápady paní ministryně však mají potenciál uškodit celé republice,“ míní pan Malach.

„Zkrácení pracovní doby nemá vést ke snížení mzdy. Pojďme debatovat o tom, jestli bychom neměli pracovat méně, protože díky robotizaci bude práce ubývat a protože díky tomu budeme zdravější a spokojenější, a tedy i produktivnější a budeme mít lepší nápady.“ To také zaznělo z úst ministryně práce. Co na to říkáte?

„Opět jsme u toho, že paní Maláčová žije absolutně mimo realitu. Ano, jsou profese, kde nezáleží na tom, kolik hodin člověk stráví v práci, ale jaký bude výsledek. Jenže lidé, kteří v nich pracují, si už dávno svůj čas podle této podmínky řídí. Ale upřímně, když zkrátíme pracovní dobu třeba soustružníkovi, lze očekávat, že bude v jejím zbytku produktivnější? Já si myslím, že je to silně nepravděpodobné, prostě vyprodukuje méně výrobků. Nechci se teď pouštět do debaty, zda je správně, že většina lidí u nás pracuje právě v profesích bez vyšší přidané hodnoty, i když to, že jsme zemí montoven, je také „zásluha“ ČSSD, která údajně myslí na lidi a zvlášť na ty chudé.

Pravdou ovšem je, že právě u těchto profesí je produktivita funkcí času, takže zkrácení pracovní doby ji nezvedne a pak samozřejmě není možné, aby tito lidé dostávali stejnou mzdu. To je prostě ekonomický nesmysl, nebo to možné je, ale pak se bude muset zdražit výrobek, který produkují, což samozřejmě povede k poklesům prodeje. Pak je ještě jiná varianta.

Udržet mzdy, ale snížit počet zaměstnanců, takže propouštět. Ovšem dle paní ministryně budou ti propuštění jistě nejzdravější a nejspokojenější, protože nebudou pracovat vůbec. Takže jako obvykle jsou návrhy paní ministryně absolutně nesystémové a antisociální. Jen nevím, jestli je to způsobeno neznalostí a nedostatkem praxe, nebo úmyslem, který má vytvořit masu deprimovaných nezaměstnaných, kterým bude ČSSD slibovat, že se o ně postará," říká člen předsednictva Strany nezávislosti Roman Malach.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.