Petříček a Blatný pryč? Spekulace se množí

Přibude ke všem pohromám ještě výměna ministrů a konec Petříčka? To je titulek komentáře na sluníčkářském webu Forum24. Zoufání je na místě. Premiér Babiš to sice popírá, ale pod ministrem zahraničí a možná i zdravotnictví se kývou křesla.

Česká média už nějaký pátek spekulují o tom, že sbohem teplému vládnímu místu by mohl dát lepšolidmi vyzdvihovaný Tomáš Petříček, toho času ministr zahraničí. A s ním by se mohl poroučet i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Hnutí ANO by mohlo podle informací CNN Prima NEWS přenechat ministerstvo zdravotnictví ČSSD a na post ministra by měl nastoupit poslanec a bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Výměnou za to by sociální demokracie přišla o post ministra zahraničí a ve vládě by skončil Tomáš Petříček,“ spekuluje se.

Předseda vlády Andrej Babiš tuto rošádu vehementně popřel. „Můžu vyvrátit, že do konce března dojde k výměně ministrů,“ řekl Babiš před pár dny a o víkendu svou odpověď zopakoval.

Ve prospěch této teorie hovoří to, že Petříček a Babiš si politicky nerozumí. Tolerují se, to ano. Však jsou v jedné koalici. Ale jedním směrem se neubírají. To se týká třeba otázky dostavby jaderné elektrárny Dukovany nebo tak zvané lidskoprávní tématiky.

Petříček by možná i uvítal, kdyby dostal z vlády vyhazovat. Mohl by to využít k boji o křeslo předsedy sociálních demokratů. Ale kdo by byl za ČSSD nominován na ministra zdravotnictví? Kádry dochází a za současné situace to není příliš lákavé místo.

Sputnik o vládní rošádě hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

„Abych řekl pravdu, tak tomu nevěřím. Pokud jde o ministra Blatného, tak nikdo by se jeho funkce asi už neujal, protože je to nejméně oblíbená pozice v republice. Bojovat s pandemií není nic jednoduchého. Jediné, co může ministra Blatného těšit je, že se nenechává nikým vytočit. Je to přeci jen lékař, ale u mě ztratil důvěru ve chvíli, kdy se zjistilo, že podepsal petici Milionu chvilek na odvolání Andreje Babiše. Co si chcete myslet o člověku, který hned na začátku lže. Snad právě proto mnoho lidí nerespektuje ona nařízení, která vyhlašuje vláda nebo ministerstvo zdravotnictví.

Co se týká pana Petříčka, tak toho bych vyměnil již dávno. Podle mého názoru je to typický ideologický bojovník a „hlásná trouba“ USA. Ostatně nám nyní stačí příklad s vakcínou Sputnik V, kdy pan Petříček prohlásil, že by tuto vakcínu měla nejprve schválit Evropská léková agentura. Bez jejího souhlasu nemá na našem území co pohledávat. Zde můžeme vidět, že panu Petříčkovi nejde o blaho a zdraví občanů, ale jde mu o to, abychom nakupovali výhradně vakcíny západních korporací," říká expert.

Má Babiš a ČSSD vhodné náhrady? Už dávno je vidět nedostatek kádrů. Nebo si Babiš bude ministerstvo zahraničí řídit sám?

„Nevím o tom, že by jedna z vládních stran měla nějaké kvalitní kádry. S tím souvisí i to, že nevěřím, že by si ministerstvo řídil Babiš sám. Tuto věc raději nechá někomu jinému. Nebude si tolik špinit ruce," říká politický analytik.

Měli by podle vašeho názoru zmínění pánové opustit ministerstva? Jak si vůbec stojí?

„Jak jsem uvedl výše, tak pana Blatného nikdo nevymění, protože na onu pozici nikdo nechce přijít. Navíc si myslím, že by restrikce, které se zavádějí, měli vysvětlovat a vyhlašovat odborníci. Pokud to totiž dělají politici ústy premiéra nebo ministra, tak mnoho lidí má snahu opatření bojkotovat už jen proto, že to řekl ten či onen člověk. Pokud bychom se inspirovali v Německu, tak tam tyto věci vysvětlují odborníci a lidé chápou, co se po nich chce. U nás to vysvětlují politici a vzniká z toho akorát chaos, byť pan Blatný vystupuje jako odborník, tak je to odborník bez důvěry, když již na začátku svého nástupu do funkce lhal o petici proti Babišovi. Pan Blatný na mě působí jako ryzí flegmatik, kterému je téměř všechno jedno. Ve své podstatě vyhořel ještě dříve, než něco začal dělat.

Co se týká pana Petříčka, tak takového proamerického a antiruského a antičínského člověka nám byl čert dlužen. Do všeho totiž akorát motá silnou ideologii, kdy bojuje na základě not USA proti Rusku a Číně. Právě proto je pro mě nepřijatelný. Vůbec si neuvědomil, že svět je multipolární a spolupracovat i na dodávkách vakcín se musí s každým, kdo vakcínu vyvinul a neorientovat se jen na korporace západu, které často tančí na hrobech mrtvých lidí, když nejsou schopny zabezpečit dostatek vakcín pro všechny," říká politický analytik Jan Klán.

