Babiš prezident, Bartoš premiér? To je odvážná předpověď

Jen si to představte: Kosárkovo nábřeží před Strakovou akademií se po říjnových volbách přejmenuje na Korzárovo nábřeží a na Vltavě bude kotvit pirátská loď.

Co to je za divoké fantazie? Tak to vidí přední české sázkové kanceláře. Ty předpovídají, že Úřad vlády ovládne hlavní pirát Ivan Bartoš, hnutí ANO Andreje Babiše ve volbách neuspěje a její lídr posléze vyhraje volby nové hlavy státu.

Tak třeba v nabídce sázkové kanceláře Fortuna je aktuálně 14 kandidátů na budoucího premiéra. Největším favoritem je Ivan Bartoš (1,9:1), následují Andrej Babiš (2,5:1), předseda ODS Petr Fiala (6:1) a předseda STAN Vít Rakušan (8:1). Firma podle mluvčího Petra Šraina zařadila událost do nabídky v polovině února, kdy bookmakeři ohodnotili šance Bartoše a Babiše jako vyrovnané.

„Vládnoucí hnutí ANO bylo dlouhodobě ve všech průzkumech favoritem voleb do Poslanecké sněmovny 2021. Také podle bookmakerů Tipsportu mělo ANO s náskokem na podzim vyhrát, ukazovaly to i náběry sázkařů. Jenže obrovská nespokojenost společnosti s řešením koronavirové krize začala straně premiéra Babiše ubírat body,“ uvedl pro média mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Ještě větší ranou pro hnutí Andreje Babiše bylo prý nedávné složení a podepsání volebních koalic tvořených z opozičních stran. Sázkaři jim věří.

A co s tím Hradem? Podle Fortuny Babiš dál zůstává největším favoritem na příštího prezidenta v kursu 2,2:1, přičemž jeden ze sázkařů na tuto variantu před pár dny vsadil neuvěřitelnou sumu půl milionu korun. Kurs 5,5:1 nabízí Petr Pavel, na Václava Klause staršího a Pavla Fischera se dá sázet v poměru 10:1. Lepšolidi asi teď smutní.

A co z toho vyplývá? Že nás možná čeká malé politické zemětřesení. Pokud kormidlo do rukou chytnou Piráti společně se STAN a dalšími stranami takzvaného demokratického bloku, máme se na co těšit. Abychom se ještě nedočkali v naší republice základny amerických vojsk...

Kurzy sázkařů mají jeden háček, nepočítají s prezidentem Zemanem. Jaká situace by asi musela nastat, aby z vlastní vůle jmenoval Ivana Bartoše premiérem a nechal sestavit vládu, která ho další dva roky bude napadat?

O politických sázkách na vítěze voleb Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Varoval bych před předčasnými soudy v této záležitosti. Zejména proto, že politická a společenská situace má nesmírnou dynamiku, samozřejmě, hlavně ve spojení s vývojem epidemické situace. Tudíž kvalifikovaný odhad říjnových volebních výsledků ještě nelze činit.

Nehledě na to, že i veškeré průzkumy veřejného mínění jsou do jisté míry současnými poměry determinovány, nelze činit v podstatě šetření v terénu a v regionech, nevíme, jaký bude volební systém, nejsou zohledněny preference na úrovni jednotlivých krajů apod.

Navíc nesmíme zapomenout na to, že premiéra - i celou vládu – po volbách do Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky, kterým je Miloš Zeman. A ten opakovaně avizoval, že, minimálně v tzv. prvním kole po volbách pověří vyjednáváním o složení budoucí vlády představitele ve volbách nejsilnější strany, nikoli nejsilnějšího subjektu, rozuměj nikoli předsedu některé volební koalice, bude-li nejsilnějším volebním subjektem uskupení koaličního typu.

Tudíž lze předpokládat, že touto osobou bude nejprve Andrej Babiš. A nelze ani vyloučit, že bude prvním povolebním premiérem. Jinou otázkou je to, zda jeho případná vláda obdrží důvěru Poslanecké sněmovny.

Ale určitě nelze vyloučit stav, že minimálně do konce funkčního období prezidenta Zemana (březen 2023) bude českým premiérem Andrej Babiš.

Samozřejmě asi s výjimkou hypotetické situace, kdyby ve Sněmovně koalice Pirátů a STANu plus koalice SPOLU disponovaly výraznou nadpoloviční většinou hlasů a pevným odhodláním sestavit společnou vládu. V takovém případě by její vznik asi prezident Zeman v tzv. druhém pokusu neblokoval,“ říká politolog.

Jaké to bude za vlády premiéra Bartoše? Na co se můžeme těšit.

„Těžko přímo věštit, ale určitě lze z procesního hlediska očekávat nejprve poměrně složitá koaliční vyjednávání resp. vyjednávání o programovém prohlášení takové vlády, protože by šlo o vládu tvořenou minimálně pěti subjekty.

Obdobně by v průběhu mandátu této vlády bylo lze čekat různé věcné spory u jednotlivých jejích konkrétních kroků v oblastech, kde panují mezi příslušnými politickými subjekty programové rozdíly, a to i poměrně výrazné.

Protože subjekty vlády by byly v hodnotových otázkách výrazně konzervativní KDU-ČSL na jedné straně, a na straně druhé hodnotově ultraliberální Piráti. Anebo v sociální a ekonomické politice, kde ekonomicky liberální ODS stojí programově jinde než Piráti a KDU-ČSL. Místem střetu může být i daňová oblast, jak jsme nedávno viděli během hlasování o zrušení tzv. superhrubé mzdy, kdy ODS zastávala zcela opačné stanovisko než zbytek obou koalic.

Kde by naopak panovala shoda, je oblast zahraniční politiky, tzn. silná orientace na EU a NATO a konfrontační politika vůči Rusku, popř. vůči Číně," míní pan Doležal.

Babiš zůstává největším favoritem na příštího prezidenta. Je toto za současných podmínek vůbec reálné?

„Spíš lze konstatovat, že to není zcela nereálné. Sám Andrej Babiš, i hnutí ANO 2011, zcela jistě preferují, aby byl i po volbách v čele vlády. Proto lze skoro s jistotou vyloučit variantu účasti hnutí ANO 2021 ve vládě bez toho, že by byl současně premiérem Andrej Babiš.

Ale v případě, že hnutí ANO 2011 součástí příští vlády nebude, nelze vyloučit kandidaturu Andreje Babiše na pozici prezidenta. I jako určitou formu volební a politické odvety za volby do Poslanecké sněmovny.

Přičemž do druhého kola volby by s jistotou postoupil, a i tam by měl značnou šanci, zvláště, kdyby jej podpořil v té době končící prezident Zeman, s čím lze počítat. A Andrej Babiš by tudíž měl reálnou šanci získat hlasy velké části tzv. Zemanovy voličské aliance z prezidentských voleb z let 2013 a 2018," říká politolog Tomáš Doležal.

