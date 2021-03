Česká vakcína se vrací do hry. Ale proč? Názor

Věděli jste to, drazí čtenáři? Česko připravovalo vlastní vakcínu, kterou naše vláda chtěla mít do zásoby proti koronaviru. Projekt trval jen několik měsíců, ale teď je znovu ve hře. Co tím vláda sleduje? Chceme být světoví, nebo to má co do činění se snahou kabinetu Andreje Babiše udělat si dobré oko u voliče?

Vláda v pondělí schválila pokračování projektu české vakcíny, jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Očkovacích látek je teď v České republice pomálu, proto se projekt opět rozjíždí.

Kabinet Andreje Babiše si od pokračování slibuje to, že by domácí vakcína mohla chránit i proti novým mutacím koronaviru, které se rychleji šíří a mohou oslabit účinnost nyní používaných vakcín.

Náklady na další fázi vývoje, která by zahrnovala výrobu látky pro klinické zhodnocení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují až na 250 milionů korun.

Na projektu české vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Koordinátorkou týmu byla poslankyně ANO, kardioložka Věra Adámková. Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun.

To je ta světlá stránka věci. A teď ta stinná. Zástupci Učené společnosti ČR žádají vládu, aby upustila od pokračování vývoje české vakcíny. Projekt je podle nich naivní a nekompetentní.

O slovo se hlásí také sněmovní opozice. Jak jinak. Vidí to politicky. Cítí příležitost zkritizovat premiéra Babiše. „Vývoj nepřinesl zatím žádné uspokojivé výsledky, z hlediska vědy jde v podstatě o neúspěch. Projekt za zhruba 30 milionů nemá jedinou recenzovanou odbornou publikaci," řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Předseda lidovců Marian Jurečka novinářům řekl, že česká vakcína je slepou cestou. „Bylo by fajn, kdyby vláda předložila alespoň dílčí informace, jak vývoj probíhal doposud, co se podařilo a za jaké finanční prostředky,“ uvedl.

Tak jak je to? Je česká vakcína zbytečné vyhazování peněz, jak poukazuje odborná i politická část oponentů? Nebo jde o nepřející Tomáše?

Ono by ve skutečnosti bylo krásné, kdyby česká farmacie vyrobila očkování pomáhající obyvatelům naší republiky a všem, kteří by měli zájem. Takový český Sputnik V, který taky vznikl v atmosféře nedůvěry a předsudků. Ale je to možné? Vláda Andreje Babiše se dopustila tolika přešlapů, že je těžké ji upřímně důvěřovat.

O obnovení vývoje české vakcíny Sputnik hovořil s Vladimírem Zlínským, krajským zastupitelem za SPD a lékařem s dlouholetou praxí ORL.

„Myslím si, že se práce na české vakcíně vůbec neměla přerušovat a mělo se pokračovat i přes obtíže, které ji údajně provázely. Vznik všech velkých objevů a vynálezů byl totiž vždy zpočátku doprovázen problémy a obtížemi. Na nich se potom odborníci, kteří tyto problémy řešili, naučili, jak je překonat, a tím dospěli k očekávanému nebo někdy i neočekávanému cíli velkého objevu. Máme určitě velký lidský vědecký potenciál, jenom nám chybí schopnost motivovat a organizovat práci těchto nadaných lidí. Jako příklad uvedu svoji mladší dceru, která studuje biochemii na přírodovědecké fakultě s výbornými studijními výsledky, ale chybí ji nadšení a zacílení na řešení nějaké zajímavé a atraktivní problematiky. Jde to v ruku v ruce i s finančním ohodnocením zvláště těchto mladých vědců, a to nemluvím o horách papírové práce, která se k jakémukoli výzkumu váže a otravuje vědcům život.

Myslím si, že tito nadaní lidé potřebují stanovit velké cíle, v jejichž užitečnost budou věřit, a to potom bude předpokladem úspěchu. Bez získání důvěry a jasné motivace bude výsledek bez patřičného nadšení opět spíše pochybný,“ říká expert.

Má to souvislost s volbami? Premiér Babiš by se tím rozhodně rád chlubil.

„Nemyslím si, že to má přímou souvislost s volbami. Spíše to má souvislost se současným nepříznivým průběhem pandemie v České republice, kdy vláda a tím i její předseda hledá nějaké smysluplné řešení a rozehrává více možností, které by mohly vést k řešení problematiky. Já jim v tomto, na rozdíl od různých pochybných systémových protiepidemických opatření, rozumím. Bohužel jejich konání mělo být v minulosti více předvídavé.

Také jsem upozorňoval, že je třeba se starat především o personální otázku ve všech strategických odvětvích, s maximálním důrazem na zdravotnictví. Nyní se začíná ukazovat, že vakcinologie, genetické inženýrství a na to navazující obory budou strategické odvětví našeho státu v blízké budoucnosti, protože směřujeme do budoucnosti, kdy se dá očekávat prohlubování globalizace všeho možného včetně, nemocí, a to nemluvím o tom, že kdejaký terorista nebo psychopat si bude schopen vyrobit biologickou zbraň na koleně,“ míní politik.

Demokratický blok v Poslanecké sněmovně rozhodnutí kritizuje. Není to snaha překážet Babišovi v čemkoli, i v případě dobře míněných snah?

„Již jako větší dítě jsem byl velký čtenář a tak nemohu nevzpomenout knihu Václava Kaplického Škůdce zemský, Jiří Kopidlanský, kterou jsem tehdy četl. Na rozdíl od tehdejšího středověkého škůdce, jehož pohnutky byly lidsky pochopitelné, současní škůdci z řad Pira-stánu a Globa-bloku pracují dle mého názoru ve prospěch konečné likvidace našeho národního sebeuvědomění a státnosti, ke které mimo jiné příčiny povede i naše absolutní závislost na vládcích globalizovaného světa ve všech možných směrech, a to včetně výroby vakcín proti možným opakovaným pandemiím nebo jiným pohromám způsobených naším hraním si na bohy.

Pokud se dá věřit předvolebním průzkumům, přesně taková budoucnost nás čeká a naši občané si ji pravděpodobně zvolí dobrovolně. Asi musí platit stará poučka mé moudré babičky: „Chlapče, aby bylo dobře, musí být mnohem hůře.“

V každém případě, i tak jsme jako národ odsouzeni postupně fyzicky vymřít, pokud se nezvrátí nepříznivé populační trendy současnosti, a tak budeme dříve či později nahrazeni etniky s populačním růstem. Bohužel to je neúprosná matematika. Jediné, co to může zvrátit, je kolaps současné západní civilizace a vytvoření civilizace postavené na jiných základech, a to dříve než budeme přečísleni zástupci jiných etnik a civilizací," říká Vladimír Zlínský, krajský zastupitel za SPD a lékař.

