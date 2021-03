Petříček smutní, Česko odmítlo vakcínu z Východu. Názor

Jak se to má? Ministerstvo zdravotnictví odmítlo nákup milionu vakcín proti nemoci covid-19 od firmy AstraZeneca, které Česku nabídly Spojené arabské emiráty. Vakcínu by naše republika dostala do dvou měsíců. Hanba? V žádném případě.

Zprávu přinesl týdeník Respekt, kterému to vyzvonil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Ministerstvo zdravotnictví bohužel tuto nabídku odmítlo, stejně jako naši avizovanou snahu oslovit přímo výrobce v Indii. Chápu, že cena je vyšší, ale je dána celosvětovou poptávkou,“ řekl Petříček.

Respekt krásně mlžil. Prý důvody odmítnutí jsou v tuto chvíli nejasné. Ale oni jsou absolutně jasné. Vakcína sice má nálepku známé značky AstraZeneca, ale do Evropské unie nesmí. Proč?

Spojené arabské emiráty nabízely vakcínu od AstryZenecy vyráběnou v Indii, a tedy šarži, pro niž nemusí být vydáno evropské povolení. Na rozdíl od vakcín společnosti vyráběných AstrouZenecou na Západě, které jsou schválené Evropskou lékovou agenturou. To přiznal sám Petříček.

Jenže to už se sociální sítě bouřily. To už se kydal hnůj na vládu a zvedal se zápach defétismu. „To snad ne? Vláda by za tohle měla padnout!“, „To už zavání vlastizradou.“ Takové komentáře se objevily pod příspěvkem na Twitteru předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky. Ten se do vlády taky bezmyšlenkovitě pustil, jak se sluší a patří na opozičního politika.

„Premiér Andrej Babiš dělá PR jízdy, řeší Sputnika, ale není schopen využít opakovaných nabídek pro zajištění vakcín pro naše obyvatele! Jiné státy nám nabízejí pomoc, ale náš premiér ji neumí využít! Budu chtít ve sněmovně, vysvětlení od premiéra!!" utvítl si Jurečka.

A teď odstavec o dvojím metru, nebo licoměrnosti, chcete-li. Opozici hrozně vadí možná dodávka do ČR ruské vakcíny Sputnik V, která požádala o registraci v EU. Prý ji Evropská léková agentura ještě neschválila, takže pomáhat v naší republice nemůže. Ale jakmile jde o nepovolenou indickou vakcínu se slovutnou značkou na nálepce, tak její odmítnutí je zrada.

Je zjevné, že opozici a lepšolidem nejde o vakcínu, ale o politikaření za každou cenu. I za cenu lidských životů. Oni se nám totiž blíží sněmovní volby. A proto se každý argument i ten nízký hodí. Budou se lepšolidé se stejnou vervou jako se vymezují proti ruské vakcíně stavět proti té z Indie? Co vás nemá. To žádné politické bodíčky nepřinese.

O uměle nafouknutém skandálu s AstroZenecou jsme hovořili s Natálií Vachatovou, spoluzakladatelkou hnutí Trikolóra a jeho místopředsedkyní pro Středočeský kraj.

„Neznám přesné podmínky dohody, ale pokud jde konkrétně o AstraZenecu, Česká republika ji nakoupit u překupníků ani nemohla, neboť jsme se k tomu zavázali podpisem smlouvy o dodávkách od AstraZenecy. Kdyby ovšem naše vláda dělala to, co už dělají všechny vlády okolo, tedy nespoléhala se na Evropskou unii a sháněla si vakcíny sama, nemusela by s největší pravděpodobností řešit čtyřikrát předražené vakcíny od překupníků vyrobené z Indie,“ říká politička.

Proč takzvané demokratické opozici vadí vakcína Sputnik V, ale horují za nepovolenou indickou vakcínu? Není to schizofrenní postoj? Anebo jde o záměrný dvojí metr?

„Nepovažuji za rozumné dělat z vakcín politiku. Nejsem odborník, ale podle mého názoru záleží mnohem více na typu vakcíny, Sputnik V je zcela jiný typ vakcíny než například Pfizer, než na státě, kde byla vyrobena. Dá se pochopit, že pokud má někdo nedůvěru k nějakému státu, nebude mít důvěru ani k jeho vakcíně. Sama jsem zastáncem svobody a je to i postoj Trikolóry. Kdo se chce nechat očkovat nějakou vakcínou, nechť to udělá, kdo nechce, nechť ji odmítne. Neshledávám v tom žádný problém a respektuji důvody jednotlivých občanů pro takové rozhodnutí, je to každého věc.

V každém případě předpokládám, že se u nás budou užívat jen látky schválené předepsaným procesem, ale to by měla být záležitost odborná, nikoliv politická. Stejnému a stejně rychlému řízení by měla vakcína podléhat bez ohledu na to, odkud je. Zohledňovat ve schvalovacím procesu politické důvody je podle mého názoru hrubá chyba,“ míní paní Vachatová.

Není toho politikaří ohledně vakcín příliš? Proč se z toho stalo takové téma? Kvůli volbám?

„Kdyby politikům šlo opravdu o zdraví lidí, nehráli by tyto geopolitické hry. Celý boj proti covidu v České republice je zaměřen výhradně na restrikce, na jiné strategie se rezignovalo. Kdyby se víc apelovalo na možnosti léčby a prevence, přičemž obojí existuje, nemuselo by se tolik upínat na vakcíny. V situaci, kdy podléháme iluzi, že jedině vakcíny vše spraví, to otevírá dveře k dalšímu omezování práv a svobod lidí. Z vakcín je politika. Škoda,“ říká spoluzakladatelka Trikolóry a místopředsedkyně hnutí pro Středočeský kraj Natálie Vachatová.

