Vláda si chce posvítit na hybridní hrozby, ale střelila se do nohy. Názor

Z čeho by vláda naší republiky měla mít strach? Z toho, že totálně a absolutně zklame, že se z kolotoče lockdownů a několikadenního rozvolnění do konce roku nedostaneme. Jenže se pomalu ale jistě blíží volby a je nutné bojovat proti domnělému nepříteli.

O co jde? Zkraje týdne se sešla Bezpečnostní rada státu. Program neměla příliš náročný. Asi proto jako druhý bod jednání, hned po úvodní části „ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v České republice", byl rozhovor o Národní strategii pro čelení hybridnímu působení.

Bezpečnostní rada státu projednala materiál předložený ministrem obrany a Národní strategii pro čelení hybridnímu působení vzala na vědomí. Tak zní oficiální výstup. Zkrátka nic neříkají zápis jako ze schůze bytového družstva. Ale pozor! Tady jde o víc.

Národní strategie pro čelení hybridnímu působení je důležitý dokument. Jde o první komplexní dokument, který popisuje, jak takové hybridní hrozby rozpoznat, kdo je jejich zdrojem a jak se jim lze postavit. Jinými slovy, vláda oficiálně chce bojovat s takzvanými dezinformacemi, aby si zvýšila notně pochroumanou popularitu.

„ČR bude v rámci svého bezpečnostního systému posilovat schopnosti včasné detekce nepřátelských hybridních aktivit, jejich přičitatelnosti konkrétním útočníkům a včasné reakce na ně. ČR bude schopna včas rozpoznat hybridní působení a bude na něj schopna adekvátně reagovat. Veřejné určení původce hybridního působení je politickým rozhodnutím vlády," stojí v dokumentu.

A kdo je tou hroznou hrozbou? Ačkoli to není přesně uvedeno, jde samozřejmě o hlavní bubáky, které bojovníkům z hybridami nedávají spát - Čína a Rusko.

„Mezi cíle může patřit zpomalení či paralyzování politického rozhodovacího procesu, oslabování důvěry občanů v ústavněprávní uspořádání a demokratické instituce a mechanismy, narušování ekonomických procesů, získání vlivu v klíčových hospodářských sektorech a strategických podnicích, manipulace či ovládnutí informačního prostředí a oslabení či ovlivnění fungování kritické infrastruktury," má stát ve strategii.

A to už vypadá jako střelba do vlastních řad. S ironií se chce podotknout, že kdo narušoval ekonomické procesy a oslaboval důvěru občanů v republiku víc než ti pánové u kormidla. Hybridní strašidla by nikdy nezmohla to, co se za rok stalo s naším státem a společností.

Už proto nejde Národní strategii vnímat jinak, než jako politický dokument, který má zapůsobit na lepšolidi, kteří v oblibě bojují s názory neodpovídajícími jejich pohledu na svět.

O Národní strategii pro čelení hybridnímu působení Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.

„Je to další zoufalý pokus současné vlády poklonkující se západu a nefunkční Evropské unii udržet jakýsi dlouhodobý precedent strachu z uměle vytvořeného nebezpečí, které ve své podstatě akutně reálně nehrozí. Máme tu naprosto jiná opravdová nebezpečí, která mohou mít nedozírné následky. Než mít strach z takzvaných hybridních hrozeb ze strany Ruska a Číny, měli bychom mít skutečný strach z naprosté destrukce naší ekonomiky, z krachujících živnostníků, výprodeje našich firem do zahraničí nebo skupování nemovitostí tzv. zahraničními investory.

Vždyť proboha pod tímto tempem a tlakem soustavného ničení našeho státu nám tu v České republice nebude zanedlouho patřit skutečně vůbec nic. Policie, jejíž stavy jsou v žalostném stavu, hlídá některé okresy z důvodu opatření proti šířící se pandemii koronaviru a paradoxně hranice země jsou nestřežené a to právě v této době, kdy Evropou proudí všemi směry nelegální imigranti pocházejících převážně z muslimských zemí. Tedy ze zemí, kde je dominantním náboženstvím naprosto netolerantní islám. To skutečně hlava nebere. Současný panický strach z Ruska mi připadá jako scénky vystřižené z Haškova románu Dobrý voják Švejk, nebo Poslušně hlásím. Vždyť je to jako přes kopírák.

Celosvětový terorismus a masová nelegální migrace, to jsou totiž ty skutečné hrozby, ze kterých bychom měli mít vážné a reálné obavy. Ale právě Rusko a Čína jsou země, se kterými máme mít společné nepřátele a zapojit se okamžitě na mezinárodní úrovni do boje proti nim. Mám na mysli celosvětový terorismus a šířící se nemoc covid-19. To by měly být v současné době zásadní priority. Bohužel stojíme opět na špatné straně a naopak se podílíme na podpoře masové migrace a vyzbrojování nebo dodávání lékařské pomoci a vybavení vládám, které ve své podstatě podporují skutečné teroristy. A aby si obyčejný člověk myslel, že to tak má být, musí se vše propagandisticky zdůvodnit a tím pádem zlegalizovat. V tom jsou „naše“ masmédia, mnohdy vlastněná cizáky, opravdovou světovou špičkou," říká regionální politik.

Jak je možné vysvětlit vznik tohoto dokumentu? Skutečně jsou hybridní hrozby hroznější než koronavir a je třeba je okamžitě řešit? Nebo to má spojitost s volbami?

„Evropská unie, stejně jako naše vláda, naprosto nezvládají boj s pandemií koronaviru. Vakcín je naprostý až chronický nedostatek. Přes své počáteční chvástání se Bruselu o planých řečech distribuce kvalitních funkčních vakcín do všech členských zemí EU stojíme před krutou realitou. Západní vakcíny nejsou v dostatečném množství a zřejmě ani v brzké době nebudou. Tedy alespoň pro Českou republiku. Vývoj vlastní vakcíny jsme zastavili a naivně čekáme na naše slavné spojence, kteří z logických důvodů upřednostňují nejdříve své potřeby, pro své vlastní obyvatelstvo. Zůstáváme tak opět druhořadou zemí.

Vláda České republiky je tak ve slepé uličce. Čísla nakažených každým dnem stoupají, očkuje se pouze malé a zanedbatelné množství osob, je nedostatek zdravotnického personálu a nemocnice doslova praskají ve švech. Současný systém se ukazuje jako velmi málo efektivní, respektive ze setrvačnosti již mele z posledního. Nabízí se tak otázka, jak dlouho bude ještě takto udržitelný.

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a podle průběžných předvolebních průzkumů by se některé strany již do Sněmovny vůbec nedostaly. Proto je třeba vytvořit uměle nepřítele našeho státu, aby se tak zakryla vlastní neschopnost řešit skutečná nebezpečí při ochraně svého vlastního obyvatelstva. Například jako Maďarsko, které je také členskou zemí EU a přesto nakoupilo ruské a čínské vakcíny. A očkují k údivu Bruselu a české vlády masivně ostošest," říká pan Kalvoda.

„Mezi cíle může patřit zpomalení či paralyzování politického rozhodovacího procesu, oslabování důvěry občanů v ústavněprávní uspořádání a demokratické instituce a mechanismy, narušování ekonomických procesů…“ Takový je popis hybridních hrozeb. Nevystihuje to spíš jednání vlády naší republiky během koronavirové pandemie?

„Přesně. V dokumentu se uvádí například, že mezi cíle může patřit zpomalení či paralyzování politického rozhodovacího procesu, oslabování důvěry občanů v ústavněprávní uspořádání a demokratické instituce a mechanismy, narušování ekonomických procesů, získání vlivu v klíčových hospodářských sektorech a strategických podnicích, manipulace či ovládnutí informačního prostředí a oslabení či ovlivnění fungování kritické infrastruktury. Mám dojem, že to vše se právě děje, ale nikoliv prostřednictvím ruských nebo čínských špionů.

Děje se tak tomu právě proto, neboť jsou dlouhodobě u moci vlády a zejména lidé, kteří nepracují v zájmu České republiky a jejího lidu. Zajímají je vlastní zisky a to i za cenu obrovských ztrát či nesmírného zadlužení této země. To je pro nás v SPD naprosto nepřijatelné. Proto požadujeme přímou demokracii a všeobecné referendum, aby o důležitých věcech mohli rozhodovat samotní občané. Proto je jedním z našich prioritních bodů hmotná a trestní odpovědnost politiků, soudců a vůbec všech veřejně činných osob, včetně zpětného prokázání nabytého majetku nad 20 milionů korun. Proto o nás také říkají, že jsme extrémisté.

Hybridní hrozby jsou tak další zástěrkou, jak přikrýt toto jejich jednání. Mají přikrýt neprůhledné nákupy bez výběrových řízení během nouzové stavu, který si nyní chtějí nově legalizovat přijetím tzv. pandemického zákona, během jehož platnosti bude opět utažena naše svoboda a posílena cenzura, zejména na sociálních sítích. Podle mne je přijetí tohoto zákona protiústavní, jelikož Poslanecká sněmovna jej zamítla. Lidé jim už nevěří a tak prostě opět utahují šrouby. A viníci jsou jasní. Mají jimi být opět Rusko a Čína, nikoliv neschopnost a bezradnost současné vlády.

Mimochodem SPD předložilo během ročního trvání šířící se pandemie koronaviru současné vládě ve Sněmovně celou řadu efektivních řešení a konstruktivních návrhů, které byly odmítnuty. Závěrem tedy jen dodám. Komu není rady, tomu není pomoci, a falešný boj proti hybridním hrozbám jim ze současné situace stejně nepomůže. Lidé jim už nevěří," říká Bronislav Kalvoda, místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.