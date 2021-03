Jen počkej, zajíci! se znovu objeví v Česku. Tentokrát však ve „zlatě“ a „stříbře“

Černý: Česká mincovna každým rokem v rámci svého emisního plánu připravuje série pohádkových postaviček. V roce 2020 to byl slavný Čtyřlístek a pro rok 2021 jsme se domluvili s vlastníkem licence pro střední Evropu na sérii Jen počkej! A připravili sérii 5 mincí ve zlatě a ve stříbře. Bude se jednat o motivy: Zajíc, Vlk, Na stadionu, V lunaparku, Na pláži. Autorem návrhů na mince je medailér Petr Patka.

Myslíte si, že po těchto mincích bude poptávka? Kdo se může stát jejich potenciálním kupcem, kromě sběratelů? Mohli by se starší fanoušci této série stát potenciálními kupci? Připouštíte, že se někdo rozhodne takovou mincí obdarovat dítě?

Vzhledem k tomu, že série je rozložena na celý rok, nemusí zájemci kupovat vše najednou. Dle aktuálních rezervací vidíme, že o mince s motivy Jen počkej! je velký zájem, a to nejen ze strany sběratelů, ale i jako možný dárek pro děti.

Zná moderní generace českých dětí a dospělých tuto sérii? Je stále populární, přestože je sovětská?

Známost seriálu je zejména u střední generace, ale vzhledem k tomu, že TV licenci vlastní komerční televize v ČR, předpokládáme, že jej v letošním roce zařadí do vysílání a připomene tak skvělou a jedinečnou výtvarnickou a scenáristickou práci.

Viděl jste sám tento kreslený film? Proč diváci tak milují Vlka? Nakonec je to chuligán a kuřák. Myslíte si, že je pozitivní postava?

Co se postavy vlka týče – ano, je to „chuligán“, ale ve finále „dobro vítězí nad zlem“, a to je princip všech pohádek a mělo by to fungovat i v reálném životě, proto si myslím, že je tento seriál tak oblíben!

A konečně poslední otázka. Kolik mincí bude dohromady vyrobeno? A kdy se začnou prodávat? Kde bude možné je zakoupit?

Česká mincovna emituje od každého motivu 300ks ve zlatém provedení a 600ks ve stříbrném provedení. Jedná se o limitovanou emisi, tudíž, pokud má někdo zájem nasbírat celou sérii, která je doplněna o sběratelskou knihu, tak by neměl váhat. Mince jsou k dispozici na e-shopu České mincovny – ty vydané již k zakoupení, ty chystané k rezervaci.

Díky za rozhovor.

Příběhy smolařského vlka, který se zas a znova nechá přechytračit malým zajícem, vytvořili výtvarník Svetozar Rusakov a režisér Vjačeslav Kotěnočkin v letech 1969 až 1986. Seriál byl natočen ve studiu Sojuzmultfilm v Moskvě. Po rozpadu Sovětského svazu vznikly ještě další dva díly, které natočil režisérův syn Alexej Kotěnočkin. Osobně je představil na zlínském filmovém festivalu. Za dob socialismu se seriál Jen počkej, zajíci! v Československu vysílal jako součást Večerníčku (od r. 1965). Před dvěma lety Galerie Sladovna ve spolupráci s Agenturou Gejzír Praha a Spolkem rodáků a přátel města Žatce uspořádala výstavu Svetozara Rusakova pod názvem „Jen počkej, zajíci!“. Vernisáž navštívila dcera umělce Irina Rusakova. Při zahájení výstavy řekla:

„Jsem moc ráda, že se výstava koná v České republice, protože můj otec měl Čechy velmi rád. Vždycky mi o návštěvách Čech vyprávěl a určitě by byl velmi rád, že se tu jeho výstava koná.“

A v těchto dnech znovu přichází k českým obdivovatelům populární sovětský animovaný film. Nyní se ale podobizny Vlka a Zajíce objeví ve stříbře a zlatě…

