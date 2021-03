Splní se tato volební předpověď? Ministryně věstí velký špatný

Kdo by to byl čekal. Blíží se volby a šedá myš vládního kabinetu, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová je hvězdou médií. Za první tři měsíce letošního roku o ní píšeme častěji, než v letech předchozích. Čím to? Paní Maláčová se pořádně odvázala a média jí ochotně citují.