Poslanec Blaha o ruské vakcíně a historických paralelách: Na Slovensku je pravidlem, že záchrana přichází z Ruska

Dle písemného komentáře poslance Národní rady SR a předsedy výboru pro evropské záležitosti Blahy strana Směr-SD přivítala dovoz ruské vakcíny Sputnik. „Dlouho jsme na vládu tlačili, aby Sputnik nakoupila, a je škoda, že to trvalo tak dlouho. Pokud jde o zdraví a svobodu výběru, geopolitika by neměla hrát žádnou roli,“ konstatoval politik.

Dnes přistálo na Slovensku třetí letadlo s dodávkou části sjednaných premiérem Igorem Matovičem vakcín. Do konce roku by mělo Slovensko obdržet 2 miliony dávek pro své národní využití. Na odpolední tiskové konference šéf slovenské vlády apeloval, aby ruská vakcína nebyla zbytečně politizována. „Sputnik V je lék. Je to úplně stejná vakcína jako všechny ostatní,“ prohlásil premiér. Navíc dodal, že účinnost ruské vakcíny byla vědecky prokázaná uznávaným vědeckým časopisem.

Podobný názor vyjádřil v komentáři i Ľuboš Blaha. Podle politika, on sám se nehodlá dát zočkovat, ale na Slovensku je to mnoho lidí, kteří ještě mají větší důvěru k lékům z Ruska než ze západních států, a proto je dobré, že budou mít na výběr.

„Sputnik považujeme za kvalitní vakcínu, nakonec schválenou i britským renomovaným vědeckým časopisem Lancet. Jediné, co posloucháme proti Sputniku, jsou propagandistické výlevy zahraničněpolitických přisluhovačů Spojených států, jediný společný jmenovatel je nenávist vůči Rusku. Je to iracionální a škodlivé,“ domnívá se Blaha.

Povolení pro terapeutické využití na Slovensku vydal včera ministr zdravotnictví Marek Krajčí (OL´ANO). Prezident lékařské komory Marián Kollár podpořil rozhodnuté vlády a také uvítal využití ruské vakcíny na Slovensku. Podle jeho slov jako lékař se nedívá, odkud pochází vakcína, ale zda je účinná.

O polském pohledu na vakcinaci

Slovensko a Maďarsko rozhodly pro využití zatím neregistrovaného Sputniku jako první dva státy v Evropě. Ptali jsme se poslance Blahy, zda by to mohlo inspirovat i jiné státy Visegrádské čtyřky.

„V několika evropských státech po pozitivním příkladu z Maďarska a Slovenska roste tlak na to, aby se Sputnik nakoupil, včetně Rakouska či Česka. Polsko patří mezi země, kde je nenávist vůči Rusku natolik rozšířená, že jim to často zatemňuje mozek při strategických rozhodnutích. To je na jejich (jiných států – pozn. red.) škodu,“ řekl politik.

Zejména včerejší jednání polského prezidenta Andreje Dudy s jeho čínským kolegou Si Ťin-pchingem odsoudil bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk. Politik polskou vládu varoval před „velmi naivním přístupem k těmto velmi vypočítavým a cynickým hráčům“. Tímto poukázal na Čínu a Rusko a znovu referoval k nutnosti certifikace vakcín evropskými úřady.

„Na Slovensku jsme daleko pragmatičtější a většina národa si váží Ruska a zejména oběti ruského národa při našem osvobozování od fašismu. Stává se historickým pravidlem, že záchrana přichází z Ruska, tak to bylo i ve druhé světové válce, tak to je i nyní. Věříme, že racionalita zvítězí v co největším počtu evropských států a budeme upevňovat naše vztahy s Ruskem nejen na medicínském poli, ale i v jiných oblastech,“ prohlásil v komentáři poslanec SMĚR-SD Ľuboš Blaha.

