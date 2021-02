Bezpečnostní analytik Štefec: Stupeň rozpadu státu je takový, že ani úřednická vláda by nebyla řešením

Byl jste na testech na covid… Jaké máte zkušenosti s covidem?

Štefec: Zemřelo mi už na to několik přátel, momentálně jeden leží v nemocnici v Brně v umělém spánku s mizernou prognózou, tyto zkušenosti jsou fatální.

Jsou tu již lidé, kteří tuto zkušenost mají oproti situaci loni na jaře. Říkáte, že vládu nelze samojedinou vinit z koronavirové krize. Někdo ale přece nese úřední odpovědnost za způsob, jakým se s covid-19 bojuje. Ve svém postu na FB hodnotíte premiéra Babiše jako „unaveného“, a i Babiš sám by si přál, aby zde byla jiná tvář komentující covid. Vládu nazýváte poloamatérskou.

Ono to není primárně problém vlády. Je to především problém schopnosti politické reprezentace držet pohromadě v případě krize, a to se neprokázalo. To ukazuje na varující skutečnost, že česká politická reprezentace nedokáže v případě krize držet pohromadě a řešit konkrétní problém tak, aby obyvatelé České republiky z toho vyšli s minimálními škodami. Na druhou stranu to není problém jen politické reprezentace, i když právě skutečnost, že ona nedrží pohromadě, znamená, že nedrží pohromadě ani lidé. Máme tu velkou skupinu tzv. popíračů, kteří dodnes tvrdí, že covid je konstrukt, který nemá nic společného s realitou. Odmítají dodržovat i ta nejjednodušší pravidla vzájemné tolerance a ochrany, ať už jde o nošení roušek, nebo doporučení omezit shromažďování; chodí ostentativně protestovat na náměstí, chodí na fotbal, a tím nemyslím jen ten VIP na Slávii. Čepuje se tam pivo, vesele se popíjí, policie na to kouká a nic se neděje. Už to nabylo takových rozměrů, že v tomhle případě jakákoli represe či něco podobného nemá smysl. Nejspíš budeme muset počkat, až začnou na covid umírat tisíce lidí. Potom se snad tahle parta chytí za nos a řekne si, že kroky vlády mají nějaký smysl a uvědomí si, že chaos, na který si stěžují, vlastně vytvářejí oni sami.

Hlava lékařské komory Kubek řekl, že pokud se situace nezlepší, lidé by mohli vzít vše do svých rukou. Vláda by přece měla lidem vše přesně říkat a zdůvodňovat. Výrok Kubka mě překvapil. Proč se při primárním ohrožení takto politikaří? Nebylo lepší nezavírat a apelovat na lidi, aby se chovali dobrovolně uvědoměle?

To je protimluv, protože lidé „vše“ do vlastních rukou viditelně vzít odmítají. Vzít věci do vlastních rukou znamená podle mě převzít zodpovědnost sám za sebe a bez donucování, dobrovolně, dodržovat stanovená pravidla. To je rozhodně rozumnější než jakákoliv restrikce. Bojím se, že takhle to doktor Kubek nemyslel, ale nějaká revoluce určitě není cesta. Podobná prohlášení jsou naprosto mimo realitu, i když se mohou líbit lidem, kterým by vyhovoval nějaký nový „Vůdce“. Bohužel, pokud tu nebude aspoň nějaká restrikce, mnoho lidí nebude stanovená pravidla ochotno dobrovolně dodržovat. Budou je dodržovat ti, kteří si uvědomují reálnost hrozby a kteří je dodržovali od počátku. Bohužel, i díky již zmíněné nesoudržnosti politické reprezentace tváří v tvář krizi se u nás vytvořila velká skupina křiklounů a fanatiků, kteří jsou přesvědčeni, že všechno je jen velké spiknutí, které má nějakým způsobem přeformátovat svět. Je jich bohužel hodně, pevně přesvědčených o své pravdě a neschopných vnímat objektivně realitu dění kolem nás. Právě díky nim se situace u nás nelepší. A nelepší se i díky tomu, že i někteří vrcholoví politici (viz bývalý prezident Klaus, který sám nedávno covidem onemocněl ) i někteří odborníci, od nichž bych to skutečně nečekal, říkali lidem, že je hloupost dodržovat nějaká opatření. Že je nesmyslné nosit roušky, že se jim nic nestane.

V ČR je více než 200 politických stran a hnutí, z nichž mnohá staví své politické ambice na tvrzení, že vláda dělá všechno špatně. Ve skutečnosti je třeba si uvědomit, že vláda může vládnout jen tehdy, když jsou občané ochotni přizpůsobit se situaci. Pokud se nepřizpůsobí, nemá vláda jinou možnost než restrikce. A to hovořím o demokratickém státě. Jistě že by mohla policie vyrazit do ulic a jako ve Španělsku či Francii to, lidově řečeno, „řezat na potkání“. Ale na druhou stranu – čemu by to pomohlo? Naopak by to ještě posílilo opozici proti tomu, co je skutečně potřeba dělat.

Bojím se, že v ČR jsme aktuálně, dalo by se říci v přímém přenosu, svědky totálního rozvratu státu. Stát přestal plnit své funkce vlastně za relativně jednoduché situace, kterou pandemie je. Není tady přece válka, nebombarduje se, nehoří domy, nevraždí se. Aspoň zatím. Lidé občas onemocní, někteří zemřou. Spousta lidí nechce pochopit, že ve hře je především těžce poddimenzovaná kapacita nemocnic a omezená odolnost lidí ve zdravotnictví. Zdravotní systém v ČR sice dokáže lidi zachraňovat, ale jeho možnosti mají své meze. Když se nemocnice přeplní, zkolabuje personál a celý zdravotnický systém. Bude umírat více lidí nejen v souvislosti s covidem ale i na „obyčejné“ choroby, které by za běžného provozu byly bez problému léčitelné.

U nás ale i v době před covidem existovaly/existují ve zdravotnictví pořadníky. Fronty nemáme na citrusy (jako dříve), ale v nemocnicích fronty jsou. Proč se rušila ona letňanská nemocnice? Ta mohl ulevit všem ostatním, aby nedošlo na přeplnění špitálů. Někteří z kritiků nepodceňují covid, ale kritizují rozhodnutí úředníků v boji s covidem…

Samozřejmě by se to dalo zvládat lépe, protože takovéto situace, jako je covid, se nedají zvládat úřednicky. To jsou konkrétní krize, s nimiž je třeba počítat, mít naplánované reakce, připravené zdroje a řešit je manažersky, ne úřednicky. Není to problém této vlády ale celého systému vládnutí v ČR. Máme Bezpečnostní radu státu, což jsou ministři, politici – tedy apriorně v konkrétních oblastech neodborníci. Máme výbory, které pracují na jednotlivých ministerstvech, zabývají se konkrétními riziky ze svého úzkého pohledu. V reálu tohle nemůže fungovat, chybí tu třetí strana trojúhelníku: skupina odborníků, která by byla schopna dlouhodobě a v perspektivách analyzovat rizika a připravovat krizové scénáře. Pokud by se rizika změnila v reálné průšvihy, vláda by reagovala podle předem připravených postupů či manuálů a uvolňovala dopředu připravené zdroje. Přestože se o možnosti celosvětové pandemie hovoří již desetiletí, bilance je taková, že nás covid těžce zaskočil.

Spousta lidí nevnímá, že díky covidu nevymizela další rizika, o nichž dnes nikdo nemluví, nikdo se na ně nepřipravuje a málo se o nich ví. Zajímalo by mě, jestli vláda, zodpovědná za bezpečnost občanů ČR vnímá, že se po staletích na Islandu probouzejí velké sopky. Dobře si pamatuji na situaci, kdy soptila v roce 2010 relativně malá sopka „s nevyslovitelným jménem“. Zastavila letecký provoz v půlce Evropy. Nad dvěma třetinami Evropy se zastavila letecká doprava.

Pokud by došlo k výbuchu sopky jako je například Katla, znamenalo by to několikaleté výrazné ochlazení počasí na celé severní polokouli. Zastavení letecké dopravy by proti obřímu propadu produkce potravin bylo v tomto případě už jen třešničkou na dortu. Na takovou situaci nejsme vůbec připraveni. Nejsme připraveni ani na logistickou krizi, kdy může zkolabovat přeprava potravin. Ani ČR, a už vůbec ne EU nemá pro tyto případy připraveny reálné krizové scénáře, což mimo jiné jasně ukázala i pandemie nemoci covid. A už vůbec si nedovedu představit, co by se dělo v případě souběhu více těchto problémů, když jen s tím jediným máme takový problém. Občas si připadám jako na Titaniku – jdeme ke dnu, ale orchestr hraje a na horních palubách se tančí. A jezdí do Tanzanie.

Na FB uvádíte, že ČR chybí charismatičtí a erudovaní politici, jakými byli po revoluci Klaus st. či Zeman. Hamáček vzkázal Klausovi st. dosti uštěpačně přes sociální sítě, že by si měl zaplatit léčbu covidu sám. Nejsme daleko situace, kdy každý bude sám za sebe? Teď, když nám do lodi takto teče?

Nemám problém s tím, když se pánové nahoře perou o kormidlo. To je v demokratické společnosti normální. Vadí mi, když vysekávají díry do boku naší společné lodě. Opozice by teď neměla házet vládě klacky pod nohy. Mám na mysli všechny ty stoly či auta na Karlově mostě (v čase pandemie) … Pokud se takovými akcemi negují kroky vlády, pak se ani nedivím Andreji Babišovi, že je z toho unavený. Ani se nedivím, když říká, že by chtěl, aby situaci s covidem pro veřejnost komentoval někdo docela jiný. Neustále odrážet nesmyslné útoky opozice, ale i českého právního systému, který vůbec nebere ohled na realitu a nesmyslně podrývá vládní nařízení. Například to o uzavírání škol. Tyto věci narušují integritu opatření a mají velmi negativní dopady na společnost. Vláda nemá obrazně řečeno z čeho stavět pevnou hráz proti koronaviru. Je to pak příslovečný pytel blech: opozice i značná část občanů se chovají tak, že není možné vytvořit ucelený systém, který by v rámci České republiky rozšiřování choroby a zhoršování ukazatelů (statistických dat) reálně bránil.

Zatím na covid zemřelo 20 000 osob. Je to pořád jen 0,2 % obyvatel. Nicméně profesor Flegr nám načrtl velmi chmurné scénáře. Právě proto – není to již ona chvíle pro introdukci Sputniku V do ČR? Dle odborného žurnálu The Lancet je a) bezpečný b) účinný.

Toto je v současnosti asi nejbolestivější neuralgický bod pandemie. Všechny země EU včetně nás mají „díky“ vedení EU údajně vyjednány dodávky levných vakcín v určitých harmonogramech. Zkusme se nad tím zamyslet. Jenom za rok 2020 jsou ztráty ekonomiky přibližně 650 mld. korun, možná i více. To jsou odhady kvalifikovaných ekonomů, kteří se zabývají ekonomikou na úrovni státu. My máme rozplánované vakcíny zhruba na rok a něco, a už teď se jejich dodávky zpožďují. Přitom každý den zdržení nás stojí desítky milionů korun a uzavření společnosti vytváří obrovské sociální a ekonomické problémy. Škody doznává kultura, trpí vzdělávací systém. Naše budoucnost stojí a padá s tím, jak rychle budeme schopni vakcinovat společnost, protože jak se ukazuje, vakcíny skutečně fungují. Některé byly vyvíjené léta a fungují na osvědčených principech. Výjimkou je vakcína firmy Pfizer, která využívá zcela nového principu implementace antiviru do buněk. Je otázka, nakolik se osvědčí, ale možná právě tohle bude budoucnost nových antivirových vakcín. Navíc nutnost skladování při nízkých teplotách Pfizeru ubírá body. Celkově řečeno – problém není ve vakcínách, ale v nerealistickém harmonogramu jejich dodávek a nepřipravenosti systému jejich distribuce, aplikace a evidence. A to bez ohledu na preferovaný druh vakcíny. Stát by se sám měl postarat o to, aby Česká republika dostala co nejdříve potřebné množství vakcín a zajistit systém jejich aplikace tak, aby bylo obtížné ho sabotovat nebo se mu vyhnout. Tady žádná demokracie neplatí. To je prostě nutnost.

Píšete také, že třeba v Izraeli, GB a v Rusku se už úspěšně vakcinuje. Dodávám, zatímco má Rusko lepší covid statistiku než ČR a v době, kdy se u nás vše zavírá, v Rusku řada věcí funguje docela slušně, dokonce hrají divadla. Hrozí ČR skutečný hospodářský a kulturní kolaps?

Harmonogram očkování rozplánovaný na rok a půl dopředu je podle mého názoru nesmysl. Každá země by se měla rychle postarat o to, aby si zajistila jakoukoliv aspoň částečně ověřenou vakcínu, a to bez zřetele na cenu. Izraelský premiér údajně prohlásil, že cena za vakcíny nehraje roli, protože cokoliv je přijatelné v porovnání s cenou, kterou bude muset Izrael zaplatit za čekání. Totéž platí u nás. Kolik nás bude stát každý den zpoždění? Kolik peněz, ale hlavně kolik životů? Zpožďování může být i umělé. Jsou tu velké zásoby respirátorů, roušek, testů a také konkrétní skupiny nebojím se říci šmejdů, zainteresovaných na tom, aby se tento sortiment zboží co nejdráže rozprodal. Bez ohledu na životy obyvatel ČR, navíc v přesvědčení o vlastní nedotknutelnosti a beztrestnosti. Potřebujeme vakcinaci, potřebujeme, aby se vláda konečně rozhoupala k samostatnému jednání a rychlému zajištění vakcín. Je jedno, jaké vakcíny to budou.

Problém je v tom, že lidé u moci ztratili schopnost vnímat odpovědnost za řízení státu, za životy nás, lidí, kteří tady žijeme. Připustili faktickou likvidaci naší armády a obrovské defraudace peněz, určených na naši obranyschopnost. Připustili ochromení zpravodajských služeb a policie. Neuvěřitelným způsobem se doslova a do písmene rozkradl a rozprodal celý náš stát a nikdo za to nebyl postižen. Naopak byli postihováni lidé, kteří se snažili něco zachránit. Provázanost kšeftařů, politiků a organizovaného zločinu – to zde bylo, je a bude, pokud se něco radikálně nezmění. Osobně tomu nevěřím, podívejte se na kmotra Mrázka a na jeho politické kontakty. Velcí kluci, ti mluví jen spolu. Tlačí dopředu svůj vlastní byznys na úkor obyčejných lidí. Taková je naše realita. Situace kolem covidové krize je jejím odrazem.

Slovo závěrem?

Stupeň rozpadu státu je takový, že ani úřednická vláda by nebyla řešením. Nikdo by ji neposlouchal, stejně jako tu současnou.

Hrozí nám riziko zvýšené kriminality? Co poradit občanům, jak se o sebe postarat? Aby se zmírnil dopad pandemie?

Říká se, že stát dělí od chaosu pouhé dva obědy. Jaké jsou zásoby hmotných rezerv a potravin pro případ, kdyby skutečně začalo váznout zásobování potravinami? Co by se dělo? Nevidím, že by náš stát byl připraven. Nevidím žádnou reálnou ani mravní, ani fyzickou sílu, která by byla schopna reakce.

Co poradit občanům? Začněte samostatně přemýšlet. Nevrhejte se nesoudně za každým novým lékem (řeč není o vakcínách, pozn.) jako za zázračnou komoditou, kterou vám vláda konspirativně odpírá a která zachrání národ. Boj s viry je odvěký problém a je vždy na individuální úrovni. Je to věc mezi konkrétním člověkem a konkrétním typem viru. Opary, afty, AIDS … Nám teď dělá zle další virus, dosud neznámý, který ale má konkrétní poznatelné vlastnosti a víme, jak se před ním chránit. Takže moje rada zní: naslouchejme odborníkům. Skutečným, ne šarlatánům a zlatokopům. Poslouchejte svou vládu a dodržujte nezbytná pravidla. Nevybírejme si z nich jen to, co se vám hodí. Vláda se snaží. Věřím, že i premiér chápe, že je pro nás nejdůležitější rychle proočkovat populaci. Tak jak to udělali Izraelci či Britové. A na rovinu – pojďme se vykašlat na harmonogramy, které nám vnucuje EU. Škody, které nám otrocká zahleděnost do „levných eurovakcín“ způsobí, budou nevyčíslitelné.

Říká bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec pro Sputnik ČR.

